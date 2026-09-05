ETV Bharat / bharat

World Vulture Day: જંગલોના રક્ષક ગીધ વિલુપ્ત થવાને આરે કેમ? કારણ જાણીને ચોંકી જશો

ઝેરી ખોરાક અને તેમના કુદરતી રહેઠાણોના વિનાશને કારણે ગીધ જેવા પ્રાણીઓ અસ્તિત્વના સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે

ઝેરી ખોરાક અને તેમના કુદરતી રહેઠાણોના વિનાશને કારણે ગીધ જેવા પ્રાણીઓ અસ્તિત્વના સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે
ઝેરી ખોરાક અને તેમના કુદરતી રહેઠાણોના વિનાશને કારણે ગીધ જેવા પ્રાણીઓ અસ્તિત્વના સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 4:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

કોયમ્બતુર: પ્રકૃતિનું સંતુલન જાળવવામાં ગીધ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જોકે, દુઃખની વાત છે કે, આ પ્રજાતિ લુપ્ત થવાના આરે છે. ખાસ કરીને, ગીધ - જેને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ દ્વારા પ્રેમથી કુદરતના 'ક્લીનર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને અસ્તિત્વના જોખમનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમની વસ્તી ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ છે.

કુદરતી રહેઠાણોના નુકશાન અને ઝેરી ખોરાકના વપરાશને કારણે ગીધના અસ્તિત્વ પર જોખમ ઊભું થયું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમને લુપ્ત થવાથી બચાવવા માટે દર વર્ષે 'વિશ્વ ગીધ જાગૃતિ દિવસ' ઉજવવામાં આવે છે.

પશ્ચિમ ઘાટમાં રહેતી ચાર ગીધની પ્રજાતિઓ

વિશ્વભરમાં ગીધની 68 થી 70 પ્રજાતિઓ છે અને ભારતમાં પણ દુર્લભ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. તમિલનાડુના પશ્ચિમ ઘાટના જંગલોમાં ગીધની ચાર પ્રજાતિઓ રહે છે: સફેદ પીઠવાળું ગીધ, ભારતીય ગીધ, લાલ માથાવાળું ગીધ અને ઇજિપ્તીયન ગીધ.

જોકે, પર્યાવરણશાસ્ત્રીઓ નોંધે છે કે, ઇજિપ્તિયન ગીધ સિવાય, તમિલનાડુમાં અન્ય પ્રજાતિઓની વસ્તીમાં હાલમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રિફોન ગીધ, જે એક સમયે તમિલનાડુના વિવિધ ભાગોમાં વિપુલ પ્રમાણમાં જોવા મળતું હતું, તે હવે ફક્ત સત્યમંગલમ, મોયાર નદીના પટ, ઉધગાઈ અને મુદુમલાઈના જંગલોમાં જોવા મળે છે - અને ત્યાં પણ, જોવા મળવું દુર્લભ છે.

ફક્ત 300 થી 400 ગીધ

અહેવાલો સૂચવે છે કે તમિલનાડુમાં ગ્રિફોન ગીધની વસ્તી હાલમાં ફક્ત 290 થી 400 ની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે મોટો ફટકો છે. ગ્રિફોન ગીધની સંખ્યામાં ઘટાડો મુખ્યત્વે પશુધનમાં પીડાનાશક ડાયક્લોફેનાકના ઉપયોગને આભારી છે.

મૃત્યુ પછી પણ આ દવા પ્રાણીઓના શરીરમાં રહે છે. વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસો દર્શાવે છે કે આ દવા ગીધના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે જે આ શબને ખાય છે, તેમની કિડનીને નુકસાન પહોંચાડે છે અને મૃત્યુ તરફ દોરી જાય છે. ડેટા સૂચવે છે કે 1990 ના દાયકામાં ભારતમાં પશુચિકિત્સા સારવાર માટે ડિક્લોફેનાક રજૂ કરવામાં આવ્યાના થોડા વર્ષોમાં જ ગ્રિફોન ગીધની વસ્તીમાં ઘટાડો થયો હતો.

અભ્યાસો દર્શાવે છે કે અમુક વિસ્તારોમાં ગીધની વસ્તી 99 ટકા સુધી અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે. પરિણામે, ગીધના રક્ષણ માટે, કેન્દ્ર સરકારે પશુચિકિત્સા હેતુઓ માટે ડિક્લોફેનાકના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. જોકે ત્યારથી ડાયક્લોફેનાક સાથે સંકળાયેલા ગીધના મૃત્યુમાં ઘટાડો થયો છે, આ દુર્લભ પક્ષી પ્રજાતિને અન્ય વિવિધ પરિબળોથી જોખમોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

જાગૃતિ કાર્યક્રમો

એટલા માટે જ દર વર્ષે વિશ્વ ગીધ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. વધુમાં, શહેરી વસ્તી અને જંગલ વિસ્તારોની સરહદે આવેલા ગામડાઓમાં ગીધના સંરક્ષણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવા માટે જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે.

