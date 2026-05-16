NEET UG શું છે? કોર્સનો સમયગાળો, પાત્રતા, પરીક્ષાના પ્રકાર અને માર્કિંગ સ્કીમની સરળ સમજૂતી
NEET UG માં પાસિંગ માર્ક્સ, કટ-ઓફ અને સરકારી કોલેજ માટે કેટલા સ્કોર જરૂરી? જાણો કેટેગરીવાઈઝ.
Published : May 16, 2026 at 5:04 PM IST
હૈદરાબાદ: દર વર્ષે ભારતમાં લાખો વિદ્યાર્થીઓ મેડિકલ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે મહેનત કરે છે. આ સપનાને સાકાર કરવાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ રસ્તો છે NEET UG પરીક્ષા. નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ અન્ડરગ્રેજ્યુએટ (NEET-UG), જેને આપણે સામાન્ય રીતે NEET-UG તરીકે ઓળખીએ છીએ, તે આખા દેશની MBBS, BDS, BAMS, BHMS જેવી તમામ મહત્વપૂર્ણ અંડરગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેની એકમાત્ર રાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રવેશ પરીક્ષા છે.
આ પરીક્ષાનું સંચાલન નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે, આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં લગભગ 21 લાખ જેટલા ઉમેદવારો ભાગ લે છે, જે તેની અત્યંત ઉચ્ચ સ્તરની સ્પર્ધાને દર્શાવે છે. આટલી મોટી સ્પર્ધા વચ્ચે, NEET UG ને યોગ્ય રીતે સમજવી અને તેની તૈયારી કરવી એ દરેક મેડિકલ ઉમેદવાર માટે સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ.
NEET UG કોર્સનો સમયગાળો
જો તમે NEET UG પરીક્ષામાં સફળ થઈને મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવો છો, તો તમારી સામે ઘણા બધા વિકલ્પો ખુલ્લા મૂકાય છે. સૌથી લોકપ્રિય અને માંગીતો અભ્યાસક્રમ MBBS (બેચલર ઓફ મેડિસિન અને બેચલર ઓફ સર્જરી) છે, જેનો સમયગાળો 5.5 વર્ષનો હોય છે. આ ઉપરાંત BDS (બેચલર ઓફ ડેન્ટલ સર્જરી) પણ એટલો જ મહત્વપૂર્ણ અને લોકપ્રિય 5.5 વર્ષીય અભ્યાસક્રમ છે.
NEET UG માં સફળ થયા પછી, વિદ્યાર્થીઓ નીચે મુજબના વિવિધ મેડિકલ અને હેલ્થકેર કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે:
|ક્રમ
|કોર્સનું નામ
|સમયગાળો
|1
|MBBS (બેચલર ઓફ મેડિસિન અને બેચલર ઓફ સર્જરી)
|5.5 વર્ષ
|2
|BDS (બેચલર ઓફ ડેન્ટલ સર્જરી)
|5.5 વર્ષ
|3
|BAMS (બેચલર ઓફ આયુર્વેદિક મેડિસિન અને સર્જરી)
|5.5 વર્ષ
|4
|BHMS (બેચલર ઓફ હોમિયોપેથિક મેડિસિન અને સર્જરી)
|5.5 વર્ષ
|5
|BUMS (બેચલર ઓફ યુનાની મેડિસિન અને સર્જરી)
|5.5 વર્ષ
|6
|BSMS (બેચલર ઓફ સિદ્ધા મેડિસિન અને સર્જરી)
|5.5 વર્ષ
|7
|BVSc & AH (બેચલર ઓફ વેટરનરી સાયન્સ)
|5.5 વર્ષ
|8
|BPT (બેચલર ઓફ ફિઝિયોથેરાપી)
|4.5 વર્ષ
|9
|BSc નર્સિંગ
|4 વર્ષ
NEET UG દ્વારા તમે ફક્ત ડોક્ટર જ નહીં, પરંતુ ડેન્ટિસ્ટ, આયુર્વેદિક ચિકિત્સક, હોમિયોપેથ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને નર્સિંગ જેવા વિવિધ અને ઉત્તમ કારકિર્દી વિકલ્પો પસંદ કરી શકો છો.
