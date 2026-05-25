મમતા બેનર્જીના નજીકના સાંસદ કાકોલી ઘોષનું રાજીનામું, લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

વિધાનસભાની ચૂંટણી બાદ પાર્ટીમાં વિરોધનો સૂર ઉઠવા લાગ્યો છે, આ દરમિયાન મમતા બેનર્જીના ખુબ નજીક ગણાતા સાંસદ કાકોલી ઘોષે રાજીનામું આપી દેતા ચર્ચા જાગી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 25, 2026 at 12:19 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના પરિણામો બાદ પશ્ચિમ બંગાળનું રાજકારણ ગરમાઈ રહ્યું છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે પરિસ્થિતિ સારી નથી ચાલી રહી. પાર્ટીની અંદર સતત ઉથલપાથલના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને સાંસદ કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારે બારાસતના જિલ્લા પ્રમુખ પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.

તેમણે વિધાનસભા ચૂંટણી 2026માં તેમના મતવિસ્તારમાં પાર્ટીની હારની નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારતા આ નિર્ણય લીધો છે. તેમણે ચૂંટણી પ્રચાર વ્યૂહરચના અને નેતૃત્વની પ્રાથમિકતાઓની પણ ટીકા કરી. બારાસતથી ચાર વખત સાંસદ બનેલા દસ્તીદારને ટીએમસીના અનુભવી નેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે થોડા દિવસો પહેલા જ, પાર્ટીની ચૂંટણીમાં હાર બાદ, તેમને લોકસભામાં મુખ્ય દંડક પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમના સ્થાને વરિષ્ઠ સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

જોકે,પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ સુબ્રત બક્ષીને લખેલા તેમના રાજીનામા પત્રમાં બારાસાત અને ઉત્તર 24 પરગણાના આસપાસના વિસ્તારોમાં ચૂંટણીમાં નબળા પ્રદર્શન માટે ઔપચારિક રીતે જવાબદારી દર્શાવવામાં આવી હોવા છતાં, તેનો રાજકીય સંદેશ સ્થાનિક સંગઠનાત્મક જવાબદારીથી આગળ વધતો હોય તેવું લાગતું હતું. તેમણે લખ્યું, "નેતા મમતા બેનર્જી, જો તમે પહેલાની જેમ પ્રામાણિક, લાંબા સમયથી કાર્યરત અને સમર્પિત કાર્યકરો સાથે કામ કરશો, તો પાર્ટીની છબી ફરીથી ચમકશે. મુશ્કેલ કાર્યો રાતોરાત બનેલા સંગઠનો દ્વારા પૂર્ણ કરી શકાતા નથી."

રાજકીય પરિભાષામાં "ફ્લાય-બાય-નાઇટ સંગઠન" વાળી વાતને I-PAC પર સીધો હુમલો માનવામાં આવ્યો. I-PAC એક ચૂંટણી કન્સલ્ટન્સી કંપની છે જે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળ TMCના પ્રચાર સ્થાપત્ય સાથે નજીકથી સંકળાયેલી માનવામાં આવે છે. આ પત્રથી રાજકીય વર્તુળોમાં નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે શું વિધાનસભા ચૂંટણીની હારથી TMCની અંદર તેના જૂના સંગઠનાત્મક માળખા અને તેના નવા, વ્યૂહરચના-આધારિત રાજકીય મોડેલ વચ્ચે તિરાડો વધુ ઊંડી થઈ છે.

કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારે લખ્યું છે કે, પશ્ચિમ બંગાળમાં તાજેતરમાં થયેલા ગુના અને ભ્રષ્ટાચારના બનાવોથી સ્વાભાવિક રીતે લોકોમાં ચિંતા અને ભય પેદા થયો છે. લોકશાહીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે, રાજકારણમાં પારદર્શિતા, જવાબદારી, શિષ્ટાચાર અને મૂલ્યોને વધુ મહત્વ આપવું જોઈએ. આ વિચારો મહત્વપૂર્ણ બન્યા કારણ કે તે વિપક્ષ દ્વારા વારંવાર ઉઠાવવામાં આવતી ચિંતાઓની ઝલક જોવા મળી અને ચૂંટણીમાં હાર બાદ પક્ષની છબી અંગે આંતરિક અસ્વસ્થતાને પ્રતિબિંબિત કરતા હોય તેવું લાગતું હતું. બાદમાં, પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટીએમસી સાંસદે તેમના હુમલાને વધુ તીવ્ર બનાવ્યો.

તેમણે કહ્યું, "મેં I-PACની નિમણૂક કરી નથી, પરંતુ મેં જોયું કે આ યુવાનો અને મહિલાઓ અમારા જેવા પૂર્ણ-સમયના પક્ષના કાર્યકરો સાથે કેવી રીતે વર્તે છે. હું 17 વર્ષથી અહીં જનપ્રતિનિધિ છું. મારું કાર્યાલય 24 કલાક જનતા માટે ખુલ્લું રહે છે." ઘોષ દસ્તીદારે કહ્યું કે તેમણે તેમના લોકસભા મતવિસ્તારના તમામ સાત વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં ઘણું કામ કર્યું છે અને જાહેર સમર્થન મળતું રહેવાની આશા રાખી હતી.