એક એવો જીવ જે 30 વર્ષમાં ખમત થઈ ગયો

આ અંગે ગીધો પર રિસર્ચ કરનારા અને અરુલાગમ સંગઠનના સચિવ ભારતીદાસને ETV ભારતને એક ખાસ ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 'ભારત જેવા ગીચ વસ્તી ધરાવતા દેશોમાં ગીધોનું યોગદાન મહત્વનું માનવામાં આવે છે. તેમનું કહેવું છે કે, મરેલા જાનવર ખાઈને ગ્રિફન ગીધ ખતરનાકી જીવાણુંને ફેલાવાથી રોકે છે. દુનિયાભરમાં લાખો લોકો સંક્રમણવાળી બીમારીઓથી મરે છે. આવી સ્થિતિમાં ગ્રિફન ગીધ જંગલો અને માનવ વસાહતોમાં મરેલા જાનવરોના શરીરને સંપૂર્ણ રીતે ખાઈ જાય છે જેનાથી પર્યાવરણની શુદ્ધતા જળવાઈ રહે છે.

ખાસ કરીને, તેઓ મૃત જંગલી પ્રાણીઓથી અન્ય પ્રાણીઓમાં ચેપી રોગોના ફેલાવાને અટકાવીને વન જૈવવિવિધતાને જાળવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ભારતમાં બીફનો વપરાશ ઓછો હતો, જેના કારણે ગ્રિફોન ગીધ માટે સતત ખોરાક પુરવઠો સુનિશ્ચિત થતો હતો, જેના કારણે તેમની સંખ્યામાં વધારો થયો. ફક્ત સત્યમંગલમ અને મુદુમલાઈ પ્રદેશોમાં આશરે 400 ગ્રિફોન ગીધ હતા, અને તેઓ સમગ્ર તમિલનાડુમાં વિતરિત થયા હતા.

જોકે, તેઓ હવે ફક્ત થોડા સ્થળોએ જોવા મળે છે અને મનુષ્યોથી દૂર રહેવાનું વલણ ધરાવે છે - જે ચિંતાનું કારણ છે. હાલમાં, આ શિકારીઓની કુલ વસ્તી - જેમાં ત્રણ ગીધ પ્રજાતિઓનો સમાવેશ થાય છે - 400 કરતા ઓછી છે. ખાસ કરીને, ત્રણ રાજ્યોમાં સફેદ ચહેરાવાળા ગીધની વસ્તી ફક્ત 30 છે, જ્યારે કાળા ગળાવાળા ગીધની વસ્તી 40 છે, અને સફેદ પીઠવાળા ગીધની વસ્તી 200 છે. આ સંખ્યાઓને સલામત ગણી શકાય નહીં; જો દરેક પ્રજાતિના 800 પ્રજનન જોડીઓ હોય તો જ તેમનું અસ્તિત્વ સુનિશ્ચિત થશે. આ પક્ષીઓ ટોળામાં રહેતા હોવાથી, ખોરાક આપતી વખતે આવતી કોઈપણ સમસ્યા તેમના સંપૂર્ણ લુપ્ત થવાનું કારણ બની શકે છે.

તેમની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાનું મુખ્ય કારણ પીડા રાહત ઇન્જેક્શનથી સારવાર કરાયેલા પશુઓના મૃતદેહ ખાવાનું છે. વધુમાં, પ્રાણીઓના મૃતદેહને ઝેર આપવાની પ્રથા પણ તેમને ખવડાવતા ગીધના મૃત્યુનું કારણ બની છે.

વધુમાં, મૃત પ્રાણીઓને દફનાવવાની પ્રથાએ ગીધ માટે મૃત પ્રાણીઓની ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડો કર્યો છે, જેના કારણે તેમની વસ્તી સ્થિર થઈ ગઈ છે. વધુમાં, વીજળીના તાર, કેબલ અને પવનચક્કી સાથે અથડામણ તેમજ અસામાજિક તત્વોની હાનિકારક પ્રવૃત્તિઓને કારણે ગ્રિફોન ગીધની વસ્તીમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

ગીધની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે કેટલાક લોકો તેમને ખરાબ શુકન માને છે અને તેમના માળાઓનો નાશ કરે છે. હાલમાં, આ પક્ષીઓમાંથી માત્ર એક ટકા જ બચ્યા છે. તમિલનાડુ સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારે પ્રશંસનીય પહેલ કરી છે.

વધુમાં, 'સુરક્ષિત ગીધ ઝોન' સ્થાપિત કરવો જોઈએ, અને ગીધ પર સતત નજર રાખવી જોઈએ. ગીધની પીઠ પર GPS ઉપકરણો જોડીને, આપણે તેમની ગતિવિધિઓને ટ્રેક કરી શકીએ છીએ. આનાથી આપણે સંભવિત સમસ્યાઓ ઓળખી શકીએ છીએ અને તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડી શકીએ છીએ. તમિલનાડુમાં આનો અમલ કરવો ફાયદાકારક રહેશે.

ભારતીદાસને જણાવ્યું હતું કે, "જો કોઈ ગીધ લાંબા સમય સુધી એક જગ્યાએ રહે છે, તો તે સૂચવે છે કે કંઈક ખોટું છે. આવી પરિસ્થિતિઓને ઓળખવામાં અને સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવામાં GPS ટ્રેકિંગ અત્યંત મદદરૂપ થશે. આ પહેલ ઘણા દેશોમાં સફળતાપૂર્વક લાગુ કરવામાં આવી છે, અને જો તમિલનાડુ સરકાર પણ તેને અપનાવે તો તે ઉત્તમ રહેશે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

VULTURES EXTINCTION
VULTURE EXTINCTION IN INDIA
WORLD VULTURE DAY
VULTURES POPULATION DECREASE
VULTURES EXTINCTION INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.