નીત યુજીમાં બેસવા માટેની પાત્રતા
NEET UG પરીક્ષામાં બેસવા માટે નીચેની પાત્રતાની શરતો પૂર્ણ કરવી ફરજિયાત છે:
- ન્યૂનતમ ઉંમર: ઉમેદવારની ઉંમર 31 ડિસેમ્બર (પરીક્ષા વર્ષના) સુધીમાં ઓછામાં ઓછી 17 વર્ષ હોવી જોઈએ.
- મહત્તમ ઉંમરની મર્યાદા: રાષ્ટ્રીય તબીબી પરિષદ (NMC)ના તાજેતરના માર્ગદર્શિકા મુજબ, NEET UG માં ભાગ લેવા માટે ઉપરની કોઈ ઉંમરની મર્યાદા નથી.
- શૈક્ષણિક લાયકાત: ઉમેદવારે માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજી/બાયોટેકનોલોજી અને અંગ્રેજી વિષયો સાથે 10+2 (ધોરણ 12) પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
- લઘુત્તમ શૈક્ષણિક ટકાવારી: ઉપરોક્ત વિજ્ઞાન વિષયોમાં ઉમેદવારે લઘુત્તમ માર્ક્સ મેળવેલા હોવા જોઈએ:
- સામાન્ય (UR) વર્ગ માટે: 50%
- SC/ST/OBC વર્ગ માટે: 40%
- PwD (દિવ્યાંગ) સામાન્ય વર્ગ માટે: 45%
- રાષ્ટ્રીયતા: ઉમેદવાર ભારતીય નાગરિક, NRI, OCI, PIO અથવા વિદેશી નાગરિક હોઈ શકે છે.
NEET UG પરીક્ષાનો પ્રકાર અને માર્કિંગ સ્કીમ
NEET UG પરીક્ષાની પેટર્ન અને માર્કિંગ સ્કીમને સમજવી અત્યંત જરૂરી છે. NTA દર વર્ષે પરીક્ષાની પેટર્નમાં સૂક્ષ્મ ફેરફારો કરે છે.
- પરીક્ષાનો પ્રકાર: NEET UG એ પેન અને પેપર (ઑફલાઇન) સ્વરૂપે યોજાતી પરીક્ષા છે.
- સમયગાળો: પરીક્ષાનો કુલ સમયગાળો 3 કલાક (180 મિનિટ) હોય છે.
- કુલ પ્રશ્નો: પ્રશ્નપત્રમાં કુલ 180 બહુવિકલ્પીય (MCQ) પ્રશ્નો હોય છે. આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા ફરજિયાત છે. હવે કોઈ વૈકલ્પિક પ્રશ્નો કે વિભાગ B નથી.
- વિષયોનું વિભાજન: ભૌતિકશાસ્ત્ર અને રસાયણશાસ્ત્રમાં 45 પ્રશ્નો હશે, જ્યારે જીવવિજ્ઞાન (બોટની અને ઝૂઓલોજી) માં 90 પ્રશ્નો હશે.
- ભાષા: આ પરીક્ષા 13 ભાષાઓ (અસમિયા, બંગાળી, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી, કન્નડ, મલયાલમ, મરાઠી, ઓડિયા, પંજાબી, તમિલ, તેલુગુ અને ઉર્દૂ) માં લેવામાં આવે છે.
આ ઉપરાંત, પરીક્ષાની માર્કિંગ સ્કીમ પણ સ્પષ્ટ છે
- દરેક સાચા જવાબ માટે: +4 ગુણ
- દરેક ખોટા જવાબ માટે (નકારાત્મક ગુણ): -1 ગુણ (આમ, NEET UG એ નકારાત્મક ગુણો ધરાવતી પરીક્ષા છે)
- જવાબ ન આપ્યો હોય તો: 0 ગુણ (કોઈ ગુણ કપાત નહીં)
- કુલ પ્રશ્નોની સંખ્યા 180 હોય છે અને પ્રતિ પ્રશ્ન 4 ગુણ છે એટલે કુલ 720 ગુણના પેપર હોય છે.
