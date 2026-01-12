વિશ્વમાં કેટલા દેશ પાસે છે સૌથી લાંબુ રેલવે નેટવર્ક, કોની સ્પીડ સૌથી વધારે છે, ભારતમાં ક્યારે દોડશે બુલેટ ટ્રેન?
320 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હશે બુલેટ ટ્રેનની ઝડપ, જાણો ભારતીય રેલવેના ઈતિહાસથી લઈને અન્ય વિગતો.
Published : January 12, 2026 at 4:57 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતની પહેલી બુલેટ ટ્રેન 15 ઓગસ્ટ, 2027 થી દોડવાની ધારણા છે. તે અમદાવાદના સાબરમતીથી મુંબઈ સુધી દોડશે. રેલ્વે આ માટે તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. ચીન, જાપાન અને સ્પેન સહિત ઘણા દેશોમાં બુલેટ ટ્રેનો પહેલાથી જ કાર્યરત છે. હવે, લગભગ દોઢ વર્ષમાં, ભારત પણ ઇતિહાસ રચશે.
વિશ્વના કુલ 22 દેશો હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનો (બુલેટ જેવી ગતિ સાથે) ચલાવે છે. ભારતમાં રેલ્વે માટેનો પહેલો પ્રસ્તાવ 1832 માં મદ્રાસમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી, ભારતીય રેલ્વેએ પેસેન્જર ટ્રેનોથી એક્સપ્રેસ ટ્રેનો, સુપરફાસ્ટ ટ્રેનો અને પછી વંદે ભારત ટ્રેનો તરફ આગળ વધીને પ્રગતિની નવી ઊંચાઈઓ હાંસલ કરી છે.
હવે, બુલેટ ટ્રેન રેલ્વે માટે એક નવી અને મોટી સફળતા હશે. વિશ્વના કેટલા દેશોમાં બુલેટ ટ્રેનો કાર્યરત છે? આ ટ્રેન સૌપ્રથમ કયા દેશમાં દોડી હતી? હાલમાં સૌથી ઝડપી બુલેટ ટ્રેન કયા દેશમાં કાર્યરત છે? આ રિપોર્ટમાં આ બધા પ્રશ્નોના જવાબો ક્રમબદ્ધ રીતે મળશે.
પહેલા, જાણો કે કેટલા દેશોમાં બુલેટ ટ્રેન છે: વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન રિવ્યૂના 2025ના રિપોર્ટ મુજબ, વિશ્વભરના 22 દેશોમાં હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનો (બુલેટ ટ્રેનની જેમ) ચાલે છે. બુલેટ ટ્રેનો જર્મની, ફ્રાન્સ, જાપાન, ઇટાલી, યુરોપ, સ્પેન અને ચીનમાં ચાલે છે. આમાંથી, જર્મની, ફ્રાન્સ, જાપાન, સ્પેન અને ચીનમાં વિશ્વનું સૌથી લાંબુ હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે નેટવર્ક છે.
હવે, ચાલો વિવિધ દેશોમાં બુલેટ ટ્રેનોની વિશેષતાઓ અને શ્રેણી વિશે જાણીએ.
ચીનમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું રેલ નેટવર્ક છે: ચીનમાં બુલેટ ટ્રેનો સૌથી ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં પણ મુસાફરી કરે છે. તેઓ ઓછા ભાડા અને ઝડપી મુસાફરી સમય પ્રદાન કરે છે. લાખો મુસાફરો દરરોજ આ ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરે છે. ચીન તેની અદ્યતન ટેકનોલોજીમાં સુધારો કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આ જ કારણ છે કે તેની બુલેટ ટ્રેનોએ આર્થિક અને પ્રાદેશિક વિકાસ તેમજ વૈશ્વિક માળખાગત સુવિધાઓને પ્રભાવિત કરી છે.
