Explained: શું છે પૈક્સ સિલિકા, જેનું સદસ્ય બન્યું ભારત?
ભારત અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળના વ્યૂહાત્મક જોડાણવાળા પૈક્સ સિલિકામાં જોડાયું
Published : February 20, 2026 at 3:46 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત ઔપચારિક રૂપથી અમેરિકાના નેતૃત્વ હેઠળના વ્યૂહાત્મક ગઠબંધન 'પૈક્સ સિલિકા'માં શામેલ થઈ ગયું છે. નવી દિલ્હીમાં AI ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં આયોજિત એક સમારોહમાં ગઠબંધનમાં સામેલ થવા પર એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા. આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મહત્વપૂર્ણ ખનીજો અને AI માટે સપ્લાય ચેનનું નિર્માણ કરવાનું છે. હાલમાં આ ક્ષેત્ર પર ચીનનો દબદબો છે. પૈક્સ મતલબ થાય છે શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ.
અમેરિકા અને તેના અન્ય સહયોગી દેશ ઈચ્છે છે કે AI અને ક્રિટિકલ મિનરલ્સને લઈને વૈશ્વિક સ્તર પર સપ્લાય ચેન પ્રભાવિત ન થાય, આથી તેણે આ કરારને આગળ વધાર્યો છે. પૈક્સ સિલિકાના સદસ્ય દેશોમાં અમેરિકા અને ભારત ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા, યુનાન, ઈઝરાયલ, જાપાન, કતાર, દક્ષિણ કોરિયા, સિંગાપોર, સંયુક્ત આરબ અમિરાત અને બ્રિટેન સામેલ છે. આ તમામ દેશોનો હેતુ છે કે સપ્લાય ચેન પર જે રીતે ચીનનું નિયંત્રણ છે, તેનો વિકલ્પ તૈયાર કરવામાં આવે. કેનેડા, યુરોપિયન યુનિયન, નેધરલેન્ડ, OICD અને તાઈવાન પણ પૈક્સ સિલિકાના સદસ્ય છે, જોકે આ દેશોએ હજુ સુધી આ કરાર પર હસ્તાક્ષર નથી કર્યા.
India joins Pax Silica 🇮🇳🤝🇺🇸— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 20, 2026
Securing silicon supply chain, advancing semiconductor manufacturing. pic.twitter.com/5I117ZPfHs
ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે પૈક્સ સિલિકા ઘોષણાપત્ર પર હસ્તાક્ષર સમયે, ભારતમાં યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરે કહ્યું, "અમને ખૂબ જ આનંદ છે કે ભારત પૈક્સ સિલિકા સાથે જોડાયું છે. જો તમે આજે અહીં હાજર કંપનીઓને જુઓ, તો આ અમારા બંને દેશો માટે એક અવિશ્વસનીય ભાગીદારી છે, અને અમે તેને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માટે આતુર છીએ."
યુએસ અધિકારી જેકબ હેલબર્ગે પૈક્સ સિલિકા વિશે વિસ્તૃત વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, જેમ 20મી સદીમાં દુનિયા ક્રૂડ અને સ્ટીલ પર ચાલતું હતું, તેવી જ રીતે 21મી સદીમાં કોમ્પ્યુટર્સ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. તેમણે કહ્યું કે, AI વિના, તમે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં વિકાસની કલ્પના કરી શકતા નથી. અને આ માટે જરૂરી મહત્વપૂર્ણ ખનિજો મર્યાદિત છે. જેકબે કહ્યું કે, કોમ્પ્યુટર બનાવવા માટે, તમારે કોબાલ્ટ અને લિથિયમ જેવા ખનિજોની જરૂર છે. તેમના મતે, પૈક્સ સિલિકા એક એવું માધ્યમ હશે જેના દ્વારા આપણે આ ખનિજોની અવિરત સપ્લાય ચેઇન સુનિશ્ચિત કરીશું. અમારું લક્ષ્ય સમૃદ્ધિ, તકનીકી વિકાસ અને આર્થિક સુરક્ષા છે.
જેકબે જણાવ્યું હતું કે, કોઈ એક દેશ પર સામગ્રી, ટેકનોલોજી અથવા ઉત્પાદનો માટે વધુ પડતી નિર્ભરતા ન હોવી જોઈએ. તેમણે ચીન દ્વારા લેવામાં આવેલા તાજેતરના પગલાંઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જોકે તેમણે ચીનનું નામ નહોતું લીધું. હકીકતમાં, જ્યારે અમેરિકાએ ચીન પર ટેરિફ જાહેર કર્યો, ત્યારે ચીને અમેરિકાને મહત્વપૂર્ણ ખનિજોનો પુરવઠો રોકવાની ધમકી આપી હતી. અમેરિકન અધિકારી જેકબે જણાવ્યું હતું કે, ભવિષ્યમાં આવી પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય તે માટે, તેઓ પૈક્સ સિલિકા લાવ્યા છે. તેઓ આ દ્વારા રેર અર્થ મેટલ્સની સપ્લાય ચેઇનને સુરક્ષિત કરવાની યોજના ધરાવે છે.
આ રેર અર્થ મેટલ્સ ભૂગર્ભમાં મળી આવતી 17 દુર્લભ ધાતુઓ છે. આજે આધુનિક શસ્ત્રો, કોમ્પ્યુટર્સ અને વાહનોમાં AIનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ માટે જરૂરી ચિપ્સને મહત્વપૂર્ણ ખનિજોની જરૂર પડે છે. ચીન હાલમાં રેર અર્થ મેટલ્સ વૈશ્વિક પુરવઠામાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જે વિશ્વના રેર અર્થ મેટલ્સના ખનનનો 60-70 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે, પૈક્સ સિલિકામાં ભારતનો પ્રવેશ માત્ર એક પ્રતીકાત્મક પગલું નથી, પરંતુ એક વ્યૂહાત્મક પગલું છે, અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોની એકંદર દિશાને વધુ મજબૂત બનાવશે.