NEET UGમાં પાસિંગ માર્ક્સ અને કટઓફ શું છે?
NEET UG પરીક્ષા પાસ ગણાવા માટે, ઉમેદવારે NTA દ્વારા નિર્ધારિત લઘુત્તમ પાસિંગ માર્ક્સ (ક્વોલિફાઈંગ કટઓફ) મેળવવા ફરજિયાત છે. જો કે, NEET UG ના સંદર્ભમાં ‘કટઓફ’ના બે અર્થ થાય છે: (1) ક્વોલિફાઈંગ કટઓફ (જે પરીક્ષા પાસ કરવા માટે લઘુત્તમ માર્ક્સ છે) અને (2) એડમિશન કટઓફ (જે વિવિધ કોલેજોમાં અંતિમ પ્રવેશ માટે જરૂરી માર્ક્સ છે).
1. ક્વોલિફાઈંગ કટઓફ (પાસિંગ માર્ક્સ)
આ તે લઘુત્તમ માર્ક્સ છે, જે મેળવવાથી ઉમેદવાર NEET UG પરીક્ષા પાસ ગણાય છે અને કાઉન્સેલિંગ પ્રક્રિયા માટે પાત્ર બને છે. 2025ની પરીક્ષા માટે, NTA દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ કેટેગરી-વાઈઝ ક્વોલિફાઈંગ કટઓફ માર્ક્સ નીચે મુજબ છે:
|કેટેગરી
|ક્વોલિફાઈંગ પરસેન્ટાઈલ
|કટઓફ રેન્જ (2025) (720માંથી)
|સામાન્ય / EWS
|50
|686 – 144
|સામાન્ય- PwD (દિવ્યાંગ)
|45
|143 – 127
|SC / ST / OBC
|40
|143 – 113
NEET UG પરીક્ષાને આટલા માર્ક્સ મેળવીને તમે તકનીકી રીતે તો પાસ થઈ શકો છો, પરંતુ સરકારી કોલેજમાં સીટ મેળવવા માટે આ માર્ક્સ પૂરતા નથી.
2. સરકારી કોલેજમાં પ્રવેશ માટે જરૂરી સ્કોર (એડમિશન કટઓફ)
સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અત્યંત ઉચ્ચ સ્કોરની જરૂર પડે છે. આંકડાઓ જણાવે છે કે, વર્ષ 2025 માટે AIQ (ઓલ ઇન્ડિયા ક્વોટા) હેઠળ, સામાન્ય વર્ગના વિદ્યાર્થી માટે શ્રેષ્ઠ સરકારી કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા 686 થી 720 વચ્ચે સ્કોર કરવો અનિવાર્ય હતો. ઉચ્ચ સ્કોર સાથે જ તમે મોટી શહેરોની પ્રતિષ્ઠિત કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવી શકો છો. માર્ક્સ ઓછા હોય તો નાના શહેરોની કોલેજો કે ખાનગી કોલેજોના વિકલ્પો ખુલ્લા મૂકાય છે.
NEET UG માટે ફી કેટલી છે?
NEET UG ની અરજી કરવા માટે પરીક્ષા ફી ચૂકવવી ફરજિયાત છે. વર્ષ 2026 ની NEET UG અરજી માટે નીચે મુજબ ફી નક્કી કરવામાં આવી છે:
|કેટેગરી
|અરજી ફી (રૂ.)
|General (સામાન્ય)
|₹1,700
|OBC-NCL / EWS
|₹1,600
|SC / ST / PwD / ત્રીજા લિંગ
|₹1,000
|વિદેશ કેન્દ્રો
|₹9,500
કયું સારું છે: NEET UG કે NEET PG?
NEET UG અને NEET PG વચ્ચેનો તફાવત એ મૂળભૂત રીતે અંડરગ્રેજ્યુએટ (UG) અને પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ (PG) અભ્યાસક્રમો વચ્ચેનો તફાવત છે.
NEET UG: આ 12મા ધોરણની પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ, મેડિકલના અંડરગ્રેજ્યુએટ કોર્સ (MBBS, BDS, વગેરે)માં પ્રવેશ મેળવવા માટે લેવામાં આવતી પ્રવેશ પરીક્ષા છે. તેનું સંચાલન નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા થાય છે. તેનો અભ્યાસક્રમ ધોરણ 12 ના સ્તરના NCERT ના પાઠ્યક્રમ પર આધારિત છે.
NEET PG: આ MBBS નો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ, MD (ડોક્ટર ઓફ મેડિસિન), MS (માસ્ટર ઓફ સર્જરી), MDS (માસ્ટર ઓફ ડેન્ટલ સર્જરી) જેવા પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે લેવામાં આવતી પરીક્ષા છે. તે અત્યંત વધુ ક્લિનિકલ અને સ્પેશિલાઈઝ્ડ સ્તરની હોય છે. NEET PG નું સંચાલન નેશનલ બોર્ડ ઓફ એક્ઝામિનેશન (NBE) દ્વારા કરવામાં આવે છે.
તો, ‘કયું સારું છે?’ એ પ્રશ્ન બરાબર નથી કારણ કે આ બંને જુદા-જુદા તબક્કાઓ માટેની પરીક્ષાઓ છે.
- NEET UG એ મેડિકલ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશનું પ્રથમ દ્વાર છે. તે ફરજિયાત છે.
- NEET PG એ સ્નાતક થયા બાદ વિશેષતા હાંસલ કરવા માટે લેવામાં આવતી પરીક્ષા છે.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, UG અને PG વચ્ચે સરખામણી કરવી એ ‘દાખલો ભરવા’ અને ‘નોકરી કરવા’ વચ્ચે સરખામણી કરવા જેવું છે – એક બીજા પછીનો તબક્કો છે. NEET UG પાસ કર્યા વગર તમે NEET PG આપી શકતા નથી.
NEET UG પરીક્ષાને સમજવી અને તેની તૈયારી કરવી એ દરેક મેડિકલ ઉમેદવાર માટે લાંબી અને પડકારજનક યાત્રાની શરુઆત છે. આ લેખમાં આપેલી તમામ માહિતી – પાત્રતા માપદંડોથી માંડીને પરીક્ષાની પેટર્ન, કટ-ઓફથી માંડીને ફી સુધીની – ને તમારી વ્યૂહરચના બનાવવાનો પાયો ગણો.
જો કે, NEET UG પાસ કરવાનો અર્થ એ નથી કે તમે સીધા જ તમારી પસંદની કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવી લેશો તે તો સ્પર્ધાની શરૂઆત છે. તમારા સ્કોર, તમારી રેંક અને તમે જે રાજ્યના વતની છો તેના આધારે, કાઉન્સેલિંગની પ્રક્રિયા અલગ-અલગ હોય છે. તેથી, સતત અપડેટ રહેવું અને તજજ્ઞોનું માર્ગદર્શન લેતા રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.
NEET UG અંગેની આ વિગતવાર માહિતી તમારા માર્ગને સરળ બનાવશે. NEET UG અંગેની તમામ સત્તાવાર અને નવીનતમ માહિતી માટે હંમેશા NTAની સત્તાવાર વેબસાઈટ, neet.nta.nic.in ની મુલાકાત લેતા રહો.
ડિસક્લેમર: આ માહિતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, કોચિંગ ક્લાસની વેબસાઈટ, વિકિપિડીયા જેવા પ્લેટફોર્મ પરથી એકત્રિત કવામાં આવી છે આ માહિતીમાં ભૂલ-ચૂક હોઈ શકે છે NEET UG/ NEET PGની વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ neet.nta.nic.in ની મુલાકાત લો.