સ્પેનમાં રંગબેરંગી બુલેટ ટ્રેનો ચાલે છે: સ્પેનમાં ઘણી બુલેટ ટ્રેનો ચાલે છે, જેની ઝડપ 300 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચે છે. આ ટ્રેનો 3,993 કિમીના વિસ્તારને આવરી લે છે. સ્પેનનું રેલ નેટવર્ક વિશ્વના સૌથી મોટા હાઇ-સ્પીડ રેલ્વે નેટવર્કમાંનું એક છે. સ્પેન વિશ્વના સૌથી લાંબા હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્ક ધરાવતા દેશોમાંનો એક છે. તેની બુલેટ ટ્રેનો રંગબેરંગી છે અને દેશના તમામ મુખ્ય શહેરોને જોડે છે.
જાપાનમાં પહેલી બુલેટ ટ્રેન દોડી હતી: જાપાનમાં બુલેટ ટ્રેનો 320 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડે છે. આ ટ્રેનોની રેન્જ 3,147 કિમી છે, એટલે કે તેઓ દરરોજ આ અંતર પાર કરે છે. આ રેલ લાઇન સૌપ્રથમ 1964 માં ટોક્યો અને ઓસાકા વચ્ચે ખુલી હતી, એટલે કે બુલેટ ટ્રેન તેના પર દોડતી હતી.
આ સાથે, જાપાન બુલેટ ટ્રેન ચલાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો. છેલ્લા 50 વર્ષોમાં, જાપાનમાં વિકસિત ટેકનોલોજીમાં સુધારો થતો રહ્યો છે, જેની અસર ટ્રેનો પર પણ પડી છે. આ જ કારણ છે કે અગાઉ 210 કિમી પ્રતિ કલાક (130 માઇલ પ્રતિ કલાક)ની ઝડપે દોડતી ટ્રેનો હવે 320 કિમી પ્રતિ કલાક (200 માઇલ પ્રતિ કલાક) ની ઝડપે પહોંચી ગઈ છે.
હવે, લગભગ 1 મિલિયન મુસાફરો અહીં દરરોજ બુલેટ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે. શિંકનસેનનો સલામતી રેકોર્ડ ખૂબ જ સારો છે. સલામત મુસાફરી માટે મુસાફરોનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.
ફ્રાન્સમાં દર વર્ષે 12.22 મિલિયન લોકો મુસાફરી કરે છે: ફ્રાન્સમાં બુલેટ ટ્રેન 320 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડે છે. તેમની રેન્જ 2760 કિમી છે. હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્ક સૌથી અદ્યતન સિસ્ટમોમાંની એક છે. આ વીજળી જેવી ગતિથી દોડતી બુલેટ ટ્રેનો વાર્ષિક 1.22 મિલિયન મુસાફરોને વહન કરે છે, જે મુખ્ય શહેરોને આવરી લે છે. ફ્રાન્સ 2026 માં અલ્ટ્રાફાસ્ટ ટ્રેનોના નવા, આધુનિક કાફલાનું અનાવરણ કરવાની પણ તૈયારી કરી રહ્યું છે.
જર્મનીમાં 1991 થી બુલેટ ટ્રેનો કાર્યરત છે: આ બુલેટ ટ્રેનો 300 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડે છે અને 1631 કિમીના વિસ્તારને આવરી લે છે. તે ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ (ICE) તરીકે ઓળખાય છે અને તેની શરૂઆત 1991માં થઈ હતી. તે દેશની સૌથી મોટી હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન સેવા છે, જેનું સંચાલન ડોઇશ બાન (DB) દ્વારા કરવામાં આવે છે.
આ ટ્રેનોની ટોપ સ્પીડ 330 કિમી પ્રતિ કલાક (આશરે 205 માઇલ પ્રતિ કલાક) છે. તેઓ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ માટે ઝડપી અને વિશ્વસનીય વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. આ ટ્રેનોનો ઉપયોગ લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે પણ થાય છે. આ ટ્રેનોમાં જગ્યા ધરાવતી બેઠકો છે. મુસાફરો વાઇ-ફાઇ, મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપ ચાર્જિંગ સુવિધાઓ અને ખોરાક સહિત અન્ય આધુનિક સુવિધાઓનો આનંદ માણે છે.
