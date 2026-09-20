ETV Bharat / bharat

નંદીગ્રામ બાદ રેજીનગર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીના ઉમેદવારની પણ ધરપકડ

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે,તેમના પર 5 વર્ષ પહેલા દાખલ કેસ દાખલ થયો હતો, તે અંતર્ગત કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

પોતાના ઉમેદવારની ધરપકડ બાદ વિચાર-વિમર્શ કરી રહેલા પશ્ચિમ બંગાળ કોંગ્રેસના નેતાઓ
પોતાના ઉમેદવારની ધરપકડ બાદ વિચાર-વિમર્શ કરી રહેલા પશ્ચિમ બંગાળ કોંગ્રેસના નેતાઓ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા: નંદીગ્રામ વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવનાર કોંગ્રેસના ઉમેદવારની ધરપકડ બાદ, હવે રેજીનગર વિધાનસભા પેટાચૂંટણીના ઉમેદવારની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ અપક્ષ ઉમેદવાર છે. તેમની સામે પાંચ વર્ષ પહેલાં એક કેસ નોંધાયો હતો.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં રેજીનગર વિધાનસભા પેટાચૂંટણી લડી રહેલા એક અપક્ષ ઉમેદવારની શનિવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ધરપકડ 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણના પાંચ વર્ષ જૂના કેસના સંબંધમાં કરવામાં આવી હતી. આ ઉમેદવારની ઓળખ સૈફુલ ઈસ્લામ તરીકે થઈ છે, તેઓ હુમાયુ કબીરની પાર્ટી 'આમ જનતા ઉન્નયન પાર્ટી' સાથે સંકળાયેલા છે.

સૈફુલ ઈસ્લામની ધરપકડ થયાને એક દિવસ પહેલાં, નંદીગ્રામ વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટેના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મિલન પ્રધાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમને લગભગ બે દાયકા પહેલાં તે વિસ્તારમાં જમીન સંપાદન સામેના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન નોંધાયેલા એક કેસના સંબંધમાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

06 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાનારી આ બે પેટાચૂંટણીઓ અનિવાર્ય બની હતી કારણ કે સુવેન્દુ અધિકારીએ નંદીગ્રામની બેઠક ખાલી કરી હતી (તેમણે નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર બંને બેઠકો જીતી હતી), જ્યારે રેજીનગરની બેઠક ત્યારે ખાલી પડી હતી જ્યારે કબીરે 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બંને મતવિસ્તારોમાં જીત મેળવ્યા બાદ નૌદાની બેઠક પોતાની પાસે રાખી હતી.

AJUPએ રેજીનગરની પેટાચૂંટણી માટે કબીરના પુત્ર ગુલામ નબી આઝાદને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. નામ જાહેર ન કરવાની શરતે એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "બેહરામપુર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓએ સૈફુલ ઈસ્લામને ગત વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણના કેસના સંબંધમાં ધરપકડ કરી છે." તેમણે ઉમેર્યું કે આ કેસમાં ઈસ્લામનું નામ સામેલ હતું.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, બેહરામપુર પોલીસે શનિવારે AJUPના વડાને નોટિસ જારી કરીને સોમવારે તપાસ અધિકારીઓ સમક્ષ હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ નોટિસ બે સમુદાયો વચ્ચે તણાવ ભડકાવવાના કથિત કાવતરા અંગે નોંધાયેલી FIRના સંબંધમાં મોકલવામાં આવી હતી.

એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, બેહરામપુરમાં તાજેતરની પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન પોલીસે એક ઓડિયો રેકોર્ડિંગ જાહેર કર્યા બાદ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસનો દાવો છે કે, આ વાતચીત બે સમુદાયો વચ્ચે તણાવ ભડકાવવાના સંભવિત કાવતરાનો સંકેત આપે છે.

અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શુક્રવારે મુર્શિદાબાદ જિલ્લામાં પોલીસ ચોકી પર વાહન તપાસ દરમિયાન પોલીસે AJUPના રાજ્ય સચિવ આશિક ઈકબાલની મોટી માત્રામાં નકલી ચલણ અને ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે ધરપકડ કરી હતી. ઈકબાલ સાથે મુસાફરી કરી રહેલા અન્ય એક વ્યક્તિની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

દરમિયાન, બહેરામપુર પોલીસે 'આમ જનતા ઉન્નયન પાર્ટી'ના વડા અને નૌદાના ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરને ઔપચારિક નોટિસ મોકલીને 21 સપ્ટેમ્બરે બહેરામપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર રહેવા જણાવ્યું છે. આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા હુમાયુ કબીરે કહ્યું, "બહેરામપુર પોલીસ સ્ટેશનના એક અધિકારીએ મને 21 તારીખે બોલાવ્યો છે. હું ત્યાં જઈશ. હું જાણવા માંગુ છું કે તેઓ શું કહેવા માંગે છે. પોલીસનું હવે એકમાત્ર કામ ભાજપને ચૂંટણી જીતવામાં મદદ કરવાનું રહી ગયું છે. તેમણે મારી પાર્ટીના લગભગ 50 થી 55 અધિકારીઓ અને કાર્યકરોને ફસાવી દીધા છે અને ખોટા આરોપો તથા બનાવટી કેસો દાખલ કરીને તેમને હેરાન કરી રહ્યા છે."

આ પણ વાંચો

  1. નંદીગ્રામ પેટાચૂંટણી: મમતાએ કોંગ્રેસ ઉમેદવારનું સમર્થન કર્યુ અને પોલીસે કરી ધરપકડ, રાજકારણ ગરમાયું

TAGGED:

NANDIGRAM BYELECTION 2026
REJINAGAR BYPOLL2026
WEST BENGAL POLITICS
પશ્ચિમ બંગાળ પેટાચૂંટણી 2026
NANDIGRAM BYPOLL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.