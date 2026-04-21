શું બંધારણ આસ્તિકને દેવતાને સ્પર્શ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરે છે?: સબરીમાલા સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે પૂછ્યું
જ્યારે એક વકીલે દલીલ કરી હતી કે પવિત્ર પરંપરાઓ કોર્ટના અધિકારક્ષેત્રની બહાર છે, ત્યારે CJI એ જવાબ આપ્યો કે ન્યાયતંત્ર અંતિમ મધ્યસ્થી રહેવું જોઈએ.
By Sumit Saxena
Published : April 21, 2026 at 10:13 PM IST
નવી દિલ્હી: સબરીમાલા મુદ્દા પર સમીક્ષા અરજીઓની સુનાવણી કરતા, સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે પૂછ્યું કે શું બંધારણ એવા ભક્તનું રક્ષણ કરશે જેને દેવતાને સ્પર્શ કરવાથી રોકવામાં આવે છે. કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સર્જનહાર અને તેમની રચના વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ ન હોઈ શકે.
નવ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચ કેરળના સબરીમાલા મંદિર કેસ સહિત ધાર્મિક સ્થળોએ મહિલાઓ સાથેના ભેદભાવ અંગેની અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી છે. વધુમાં, બેન્ચ વિવિધ ધર્મો દ્વારા પાળવામાં આવતી ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અવકાશ અને હદ પર પણ વિચાર કરી રહી છે.
બેન્ચમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના, એમ.એમ. સુંદરેશ, અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ, અરવિંદ કુમાર, ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહ, પ્રસન્ના બી. વરાલે, આર. મહાદેવન અને જોયમાલ્યા બાગચીનો સમાવેશ થાય છે.
'તંત્રી' (પૂજારી) નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ વી. ગિરીએ બેન્ચ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે કોઈપણ મંદિરમાં કરવામાં આવતી વિધિઓ અને ધાર્મિક વિધિઓ તે ધર્મનો અભિન્ન ભાગ છે અને તેથી તેને ધાર્મિક પ્રથા ગણવી જોઈએ.
ગિરીએ કહ્યું કે જ્યારે કોઈ ભક્ત મંદિરમાં પૂજા કરવા જાય છે, ત્યારે તે દેવતાના ગુણોનો વિરોધાભાસી રીતે આવું કરી શકતો નથી, કારણ કે તેનો હેતુ દેવતાની પૂજા કરવાનો છે. વકીલે આગળ કહ્યું, "ભક્ત પોતાને દેવની અંદર રહેલી દૈવી ભાવનાને સમર્પિત કરે છે. તેણે દેવતાના આવશ્યક ગુણોને સ્વીકારવા પડે છે."
અરજદારે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે આવી પ્રથા - જે એક આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથા છે - ચાલુ રાખવી એ તે ધર્મ અથવા ધાર્મિક સંપ્રદાયમાં માનતા દરેક વ્યક્તિના પૂજાના અધિકારનો ભાગ હશે.
ન્યાયાધીશ અમાનુલ્લાહે પૂછ્યું, "જ્યારે હું મંદિરમાં જાઉં છું, ત્યારે મારી મૂળભૂત માન્યતા એ છે કે તે ભગવાન છે, તે મારા સર્જક છે, તેણે મને બનાવ્યો છે - ખરું ને?" "હું ત્યાં 100% શ્રદ્ધા સાથે જાઉં છું. હું સંપૂર્ણપણે સમર્પિત છું, મારા હૃદયમાં સહેજ પણ અશુદ્ધિ વિના. અને ત્યાં, મને કહેવામાં આવે છે કે જન્મ, વંશ અથવા કોઈપણ વિશેષ દરજ્જાને કારણે, તમને દેવતાને સ્પર્શ કરવાની કાયમી મનાઈ છે. હવે, શું બંધારણ આપણી મદદ માટે નહીં આવે?" ન્યાયાધીશ અમાનુલ્લાહે પૂછ્યું. તેમણે આગળ કહ્યું કે સર્જક અને સર્જન વચ્ચે કોઈ તફાવત હોઈ શકે નહીં.
ગિરીએ જવાબ આપ્યો કે જો કોઈ વ્યક્તિના પુજારી બનવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોય, તો તે કાં તો કલમ 25(2)(b) હેઠળ ઘડાયેલા કાયદા દ્વારા ઉકેલવામાં આવશે, અથવા રાજ્ય પોતે જ તેનો ઉકેલ લાવશે.
"બંધારણના કલમ 25 હેઠળ, મને મારા ધર્મનું પાલન કરવાનો અધિકાર છે. જો દેવતાના ગુણો એવા હોય કે મારા માટે સ્ત્રી તરીકે ત્યાં પ્રવેશ કરવો અશક્ય હોય, તો મારું ધાર્મિક આચરણ તે ધાર્મિક ગુણો અનુસાર હોવું જોઈએ. સબરીમાલાના કિસ્સામાં, દેવતાના ગુણો કાયમી બ્રહ્મચર્યની સ્થિતિ સૂચવે છે," ગિરીએ કહ્યું.
