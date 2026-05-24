PM મોદી સાથે રમનારા બે 'નન્હા યાર' કોણ છે? સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ તસવીર
PM મોદીએ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર બે નાના બાળકો સાથેની તસવીર શેર કરતા લખ્યુ, 'કાલે, બે નાના મિત્ર સેવા તીર્થ આવ્યા હતા.'
Published : May 24, 2026 at 8:55 PM IST
નવી દિલ્હી: જ્યારે પણ સોશિયલ મીડિયા પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો બાળકો સાથેની તસવીર દેખાય છે, ત્યારે તે તરત જ વાયરલ થઈ જાય છે. રવિવારે આવી જ એક ઘટના બની, જેની ઓનલાઇન ભારે ચર્ચા થઇ. PM મોદીએ પોતાના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર બે નાના બાળકો સાથેની કેટલીક તસવીરો શેર કરી અને લખ્યુ, "કાલે બે નાના મિત્ર સેવા તીર્થની મુલાકાતે આવ્યા હતા."
આ તસવીરોમાં એક ગુલાબી ફ્રોક પહેરેલી એક નાની બાળકી અને એક નાનો બાળક PM મોદી સાથે તેમના સત્તાવાર કાર્યાલય 'સેવા તીર્થ' (PMO)માં રમતા અને હસતા જોવા મળતા હતા. એક તસવીરમાં PM મોદી બાળકને ખોળામાં લઇને તેને નોટબુક આપતા જોવા મળે છે, જ્યારે બીજી તસવીરમાં, બાળકો તેમના ડેસ્ક પાસે ઉભા છે. આ તસવીર સામે આવતાની સાથે જ એક જ ચર્ચા શરૂ થઇ ગઇ કે PM મોદીના આ બે 'નાના મિત્રો' કોણ છે?
On Instagram, Prime Minister Narendra Modi posts, " two young friends came to seva teerth yesterday."— ANI (@ANI) May 24, 2026
(image source: narendra modi="" instagram)
કેન્દ્રીય મંત્રીના ટ્વીટથી સસ્પેન્સ ખુલ્યું
આખરે આ સસ્પેન્સ ત્યારે દૂર થયું જ્યારે કેન્દ્રિય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી અને TDP સાંસદ રામ મોહન નાયડુ કિંજરાપુએ X પર પોતાના પરિવારની મુલાકાતની તસવીરો શેર કરી હતી. આ તસવીરોમાં ધ્યાનથી જોતા જ સ્પષ્ટ થઇ ગયું કે PM મોદી સાથે વાયરલ થઇ રહેલા તે બે નાના બાળક બીજા કોઇ નહીં પણ કેન્દ્રીય મંત્રી રામ મોહન નાયડુના જ બાળકો છે.
રામ મોહન નાયડુ, તેમના સમગ્ર પરિવાર સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન ત્યાં ખૂબ જ ભાવનાત્કમ અને યાદગાર દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું, જ્યાં પરિવારની ત્રણ પેઢીઓ વડાપ્રધાનના આશીર્વાદ લેવા માટે એકઠી થઇ હતી.
A truly memorable and emotional moment for me and my family as we had the honour of meeting Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) May 23, 2026
His remarkable charisma touched all 3 generations of our family alike, reflecting why he remains a truly unparalleled leader of the masses.… pic.twitter.com/ONCNN6ag2j
માતાએ એક છોડ ભેટમાં આપ્યો, મંત્રીએ આભાર વ્યક્ત કર્યો
આ ખાસ મુલાકાતની બીજી એક મહત્ત્વપૂર્ણ વાત એ હતી કે રામ મોહન નાયડુની માતાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના લોકપ્રિય અભિયાન 'એક પેડ માં કે નામ'ના ભાગરૂપે એક લીલોછમ છોડ ભેટમાં આપ્યો હતો. તસવીરોમાં વડાપ્રધાન પુરા પરિવારને મળતા, વાતચીત કરતા અને હાથ મિલાવતા દેખાય છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ આ મુલાકાતને પોતાના જીવનની સૌથી યાદગાર ક્ષણ ગણાવી હતી અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીનો કરિશ્મા તેમના પરિવારની ત્રણ પેઢીઓમાં ફેલાયેલો છે. તેમણે પોતાના વ્યસ્ત શેડ્યૂલમાંથી સમય કાઢીને બાળકો અને પરિવારને આશીર્વાદ આપવા માટે વડાપ્રધાન મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
