મહિલા અનામત અંગે સરકાર કેમ ઉતાવળમાં છે? ચૂંટણી પછી સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવો: ખડગે
લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામતની જોગવાઈ માટે નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, 2023 પસાર કરવામાં આવ્યું હતું.
By PTI
Published : March 26, 2026 at 6:57 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગુરુવારે ફરી એકવાર સરકારને મહિલા અનામત કાયદામાં સુધારો કરવાના મુદ્દા પર સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવા વિનંતી કરી, અને પ્રશ્ન કર્યો કે જ્યારે રાજકીય પક્ષો ચૂંટણીમાં વ્યસ્ત છે ત્યારે સરકાર આટલી ઉતાવળમાં કેમ દેખાય છે.
સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુને લખેલા પત્રમાં, ખડગેએ એમ પણ કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાનનો અંતિમ તબક્કો 29 એપ્રિલે પૂર્ણ થયા પછી સરકારે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવી જોઈએ.
ખડગેનો પત્ર કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા કોંગ્રેસ પ્રમુખને મોકલવામાં આવેલા પત્રના જવાબમાં આવ્યો છે, જેમાં તેમણે નારી શક્તિ વંદન કાયદા, 2023 ના અમલીકરણ માટે સુધારાની યોજનાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે બેઠક બોલાવવાની વિનંતી કરી હતી.
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે કહ્યું, "મને હમણાં જ તમારો 26 માર્ચ, 2026નો પત્ર મળ્યો છે. વિરોધ પક્ષોએ 24 માર્ચ, 2026ના રોજ તમને પત્ર લખીને સૂચન કર્યું છે કે 29 એપ્રિલ, 2026 પછી નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, 2023ના અમલીકરણ અંગે ચર્ચા કરવા માટે સર્વપક્ષીય બેઠક યોજવામાં આવે.
ખડગેએ કહ્યું, "મને સમજાતું નથી કે સરકાર બંધારણ સુધારા અધિનિયમ પસાર થયાના ૩૦ મહિના પછી તેમાં સુધારો કરવાની આટલી ઉતાવળ કેમ કરી રહી છે. આપણે બધા ચૂંટણી પ્રચારમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત છીએ. એટલા માટે અમે ચૂંટણી પ્રચાર પૂર્ણ થયા પછી બેઠક યોજવાનું સૂચન કર્યું હતું."
તેઓ કહે છે કે વિધાનસભા ચૂંટણી પછી બેઠક યોજવાથી 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા સુધારેલા નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, 2023 ના અમલીકરણ પર કોઈ અસર થશે નહીં.
ખડગેએ કહ્યું, "હકીકતમાં, 21 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ રાજ્યસભામાં ચર્ચા દરમિયાન, મેં પોતે નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, 2023 ના તાત્કાલિક અમલીકરણની માંગ કરી હતી, પરંતુ સરકારે મારી માંગણી સ્વીકારી ન હતી. હું ફરી એકવાર તમને 29 એપ્રિલ, 2026 પછી ગમે ત્યારે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવા વિનંતી કરું છું."
ગયા મંગળવારે, વિરોધ પક્ષોએ રિજિજુને પત્ર લખીને સરકારને ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થયા પછી મહિલા અનામત કાયદામાં સુધારો કરવાના મુદ્દા પર સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવા વિનંતી કરી હતી.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગયા સોમવારે રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) ના કેટલાક ઘટક અને કેટલાક પ્રાદેશિક વિરોધ પક્ષોના નેતાઓ સાથે સર્વસંમતિ બનાવવા માટે અલગ-અલગ બેઠકો યોજી હતી.
નારી શક્તિ વંદન કાયદો, 2023, લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત આપવા માટે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે તેનો અમલ સીમાંકન પ્રક્રિયા પછી જ થઈ શકે છે.
સૂત્રો કહે છે કે ચર્ચા થઈ રહેલા માળખા મુજબ, લોકસભા બેઠકોની સંખ્યા વર્તમાન 543 થી વધીને 816 થશે, જેમાં 273 બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રહેશે.