ન્યાયાધીશ વરાલેએ પૂછ્યું કે શું નવી ટેકનોલોજી અને ફિલોસોફીથી પ્રભાવિત સાચો ભક્ત, પ્રાચીન પ્રથાઓ પર પ્રશ્ન ઉઠાવી શકે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "પહેલાના સમયમાં, એક ભક્ત અલગ રીતે વિચારતો હશે. પરંતુ આજના ભક્ત માટે - ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને અન્ય ફિલોસોફીના સંપર્કમાં આવ્યા પછી - શું આપણે કહી શકીએ કે ફક્ત શ્રદ્ધા પૂરતી છે? પ્રશ્નો ઉઠાવવા માટે તર્કવાદી બનવાની જરૂર નથી."
જસ્ટિસ બાગચીએ પૂછ્યું કે શું કોઈ સંપ્રદાયના સભ્યને તે સંપ્રદાયની અમુક પ્રથાઓ પર સવાલ ઉઠાવવાની સ્વતંત્રતા છે?
ગિરીએ દલીલ કરી હતી કે કોઈ પણ આસ્તિક પોતાના સંપ્રદાયની પ્રથાઓ પર સવાલ ઉઠાવે તે તેના અધિકારમાં નથી, અને જો તેણે એમ કર્યું હોય, તો તેનો અર્થ એ થશે કે તેને બિલકુલ શ્રદ્ધા નથી.
ન્યાયાધીશ સુંદરેશે ટિપ્પણી કરી હતી કે જો કોઈ એક આસ્તિક બહુમતી દ્વારા અનુસરવામાં આવતી પ્રથા પર સવાલ ઉઠાવે છે, તો કોર્ટ તેના પડકારનો સ્વીકાર કરી શકશે નહીં.
સુનાવણીમાં પાછળથી, ન્યાયાધીશ નાગરત્ને આગમો અને ચોક્કસ મંદિરોમાં ચોક્કસ દેવતાઓ સાથે સંકળાયેલી ધાર્મિક વિધિઓ વિશે વાત કરી.
તેમણે એ પણ કહ્યું કે કેટલાક શિવ મંદિરોમાં, કોઈ વ્યક્તિ શિવલિંગને પાણી કેવી રીતે ચઢાવી શકે છે, જ્યારે અન્યમાં, તેને સ્પર્શ કરવાની પણ મંજૂરી નથી. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે આ વ્યક્તિ કોણ છે તેના કારણે નથી, પરંતુ તે મંદિરની 'વિધિ' જરૂરિયાતોને કારણે છે; તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે આનો અસ્પૃશ્યતા સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટે મૌખિક રીતે અવલોકન કર્યું હતું કે ન્યાયિક સમીક્ષાની શક્તિ પર ચોક્કસ મર્યાદાઓ હોવા છતાં, તે તપાસ કરી શકે છે કે શું રાજ્ય સામાજિક કલ્યાણ અથવા સુધારાના નામે ધાર્મિક રિવાજ અથવા પ્રથા પર પ્રતિબંધ મૂકી રહ્યું છે.
આ અવલોકનો પંડાલમ રાજવી પરિવાર અને ઐતિહાસિક શ્રીરુર મઠ વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ જે. સાંઈ દીપક દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીઓ સહિતની સુનાવણી કરતી બેન્ચ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.
દીપકે દલીલ કરી હતી કે જો કોઈ ધાર્મિક રિવાજ તેના પવિત્ર સ્વભાવને કારણે સ્વાભાવિક રીતે કોર્ટના અધિકારક્ષેત્રની બહાર હોય, તો રાજ્ય દ્વારા કાયદા દ્વારા તે રિવાજને માત્ર માન્યતા અથવા "કોડિફિકેશન" આપવાથી ન્યાયતંત્રને અચાનક તેની સમીક્ષા કરવાની સત્તા મળતી નથી.
સીજેઆઈએ દીપકને કહ્યું, "જો રાજ્ય સામાજિક કલ્યાણના નામે ધાર્મિક પ્રથા પર પ્રતિબંધ મૂકે છે, તો તેની તપાસ કોણ કરશે? અમે સમજીએ છીએ કે મર્યાદાઓ છે, પરંતુ એવું કહેવું કે કોઈ સત્તા નથી તે સ્વીકારવું ખૂબ મુશ્કેલ પ્રસ્તાવ હોઈ શકે છે. ન્યાયિક સમીક્ષાની શક્તિ પર આટલી તીવ્રતાથી હુમલો કરવાની જરૂર નથી."
દીપકે કોર્ટમાં અન્ય વિવિધ હિન્દુ સંગઠનોનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું, જેમ કે ચેતના કોન્શિયસ ઓફ વુમન અને ઓલ ઈન્ડિયા ઓર્ગેનાઈઝેશન ઓફ લોર્ડ અયપ્પા ટેમ્પલ્સ, તેમજ શ્રી પદ્મનાભસ્વામી અને ચિલ્કુર બાલાજી મંદિરોના મુખ્ય પૂજારીઓ.
વકીલે દલીલ કરી હતી કે સદીઓ જૂની ધાર્મિક પરંપરાઓની "તર્કસંગતતા" તપાસવા માટે અદાલતો દ્વારા કાયદાનો ઉપયોગ "પાછલા દરવાજા" તરીકે ન કરવો જોઈએ.
કેસની સુનાવણી બુધવારે પણ ચાલુ રહેશે.