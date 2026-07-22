આતંકવાદનું "થ્રી-એપ મોડેલ" શું છે અને યુવાનોનું બ્રેન વોશ કરવામાં આવે છે? NIA તપાસમાં મોટો ખુલાસો
NIA તપાસ મુજબ, આતંકવાદી જૂથો યુવાનોને કટ્ટરપંથી બનાવવા માટે એન્ક્રિપ્ટેડ એપ્સ, VPN અને ક્રિપ્ટોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
Published : July 22, 2026 at 4:28 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભારત વિરુદ્ધ કાર્યરત આતંકવાદી સંગઠનો તેમની ભરતી, કટ્ટરપંથીકરણ અને ભંડોળ પ્રવૃત્તિઓને ડિજિટલ સ્પેસ તરફ વધુને વધુ ખસેડી રહ્યા છે.
આતંકવાદી સંગઠનો સુરક્ષા એજન્સીઓથી બચવા માટે એન્ક્રિપ્ટેડ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ, વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક (VPN), અનામી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ વધુને વધુ કરી રહ્યા છે.
જુલાઈમાં દેશભરમાં 20 સ્થળોએ NIAના અનેક દરોડા અને તાજેતરની ધરપકડોથી જાણવા મળ્યું છે કે તપાસકર્તાઓ આતંકવાદનું "થ્રી-એપ મોડેલ" કહી રહ્યા છે. આ પેટર્નમાં પહેલા ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા ખુલ્લા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા સંવેદનશીલ યુવાનોનો સંપર્ક કરવો, પછી શિક્ષણ અને ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ માટે ટેલિગ્રામ જેવી એન્ક્રિપ્ટેડ મેસેજિંગ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવો અને અંતે ભંડોળ માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરવો શામેલ છે.
તપાસકર્તાઓએ શોધી કાઢ્યું કે નવા ભરતી કરનારાઓને ધીમે ધીમે બંધ ટેલિગ્રામ ગ્રુપોમાં એડ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ શરૂઆતમાં વૈચારિક સામગ્રીના સંપર્કમાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ હિંસક કટ્ટરપંથીકરણ થયું હતું. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે તેમને પાછળથી નકલી ઓળખ બનાવવા, શસ્ત્રો ખરીદવા અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, વિદેશી હેન્ડલરોની દેખરેખ હેઠળ આતંકવાદી તાલીમ માટે પાકિસ્તાન અથવા અફઘાનિસ્તાનની મુસાફરી કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.
બુધવારે એક વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "પહલગામ આતંકવાદી હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા ભારતની પ્રતિક્રિયા પછી, સરહદ પારના આતંકવાદી સંગઠનોએ વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને યુવાનોની ભરતીમાં વધારો કર્યો છે. VPN, એન્ક્રિપ્ટેડ કોમ્યુનિકેશન ચેનલો અને અનામી સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ ગુનેગારોને તેમની ઓળખ છુપાવવામાં, અધિકારક્ષેત્રના પડકારોનો લાભ લેવામાં અને વધુ પહોંચ અને શોધના ઓછા જોખમ સાથે કટ્ટરપંથી સામગ્રી ફેલાવવામાં મદદ કરે છે."
તમિલનાડુ, વિજયવાડા અને મેંગલુરુમાં મોડ્યુલોની તપાસ દરમિયાન ઓનલાઈન ભરતીનો ટ્રેન્ડ ફરી સામે આવ્યો હતો, જ્યાં આરોપીઓએ ભરતી કરનારાઓ સાથે વાતચીત કરવા અને કટ્ટરપંથી બનાવવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્ક ઉપરાંત WhatsApp, ટેલિગ્રામ અને Viber જેવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદી જૂથો તપાસકર્તાઓની પહોંચથી દૂર રહેવા માટે AI-સક્ષમ સાધનો, બહુ-સ્તરીય વર્ચ્યુઅલ નેટવર્ક્સ અને વિદેશમાં ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પણ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "પહેલાં, કટ્ટરપંથીકરણ, પછી ભેગા થવું, મીટિંગો અને વૈચારિક સત્રો દ્વારા થતું હતું. જો કે, આ વધુને વધુ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર સ્થળાંતર થયું છે. એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન અને VPN સાથેની મેસેજિંગ એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ હવે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા માટે થઈ રહ્યો છે, જેમાં ઉગ્રવાદી નેટવર્ક્સમાં ભરતીનો સમાવેશ થાય છે."
વધતા જતા ખતરાનો સામનો કરવા માટે, NIA એ તેની સાયબર આતંકવાદ વિરોધી ક્ષમતાઓને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવી છે. રાજ્ય પોલીસ દળો ઘણીવાર આતંકવાદી ઘટનાઓનો પ્રથમ પ્રતિભાવ આપનારા હોય છે તે ઓળખીને, એજન્સીએ રાજ્ય પોલીસ કર્મચારીઓ માટે પહેલાથી જ ઘણા વિશિષ્ટ ક્ષમતા નિર્માણ કાર્યક્રમો હાથ ધર્યા છે. NIA ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) અને રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ (RAW) સાથે પણ ગાઢ સંકલન જાળવી રાખે છે.
NIA નો એન્ટી-સાયબર ટેરરિઝમ ડિવિઝન (ACTD) હવે ડાર્ક વેબ પર દેખરેખ રાખવા, એન્ક્રિપ્ટેડ કોમ્યુનિકેશન ચેનલોને ટ્રેક કરવા, સાયબર થ્રેટ ઇન્ટેલિજન્સ એકત્રિત કરવામાં અને ડિજિટલ ફોરેન્સિક તપાસ હાથ ધરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, એજન્સી આતંકવાદી સંગઠનો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી એન્ક્રિપ્ટેડ એપ્લિકેશનોનો મોટો ડેટાબેઝ જાળવી રાખે છે અને શંકાસ્પદ ડિજિટલ પ્રવૃત્તિને ઓળખવા અને ટ્રેક કરવા માટે ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (DRDO) દ્વારા વિકસિત અદ્યતન તકનીકોનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં મેટાડેટા વિશ્લેષણ, IP ડિટેલ રેકોર્ડ (IPDR) વિશ્લેષણ અને NETRA પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે.
કેન્દ્ર સરકારે ઓનલાઈન કટ્ટરપંથીકરણને રોકવા માટે પણ પ્રયાસો વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) એ પહેલાથી જ કટ્ટરપંથી સામગ્રી ધરાવતા 9,845 થી વધુ URL ને બ્લોક કરી દીધા છે, જ્યારે સતત સાયબર પેટ્રોલિંગ કટ્ટરપંથી પ્રચારને ઓળખે છે અને તેને દૂર કરે છે.