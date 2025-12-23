Explainer: 250 કરોડ વર્ષ જૂની અરવલ્લીની પર્વતમાળા પર માઈનિંગનું સંકટ? 100 મીટરના નિયમનો શું છે વિવાદ?
સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તાજેતરમાં અરવલ્લીની પર્વતમાળા પર આપવામાં આવેલા એક ચૂકાદા બાદ દેશભરમાં તેને બચાવવા માટે કેમ્પેન શરૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
યોગેશ ગજ્જર, અમદાવાદ: દેશભરમાં હાલમાં અરવલ્લીની પર્વતમાળા ચર્ચામાં છે. દુનિયાની આ સૌથી જૂની પર્વતમાળામાંથી એક અરવલ્લીની પર્વતમાળા ગુજરાતથી લઈને દિલ્હી સુધી ફેલાયેલી છે અને એક દિવાલ તરીકે થારના રણને આગળ વધતું અટકાવે છે, પરંતુ આજે માનવીની લાલચના કારણે આ પર્વતમાળાની કાયદાકીય પરિભાષા બદલાઈ છે અને આ કુદરતી દીવાલ પર સંકટ આવ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા તાજેતરમાં આપવામાં આવેલા એક ચૂકાદા બાદ માત્ર આ ચાર રાજ્યો જ નહીં પરંતુ દેશભરમાં તેને બચાવવા માટે કેમ્પેન શરૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે. વિરોધ વચ્ચે કેન્દ્રિય પર્યાવરણ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે રવિવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું કે, ખોટી માહિતી ફેલાવવાનું બંધ કરો! અરવલ્લી પ્રદેશના કુલ 1.44 લાખ ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારમાંથી માત્ર 0.19% જ ખાણકામ માટે લાયક છે. બાકીનો અરવલ્લી પ્રદેશ સુરક્ષિત અને સુરક્ષિત છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે શું ચુકાદો આપ્યો અને અરવલ્લીની પર્વતમાળા ભારત માટે કેમ ખૂબ મહત્વની છે, વિગતે સમજીએ.
ચાર રાજ્યો સુધી વિસ્તરેલી છે અરવલ્લીની પર્વતમાળા
અરવલ્લીની પર્વતમાળાની લંબાઈ 670 કિલોમીટરથી લઈને 800 કિલોમીટર સુધીની છે. એક રિપોર્ટ મુજબ આ પર્વતમાળા 250 કરોડ વર્ષથી પણ વધુ જૂની છે. તે દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાત સુધી વિસ્તરેલી છે અને તેનું સૌથી ઉંચો પર્વત માઉન્ટ આબુનું ગુરુ શિખર છે. જેની ઉંચાઈ 1722 મીટર છે. ગુજરાતમાં 4 જિલ્લાઓમાં અરવલ્લીની પર્વતમાળા વિસ્તરેલી છે. જેમાં અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને મહેસાણાનો સમાવેશ થાય છે.
હવામાન પર અરવલ્લી કુદરતી દીવાલ
અરવલ્લી પર્વતમાળાઓ ઉત્તર પશ્ચિમ ભારત અને તેનાથી આગળના વાતાવરણ પર અસર કરે છે. ચોમાસા દરમિયાન, પર્વતમાળા ચોમાસાના વાદળોને પૂર્વ તરફ શિમલા અને નૈનિતાલ તરફ ધકેલે છે, આમ ઉપ-હિમાલયી નદીઓનું પોષણ કરવામાં અને ઉત્તર ભારતીય મેદાનોને ખોરાક પૂરો પાડવામાં મદદ કરે છે. શિયાળાની સીઝનમાં તે ફળદ્રુપ કાંપવાળી નદીની ખીણો (પેરાસિંધુ અને ગંગા) ને મધ્ય એશિયાથી આવતા ઠંડા પશ્ચિમી પવનોથી રક્ષણ આપે છે.
શું છે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો જે બાદ વિવાદ શરૂ થયો?
નવેમ્બર-ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રીય સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તાવિત અરવલ્લી પર્વતમાળાની નવી કાનૂની વ્યાખ્યાને મંજૂરી આપી હતી. આ વ્યાખ્યા મુજબ, ફક્ત જમીનની સપાટીથી ઓછામાં ઓછી 100 મીટર ઉંચી ટેકરીઓને જ અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણવામાં આવશે. કોર્ટના જણાવ્યા મુજબ, પાંચ રાજ્યોમાં ફેલાયેલી અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે રાજ્યોના અલગ અલગ નિયમો હતા. આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી.
અરવલ્લીના 90 ટકા પહાડોનો સફાયો થશે?
ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયાના એક આંતરિક રિપોર્ટ મુજબ, અરવલ્લીની પર્વતમાળામાં 12081 મેપ કરેલા પહાડોમાંથી માત્ર 1048 જ 100 મીટરથી વધારે ઊંચાઈ ધરાવે છે. એટલે કે માત્ર 8.7 ટકા વિસ્તાર જ પહાડ તરીકે માનવામાં આવશે અને બાકીનો 90 ટકાથી વધુનો વિસ્તાર કાયદીય સુરક્ષા ગુમાવી શકે છે. આ સાથે જ આ વિસ્તારના પહાડોમાં ખનન કરવાનો રસ્તો ખુલી જશે. ભારતની સૌથી જૂની પર્વતમાળા ખતમ થવાથી આ રાજ્યોના ભૌગોલિક વિસ્તારો તથા હવામાનની સીઝનને પણ મોટી અસર થઈ શકે છે.
પર્યવારણવિદોને કઈ વાતનો ડર?
જાણીતા પર્યાવરણવિદ ડૉ. સત્યપ્રકાશ મહેરા પક્ષીઓ, જંગલો અને પાણીના રક્ષણ માટે વર્ષોથી કામ કરી રહ્યા છે. ડૉ. મહેરા કહે છે, "અરવલ્લી ફક્ત એક પર્વત નથી; તે આપણો શ્વાસ છે, આપણું પાણી છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે. જો આપણે તેને ફક્ત ઊંચાઈથી માપીશું, તો આપણે આપણા મૂળ કાપી નાખીશું." અરવલ્લીના ખડકો અનોખા છે. તે કઠણ છે, પરંતુ તેમાં તિરાડો છે જે વરસાદી પાણીને શોષી લે છે, એક વિશાળ સ્પોન્જની જેમ. ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં ભૂગર્ભજળનો નોંધપાત્ર ભાગ અરવલ્લી નદી દ્વારા ફરી ભરાય છે. આ વિસ્તારમાંથી એક મહત્વપૂર્ણ "પાણી વિભાજન રેખા" પસાર થાય છે, જેનો અર્થ એ છે કે અરવલ્લી નદી નક્કી કરે છે કે વરસાદી પાણી કઈ નદીમાં વહેશે.
ડૉ. સત્યપ્રકાશ મહેરા કહે છે, "ભરતપુરનું ઉદાહરણ લો. પહેલા અહીં પાણી ભરાઈ જતું હતું, પણ હવે પાણીની તંગી છે. જો નહેર બનાવવામાં આવે તો પાણી ક્યાંથી આવશે? જો અરવલ્લી નબળી પડશે, તો થારનું રણ ગંગાના મેદાનો સુધી પહોંચી શકે છે. દુષ્કાળ વધશે, અને રણીકરણ ઝડપી બનશે." લોકો માને છે કે અરવલ્લી કોતરો ફક્ત ઊંચા શિખરો છે. પરંતુ ડૉ. મહેરા કહે છે, "આ ખોટું છે." ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા અગાઉના મૂલ્યાંકન દર્શાવે છે કે 20-30 મીટર ઉંચી ટેકરીઓ, જેનો ઢોળાવ ફક્ત 5 ડિગ્રી છે, તે પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમના પર વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષો અને છોડ ઉગે છે, જે પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ માટે રહેઠાણ પૂરું પાડે છે. અરવલ્લી કોતરો એક સમયે એક સંપૂર્ણ ઇકોલોજીકલ કોરિડોર હતા. દીપડા જેવી મોટી જંગલી બિલાડીઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરતી હતી. પરંતુ હવે ખાણકામ, રસ્તાઓ અને બાંધકામોએ તેને ખંડિત કરી દીધું છે.
ગુજરાતના પર્યાવરણવિદ રોહિત પ્રજાપતિએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, આ આખી પ્રોટેક્શન વોલ છે. અરવલ્લીની આવી વ્યાખ્યા ન કરવી જોઈએ. આવી વ્યાખાનો અર્થ એ થાય તમે અરવલ્લીમાં માઈનિંગ જેવા ઘણા પ્રોજેક્ટને લાવવાની ઈચ્છા રાખો છો. અત્યારે આ શા માટે લાવવું પડ્યું? મને એવું છે કે આપણે કેટલીક જગ્યાઓ છોડી દેવી જોઈએ. કુદરતની દ્રષ્ટિએ આ ખૂબ મહત્વની હારમાળા છે. બધાનો એક મતલબ છે આપણે આ વસ્તુ વર્ષોથી ભણાવીએ છીએ. આને બચાવવા માટે બધાએ કામ કરવું જોઈએ.