આ પહેલ ડિસેમ્બર 2025 માં મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને AI માટે સુરક્ષિત, સ્થિતિસ્થાપક અને સપ્લાય ચેઇન બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે શરૂ કરવામાં આવી હતી. પૈક્સ સિલિકા સમિટ 12 ડિસેમ્બરના રોજ વોશિંગ્ટનમાં યોજાઈ હતી, જ્યાં ભાગ લેનારા દેશોએ પૈક્સ સિલિકા ઘોષણાપત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ ઘોષણાપત્રમાં કાચા માલથી લઈને સેમિકન્ડક્ટર અને AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધીની સપ્લાય ચેઇનમાં ઊંડા આર્થિક અને તકનીકી સહયોગ અને પરસ્પર સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષા પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતાના સહિયારા દ્રષ્ટિકોણની રૂપરેખા આપવામાં આવી છે.
#WATCH | Delhi: At the signing ceremony of the Pax Silica Declaration between India and the US, Ashwini Vaishnaw, Union Minister for Electronics & Information Technology, says, " if this spirit had persisted since 1947, we can all imagine how much compounding would have occurred… pic.twitter.com/95wDV23eBx— ANI (@ANI) February 20, 2026
યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે, "ભારત એક એવો દેશ છે જેમાં તેના સ્પર્ધકોને પડકારવા માટે પુરતો છે. ભારતની એન્જિનિયરિંગ ક્ષમતાઓ આ મહત્વપૂર્ણ જોડાણ માટે જરૂરી ક્ષમતાઓ પૂરી પાડે છે. પ્રતિભા ઉપરાંત, ભારતે મહત્વપૂર્ણ ખનિજ પ્રક્રિયા ક્ષમતાઓ વિકસાવવામાં પણ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે, અને અમે આમાં સંપૂર્ણ રીતે સહભાગિતા કરી રહ્યા છીએ." ગોરે સૂચવ્યું હતું કે, યુએસ પૈક્સ સિલિકા ફ્રેમવર્ક હેઠળ ભારત સાથે વિશ્વસનીય AI ટેકનોલોજી શેર કરી શકે છે.
યુએસના ઉપ વિદેશ મંત્રી હેલબર્ગે, ગઠબંધનમાં ભારતના જોડાવાના નિર્ણયની પ્રશંસા કરી અને પૈક્સ સિલિકાને સપ્લાય ચેઇનમાં બ્લેકમેલ વિરુદ્ધ એક પહેલ તરીકે વર્ણવી, જેના ચીન તરફ સ્પષ્ટ ઈશારો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
તેમણે કહ્યું, "અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે અમારા મિત્ર અને સહયોગી રોજ આર્થિક દબાણ અને બ્લેકમેલિંગના ભયનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમને તેમના સાર્વભૌમત્વ અને સમૃદ્ધિ વચ્ચે પસંદગી કરવા મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું, "તેથી આજે, જ્યારે આપણે પૈક્સ સિલિકા ઘોષણાપત્ર પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આપણે 'શસ્ત્ર' તરીકે ટેકનોલોજી પર નિર્ભરતાને ના કહી રહ્યા છીએ, આપણે બ્લેકમેઇલિંગને ના કહી રહ્યા છીએ, અને આપણે મળીને કહીએ છીએ કે આર્થિક સુરક્ષા જ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા છે, પરંતુ આપણે આ શબ્દના મતલબ વિશે સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ."
"આજે, આપણા પ્રતિભાશાળી એન્જિનિયર ભારતમાં સૌથી જટિલ અને અદ્યતન 2-નેનોમીટર ચિપ્સ ડિઝાઇન કરી રહ્યા છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગને લગભગ 1 મિલિયન વધુ પ્રતિભાશાળી લોકોની જરૂર પડશે. આ પ્રતિભા ક્યાંથી આવશે? તે અહીંથી આવશે. આજે, વિદ્યાર્થીઓને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ સેમિકન્ડક્ટર ડિઝાઇન ટૂલ્સની મફત ઍક્સેસ છે. અને પરિણામો દેખાઈ રહ્યા છે. જ્યારે આપણે ચિપ્સ વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે કેટલાક લોકો બટાકાની ચિપ્સ વિશે વિચારે છે. ભૂલી જાઓ, તેઓ રડતા રહેશે. ક્યારેક સંસદમાં, ક્યારેક બીજે ક્યાંક. આ બધું ચાલુ રહેશે, આપણે આગળ વધવું પડશે. દેશ પાસે એક દિશા છે, એક સ્પષ્ટ ધ્યેય છે, અને આપણે સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગમાં વૈશ્વિક નેતૃત્વ પ્રાપ્ત કરવું પડશે." કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
"આપણે જોયું છે કે ચીન એવા દેશો પર દબાણ લાવવા માટે રેર અર્થ મેટલનો ઉપયોગ કરે છે જેમની સપ્લાય ચેઇન આ ધાતુઓ પર આધાર રાખે છે. જો ચીન આ રમત રમવાનું ચાલુ રાખશે, તો વિશ્વભરના અન્ય દેશો પાસે બહુ ઓછો વિકલ્પ બચશે. પૈક્સ સિલિકા આ સમસ્યાને ઉકેલવામાં મદદ કરશે, અને ભારતે આવા પ્રોજેક્ટ્સમાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. મને લાગે છે કે આ એક સકારાત્મક પગલું છે." જોન બોલ્ટન, ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર, યુએસ.
આ પણ વાંચો: