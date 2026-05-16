CUET શું છે, કોણ આપી શકે છે આ પરીક્ષા, ફી કેટલી અને પાસ કર્યા પછી શું તકો મળશે?
શું CUET 1000 ગુણની પરીક્ષા છે? જાણો પરીક્ષા પેટર્ન, નેગેટિવ માર્કિંગ અને સ્કોરિંગ.
Published : May 16, 2026 at 8:35 PM IST
હૈદરાબાદ: વિદ્યાર્થીઓના મનમાં અનેક પરીક્ષાઓને લઈને અસંખ્ય સવાલો હોય છે. ધોરણ 12 પૂર્ણ થતાં જ કઈ પરીક્ષા આપવી, તેની પાત્રતા શું છે, કેટલા ગુણ જોઈએ, ફી કેટલી ભરવી પડે જેવા પ્રશ્નો દરેકના મગજમાં આવતા હોય છે. આ આર્ટિકલ તમારા તે તમામ પ્રશ્નોનું એક સરળ અને સ્પષ્ટ સમાધાન લઈને આવ્યો છે.
CUET શું છે? સંપૂર્ણ માહિતી
CUETનું પૂર્ણ સ્વરૂપ Common University Entrance Test છે. ગુજરાતીમાં તેને "કેન્દ્રીય વિશ્વવિદ્યાલય પ્રવેશ પરીક્ષા" કહેવાય છે. આ એક રાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રવેશ પરીક્ષા છે, જે દેશની મોટાભાગની કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીઓ, રાજ્ય યુનિવર્સિટીઓ, ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીઓ અને ખાનગી યુનિવર્સિટીઓમાં અંડરગ્રેજ્યુએટ (UG) અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ (PG) અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે લેવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે. ધોરણ 12 પછી વિદ્યાર્થીઓ માટે CUET UG અને ગ્રેજ્યુએશન પછી CUET PG લેવામાં આવે છે. આપણે આજે મુખ્યત્વે ધોરણ 12 પછીની CUET UG પરીક્ષાની જ વાત કરીશું.
CUET પરીક્ષા આપવા માટે કોણ પાત્ર છે?
CUET UG માટે કોઈ ઉપલી ઉંમરની મર્યાદા નથી, પરંતુ ઉમેદવાર ધોરણ 12 કે સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ હોવો જોઈએ. 16 વર્ષનો બાળક પણ જો ધોરણ 12 પાસ કરી લીધું હોય તો CUET આપી શકે છે. ફક્ત ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ જ મર્યાદિત નથી, ગેપ લઈને તૈયારી કરનારા, ડ્રોપ લેનારા વિદ્યાર્થીઓ પણ એક વર્ષ પછી કે ગમે ત્યારે આ પરીક્ષા આપી શકે છે. મહત્ત્વનું છે કે સંબંધિત યુનિવર્સિટીના અભ્યાસક્રમની લાયકાતની શરતો પૂરી કરવી જરૂરી છે.
CUET માં કયા વર્ગનો અભ્યાસક્રમ આવરી લેવામાં આવ્યો છે?
CUET UGમાં ધોરણ 12ના NCERT અભ્યાસક્રમ પર આધારિત પ્રશ્નો પૂછાય છે. ભાષાના પેપરોમાં ધોરણ 12 સ્તરની ભાષાકીય ક્ષમતા, ડોમેઈન વિષયોમાં ધોરણ 12ના બોર્ડના સિલેબસ અને સામાન્ય પરીક્ષામાં સામાન્ય જ્ઞાન, કરંટ અફેર્સ, સંખ્યાત્મક ક્ષમતા, તર્કશક્તિ જેવા વિભાગો આવરી લેવાય છે.
CUET અરજી ફી કેટલી છે?
CUET UG 2026 માટે અરજી ફી શ્રેણી મુજબ બદલાય છે. સામાન્ય વર્ગ માટે ત્રણ વિષયો સુધી ₹1000, ચાર વિષયો માટે ₹1300, અને પાંચ કે તેથી વધુ વિષયો માટે ₹1500 નક્કી કરાઈ છે. ઓબીસી-એનસીએલ/ઈડબલ્યુએસ માટે અનુક્રમે ₹800, ₹1000, ₹1200; જ્યારે એસસી/એસટી/દિવ્યાંગ/ત્રીજા લિંગ માટે ₹700, ₹900, ₹1100 ફી છે. ભારત બહારના કેન્દ્રો માટે ફી અલગ હોય છે. CUET PG અરજી ફી સામાન્ય માટે બે પેપર સુધી ₹1200 અને પ્રત્યેક વધારાના પેપર દીઠ ₹600 છે. અનામત શ્રેણીઓ માટે અનુક્રમે ₹700-₹1000 તથા ₹500-₹800 સુધીની છે.
CUET માં કેટલા પેપર છે?
CUET UGમાં કુલ 3 પ્રકારના પેપર હોય છે: ભાષા (Section 1A અને 1B), ડોમેઈન વિષયો (Section 2), અને સામાન્ય પરીક્ષા (Section 3). કોઈપણ ઉમેદવાર મહત્તમ 6 પેપર પસંદ કરી શકે છે, જેમાં ભાષાના બે, ડોમેઈનના ત્રણ-ચાર, અને સામાન્ય પરીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર આધારિત (CBT) હોય છે અને કુલ ગુણ 800ની આસપાસ હોય છે. CUET 1000 ગુણની પરીક્ષા નથી, પરંતુ પેપરોની સંખ્યા અને પસંદગી પ્રમાણે કુલ ગુણ બદલાય છે. CUET માં નેગેટિવ માર્કિંગ છે, ખોટા જવાબ માટે 1 ગુણ કાપવામાં આવે છે.
CUET પાસ કરવા માટે કેટલા ગુણ જરૂરી છે?
CUETમાં પાસ-ફેલ જેવું કોઈ ચોક્કસ ધારાધોરણ નથી. પ્રત્યેક યુનિવર્સિટી પોતાની કટઓફ જાહેર કરે છે. 600 માંથી 450 ગુણ લાવવા એ 75 ટકા ગણાય, જે ઘણા અભ્યાસક્રમો માટે સારો સ્કોર છે અને સરકારી કોલેજોમાં પ્રવેશ માટે પૂરતો ઠરી શકે છે. ટોચની કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ માટે 700 થી 750 કે તેથી વધુ ગુણ લાવવા જરૂરી હોઈ શકે છે. CUET માટે કોઈ ચોક્કસ રેન્ક નથી પરંતુ પર્સન્ટાઇલ અને સ્કોરના આધારે મેરિટ યાદી બને છે.
CUET પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી શું થાય છે?
પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયા પછી NTA દ્વારા સ્કોરકાર્ડ બહાર પાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ દરેક યુનિવર્સિટી અલગ-અલગ પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે. CUETના સ્કોરના આધારે ઉમેદવારે સંબંધિત યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર અરજી કરવાની હોય છે. પછી કાઉન્સેલિંગ અને મેરિટ દ્વારા સીટ ફાળવણી કરાય છે. CUET સેંકડો કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં બી.એ., બી.એસસી., બી.કોમ., બી.બી.એ., બી.ટેક. સહિત અનેક અભ્યાસક્રમોના દરવાજા ખોલી આપે છે. હાલમાં CUET હેઠળ 250 થી વધુ યુનિવર્સિટીઓ સામેલ છે અને હજારો અભ્યાસક્રમો ઓફર થાય છે.
CUET પરીક્ષા વર્ષમાં કેટલી વાર લેવામાં આવે છે?
CUET UG સામાન્ય રીતે વર્ષમાં એક જ વાર, મે-જૂનમાં લેવામાં આવે છે. CUET PG પણ વર્ષમાં એક વાર માર્ચ-એપ્રિલની આસપાસ યોજાય છે. ઉમેદવાર જીવનમાં ગમે તેટલી વાર આ પરીક્ષા આપી શકે છે.
CUET સંબંધિત અન્ય મહત્ત્વના પ્રશ્નો
શું CUET NEET કરતાં અઘરું છે? NEET મેડિકલ પ્રવેશ માટેની અત્યંત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા છે, જ્યારે CUET વિવિધ અભ્યાસક્રમો માટે છે. સામાન્ય રીતે NEETનો સિલેબસ અને ઊંડાણ અઘરું મનાય છે, જોકે CUETનો અભ્યાસક્રમ ધોરણ 12 સ્તરનો હોવાથી તે પ્રમાણમાં સરળ છે. પરંતુ સ્પર્ધા CUETમાં પણ ઘણી વધારે હોઈ શકે છે. શું CUET CLAT કરતાં વધુ સારું છે? CLAT કાયદાના અભ્યાસ માટે છે અને CUET સામાન્ય અંડરગ્રેજ્યુએટ માટે. બંનેનો ઉદ્દેશ અલગ છે; તમારી રુચિ મુજબ વધુ સારું ગણી શકાય. CUET પરીક્ષા પછી કયો અભ્યાસક્રમ શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે? તમારા ધોરણ 12ના પ્રવાહ અને રસ પ્રમાણે બી.એ., બી.એસસી., બી.કોમ., બી.બી.એ., બી.એસસી. ઇન ફોરેન્સિક સાયન્સ, ડેટા સાયન્સ, સાયકોલોજી, માસ કમ્યુનિકેશન, હોટેલ મેનેજમેન્ટ, ફેશન ડિઝાઇનિંગ જેવા અભ્યાસક્રમો શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.
ધોરણ 12 પછી ટોચની 10 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ:
NEET, JEE Main/Advanced, CUET, CLAT, NID, NIFT, NDA, ICAR, IPMAT, ભારતીય સેનાની TES એન્ટ્રી વગેરે ગણી શકાય. તમારા ક્ષેત્ર પ્રમાણે યોગ્ય પરીક્ષાની પસંદગી કરો.
ભવિષ્યમાં માંગવાળા અભ્યાસક્રમો:
ડેટા સાયન્સ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ, ફોરેન્સિક સાયન્સ, ઇ-કોમર્સ, ડિજિટલ માર્કેટિંગ, સાયબર સિક્યુરિટી, પર્યાવરણ વિજ્ઞાન, સાઇકોલોજી, ફૂડ ટેક્નોલોજી અને લોજિસ્ટિક્સ મેનેજમેન્ટ જેવા ક્ષેત્રોમાં ભવિષ્યમાં ખૂબ તકો રહેવાની શક્યતા છે.
ડિસક્લેમર: આ માહિતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, કોચિંગ ક્લાસની વેબસાઈટ, વિકિપિડીયા જેવા પ્લેટફોર્મ પરથી એકત્રિત કવામાં આવી છે આ માહિતીમાં ભૂલ-ચૂક હોઈ શકે છે CUET ની વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઈટ https://cuet.nta.nic.in/ ની મુલાકાત લો.
આ પણ વાંચો...