आज मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर (DP) बदलकर #SaveAravalli अभियान का हिस्सा बन रहा हूँ। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, एक विरोध है उस नई परिभाषा के खिलाफ जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को 'अरावली' मानने से इंकार किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर… pic.twitter.com/pt9u1O8UpX— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 18, 2025
અરવલ્લીની પર્વતમાળાને બચાવવા નેતાઓ મેદાને ઉતર્યા
રાજસ્થાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ગેહલોતે અરવલ્લી સંરક્ષણના પક્ષમાં "સેવ અરવલ્લી" કેમ્પેઇનના સમર્થનમાં પોતાનો સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ પિક્ચર (ડીપી) બદલ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, આ ફક્ત ફોટોમાં ફેરફાર નથી પરંતુ 100 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી ટેકરીઓને "અરવલ્લી" તરીકે નકારતી નવી વ્યાખ્યા સામે પ્રતીકાત્મક વિરોધ છે. એક નિવેદનમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અરવલ્લી પર્વતમાળાના સંરક્ષણમાં થયેલા આ ફેરફારોથી સમગ્ર ઉત્તર ભારતના ભવિષ્ય પર ગંભીર પડછાયો પડ્યો છે. તેમણે જનતાને તેમના ડીપી બદલીને આ અભિયાનનો ભાગ બનવાની પણ અપીલ કરી હતી. અરવલ્લી પર્વતમાળા ફક્ત એક સામાન્ય પર્વતમાળા નથી પરંતુ કુદરત દ્વારા બનાવેલી લીલી દિવાલ છે. તે થાર રણની રેતી અને ગરમ પવનો (લૂ) ને દિલ્હી, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશના ફળદ્રુપ મેદાનો તરફ જતા અટકાવે છે. જો નાની ટેકરીઓ ખાણકામ માટે ખોલવામાં આવે છે, તો રણ આપણા દરવાજા સુધી પહોંચશે અને તાપમાનમાં નાટ્યાત્મક વધારો થશે. આ ટેકરીઓ અને તેમના જંગલો રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર (NCR) અને આસપાસના શહેરો માટે "ફેફસાં" તરીકે કાર્ય કરે છે. તેઓ ધૂળના તોફાનોને અટકાવે છે અને પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જો અરવલ્લી પર્વતો છતાં સ્થિતિ આટલી ખરાબ છે, તો તેમના વિના પરિસ્થિતિ કેટલી ખરાબ હોત તેની કલ્પના કરવી પણ ભયાનક છે. તેના ખડકો વરસાદી પાણીને ભૂગર્ભમાં સંગ્રહિત કરે છે. જો પર્વતો અદૃશ્ય થઈ જશે, તો ભવિષ્યમાં પીવાના પાણીની તીવ્ર અછત સર્જાશે, વન્યજીવન અદૃશ્ય થઈ જશે અને સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ જોખમમાં મુકાઈ જશે. તેમણે, કેન્દ્ર સરકાર અને સુપ્રીમ કોર્ટને ભાવિ પેઢીઓની સલામતી માટે આ વ્યાખ્યા પર પુનર્વિચાર કરવા અપીલ કરી હતી.
ભાજપના ધારાસભ્ય પણ અરવલ્લીને બચાવવા મેદાનમાં
ભાજપના નાથદ્વારાના ધારાસભ્ય વિશ્વરાજસિંહ મેવાડે અરવલ્લીની પર્વતમાળા બચાવવાના સમર્થનમાં પોસ્ટ કરી હતી. તેમણે X પર અરાવલ્લી લખેલો ફોટો પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં 100 મીટરની ઊંચાઈનો ઉલ્લેખ પણ હતો.
ભાજપે આ મામલે શું કહ્યું?
દરમિયાન, રવિવારે રાજસ્થાનમાં ભાજપ મુખ્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં ભાજપ નેતા રાજેન્દ્ર રાઠોડ, પ્રવક્તા કુલદીપ ધનકડ અને ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાલ મીણાએ કોંગ્રેસ અને અશોક ગેહલોત પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, અરવલ્લી સંરક્ષણ અભિયાનના નામે અશોક ગેહલોત ચાના કપમાં તોફાન મચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે વાસ્તવિકતા એ છે કે 2002 માં અશોક ગેહલોતના નેતૃત્વ હેઠળની કોંગ્રેસ સરકારે અરવલ્લીઓ અંગે જે નિર્ણય લીધો હતો તે આજે અરવલ્લીઓની આસપાસની મૂંઝવણનું કારણ છે. જોકે કોંગ્રેસ નેતા ટીકારામ જૂલીએ આ આરોપોને ખોટા અને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા હતા.
કેન્દ્ર સરકારે શું ખુલાસો કર્યો?
કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે રવિવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, અરવલ્લી પર્વતમાળા ચાર ભારતીય રાજ્યો: દિલ્હી, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને ગુજરાત સુધી ફેલાયેલી છે. અરવલ્લી પ્રદેશ 39 જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલો છે. અરવલ્લી પ્રદેશ અંગે કાનૂની પ્રક્રિયા નવી નથી; 1985 થી અરજીઓ ચાલુ છે. આ અરજીઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અરવલ્લી પ્રદેશમાં ખાણકામ પર કડક અને સ્પષ્ટ નિયમો લાગુ કરવાનો છે, જે સ્થિતિને સરકાર સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચારેય રાજ્યોને અરવલ્લી પર્વતમાળાની એક સમાન વ્યાખ્યા સ્થાપિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જેથી અલગ અલગ અર્થઘટનના આધારે ઉલ્લંઘનો અટકાવવામાં આવે. આ માટે, સરકારે સ્પષ્ટ અને વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા સ્થાપિત કરી છે.
મંત્રીએ કહ્યું, તેમણે 100-મીટર સલામતી ક્ષેત્રની આસપાસની મૂંઝવણને પણ સંબોધિત કરી. કેટલાક લોકો ખોટો પ્રચાર કરી રહ્યા છે કે 100 મીટર એટલે કે ટેકરીની ટોચથી નીચે સુધી ખોદકામની મંજૂરી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. 100 મીટરની સુરક્ષા મર્યાદા ટેકરીના તળિયેથી વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે, એટલે કે, ટેકરીના પાયાથી 100 મીટર સુધીનો સમગ્ર વિસ્તાર સુરક્ષિત રહેશે. ત્યાં કોઈ ખોદકામ કે પ્રવૃત્તિ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ભૂપેન્દ્ર યાદવે સમજાવ્યું કે, જો બે અરવલ્લી ટેકરીઓ વચ્ચે માત્ર 500 મીટરનું અંતર હશે, તો તે સમગ્ર વિસ્તાર અરવલ્લી પર્વતમાળાનો ભાગ ગણાશે. આનો અર્થ એ થયો કે માત્ર ટેકરીઓ જ નહીં પરંતુ તેમની વચ્ચેની જમીન પણ સુરક્ષિત રહેશે. આ વ્યાખ્યા લાગુ થયા પછી, અરવલ્લી વિસ્તારનો 90 ટકાથી વધુ ભાગ સંરક્ષિત ક્ષેત્રમાં સમાવવામાં આવ્યો છે.
भ्रम फैलाना बंद करें!— Bhupender Yadav (@byadavbjp) December 21, 2025
अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 0.19% हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है।
बाकी पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है।#AravalliIsSafe pic.twitter.com/ojbaqtlniG
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીના અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં ખાણકામ પ્રવૃત્તિઓ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે. સરકાર છેલ્લા બે વર્ષથી ગ્રીન અરવલ્લી પહેલ ચલાવી રહી છે. અમે ગ્રીન અરવલ્લી માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. ભૂપેન્દ્ર યાદવે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ વિકાસને રોકવાનો નથી, પરંતુ કુદરતી વારસો, પર્યાવરણીય સંતુલન અને ભાવિ પેઢીઓનું રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અને વૈજ્ઞાનિક ધોરણો પર આધારિત આ વ્યાખ્યા હવે મૂંઝવણના તમામ અવકાશને દૂર કરે છે. આનાથી ગેરકાયદેસર ખાણકામ પર અંકુશ આવશે જ, પરંતુ અરવલ્લીને નુકસાન પહોંચાડતી પ્રવૃત્તિઓ પર પણ કડક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
AAPના MLA પણ અરવલ્લીને બચાવવા ઉતર્યા
ડેડિયાપાડાના AAPના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પણ અરવલ્લીની પર્વતમાળાને બચાવવાના પક્ષમાં નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે 23 ડિસેમ્બરે ખેડબ્રહ્માના ખરોજ ખાતે યોજાનાર જનસંમેલન અરવલ્લીને બચાવવા માટે કઈ રીતે આવનારા દિવસોમાં શું પગલા લઈ શકાય, કયા આયોજન થઈ શકે તે માટે ચિંતન શિબિર કરવાનું આયોજન હોવાનું જણાવ્યું હતું. ઉપરાંત તેમણે અરવલ્લીને બચાવવા માટે સરકારને અનુમોદન આપવાની અને લોકો સાથે મળીને અરવલ્લી પહાડો, જંગલો અને પર્યાવરણને કઈ રીતે બચાવી શકાય એ દિશામાં અમે નક્કી કરીશું એમ જણાવ્યું હતું.