તુર્કીની બુલેટ ટ્રેનો, જેને YHT તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે પણ 300 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડે છે અને 1232 કિમીની રેન્જ ધરાવે છે. અહીંની હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનોને યુક્સેક હિઝલી ટ્રેન અથવા YHT તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ટ્રેનો અંકારા-એસ્કીશેહિર-ઇસ્તાંબુલ, અંકારા-કોન્યા અને ઇસ્તંબુલ-એસ્કીશેહિર-કોન્યા રૂટ તેમજ અન્ય રૂટ પર ચાલે છે. તેઓ બે શ્રેણીની બેઠકો પ્રદાન કરે છે: ઇકોનોમી અને બિઝનેસ ક્લાસ.
ફિનલેન્ડની બુલેટ ટ્રેનો વિવિધ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે: આ બુલેટ ટ્રેનોની ગતિ 220 કિમી પ્રતિ કલાક છે અને તેમની રેન્જ 1120 કિમી છે. ફિનલેન્ડની બુલેટ ટ્રેનોને પેન્ડોલિનોસ કહેવામાં આવે છે. ઇટાલીમાં ડિઝાઇન કરાયેલ, તેમનો દેખાવ આકર્ષક છે. પેન્ડોલિનો ટ્રેનો સિંગલ-ડેકર છે, એટલે કે તેમાં મુસાફરોને બેસવા અને રહેવા માટે એક જ માળ છે. આ ટ્રેનો વિવિધ સુવિધાઓ પણ પ્રદાન કરે છે, જેનાથી મુસાફરો લેપટોપ પર કામ કરી શકે છે.
ઇટાલીમાં એક મોટું રેલ નેટવર્ક પણ છે: તેની બુલેટ ટ્રેનો 300 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી શકે છે અને 921 કિમીનું અંતર કાપી શકે છે. તેનું રેલ નેટવર્ક વિશ્વના સૌથી મોટામાંનું એક છે. આ ટ્રેનો મુસાફરોને ઘણી આધુનિક સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. તે ટ્રેન કંપનીઓ ટ્રેનિટાલિયા અને ઇટાલો દ્વારા સંચાલિત છે. ટ્રેનિટાલિયા એક સરકારી માલિકીની કંપની છે અને હાઇ-સ્પીડ અને પ્રાદેશિક રૂટ બંને પર ટ્રેનો ચલાવે છે. ઇટાલો એક ખાનગી કંપની છે અને અનેક રૂટ પર સેવા પણ આપે છે.
કયા દેશમાં સૌથી ઝડપી બુલેટ ટ્રેન છે?: ચીન પાસે વિશ્વની સૌથી ઝડપી બુલેટ ટ્રેન છે. તે આશરે 30.5 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે. તેની ટોચની ગતિ 431 કિમી/કલાક (267 માઇલ પ્રતિ કલાક) છે. તેને શાંઘાઈ મેગ્લેવ ટ્રેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેની ગતિ જોવા જેવી છે.
ભારતમાં બુલેટ ટ્રેન ક્યારે દોડશે?: ભારતીય રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે 2026ની શરૂઆતમાં આ મુદ્દા પર એક મુખ્ય અપડેટ આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતને 15 ઓગસ્ટ, 2027 ના રોજ તેની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન મળી શકે છે. આ ટ્રેન મુંબઈ અને અમદાવાદ વચ્ચે દોડશે.
બુલેટ ટ્રેન માટે બાર સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ, થાણે, વિરાર અને બોઇસર અને ગુજરાતમાં વાપી, બિલીમોરા, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ અને સાબરમતીનો સમાવેશ થાય છે. આ ટ્રેન લગભગ બે કલાક અને સાત મિનિટમાં કુલ 508 કિમીનું અંતર કાપશે.
મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં માઉન્ટેન ટનલ-5 પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ પ્રોજેક્ટમાં કુલ સાત પર્વતીય ટનલ અને એક પાણીની અંદરની ટનલનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રેનનો અવાજ ઓછો કરવા માટે, હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશને વાયડક્ટની બંને બાજુએ અવાજ અવરોધો સ્થાપિત કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
ભારતમાં કેટલી વંદે ભારત ટ્રેનો દોડી રહી છે?: 2025 ના ડેટા અનુસાર, ભારતમાં કુલ 164 વંદે ભારત ટ્રેનો દોડી રહી છે. આમાંથી 15, 2025 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. દેશમાં દોડતી વંદે ભારત ટ્રેનો ઘણા જિલ્લાઓમાંથી પસાર થાય છે. કુલ વંદે ભારત ટ્રેનોમાંથી, આશરે 68 વંદે ભારત ટ્રેનો 333 જિલ્લાઓને આવરી લે છે.
દરરોજ કેટલા મુસાફરો મુસાફરી કરે છે?: ભારતીય રેલ્વે યરબુક 2023-24 મુજબ, દરરોજ 188.7 લાખ મુસાફરો ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરે છે. 4 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ, એક જ દિવસમાં રેકોર્ડબ્રેક 3 કરોડ લોકોએ મુસાફરી કરી. તે સમય દરમિયાન, ઉત્સવોનો ભારે ધસારો હતો. રેલ્વેએ દુર્ગા પૂજા, દિવાળી અને છઠ પૂજા માટે ઘણી ખાસ ટ્રેનો ચલાવી હતી.
ભારતમાં પ્રથમ ટ્રેન ક્યારે દોડી હતી? તેનો ઇતિહાસ શું છે?: ભારતીય રેલ્વેએ 1832 માં તેની સફર શરૂ કરી હતી. 1852 સુધીમાં, તેણે ઘણા સીમાચિહ્નો પ્રાપ્ત કર્યા હતા. પ્રથમ રેલ્વે ટ્રેનનો પ્રસ્તાવ 1832 માં મદ્રાસમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 1837 માં, રેડ હિલ્સ રેલ્વે ટ્રેન રેડ હિલ્સથી મદ્રાસના ચિંતાદ્રિપેટ બ્રિજ સુધી દોડી હતી.
તેને રોટરી સ્ટીમ-એન્જિન લોકોમોટિવ દ્વારા ખેંચવામાં આવતું હતું. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મદ્રાસમાં રસ્તાના નિર્માણ માટે લેટેરાઇટ પથ્થર (એક ખાસ પ્રકારનો ખડક) પરિવહન કરવા માટે થતો હતો. ત્યારબાદ, 1845 માં, રાજમુન્દ્રી (આંધ્રપ્રદેશની રચના પહેલાનો પ્રદેશ) માં ડોવેશ્વરમ ખાતે ગોદાવરી નદી પર એક બંધ બનાવવાનો હતો.
બંધ માટે પથ્થર પૂરો પાડવા માટે ગોદાવરી ડેમ કન્સ્ટ્રક્શન રેલ્વેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. 8 મે, 1845 ના રોજ મદ્રાસ રેલ્વેનો તેમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. તે વર્ષે પાછળથી, પૂર્વ ભારત રેલ્વેનો પણ આ યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. 1853 થી 1924 દરમિયાન રેલ્વે વિકાસના બીજા તબક્કામાં નોંધપાત્ર વિકાસ થયો.
પ્રથમ પેસેન્જર ટ્રેન 16 એપ્રિલ, 1853 ના રોજ મુંબઈના બોરી બંદર સ્ટેશન અને થાણે વચ્ચે દોડી હતી. આ 14 ડબ્બાવાળી ટ્રેન ત્રણ સ્ટીમ એન્જિન (સાહિબ, સિંધ અને સુલતાન) દ્વારા ખેંચવામાં આવી હતી. 400 મુસાફરોને લઈ જતી આ ટ્રેન 34 કિલોમીટરનું અંતર કાપતી હતી. આ ટ્રેન ચલાવવા માટે 5 ફૂટ 6 ઇંચની બ્રોડગેજ રેલ્વે લાઇન વિકસાવવામાં આવી હતી.
