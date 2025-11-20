પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે અનેક છેતરપિંડીના કેસોમાં ગુજરાતના ચાર લોકોની ધરપકડ કરી
બે મોટા રોકાણ છેતરપિંડીના કેસોમાં ગુજરાતના ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : November 20, 2025 at 5:36 PM IST
પશ્ચિમ બંગાળ: પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે બે મોટા રોકાણ છેતરપિંડીના કેસોમાં ગુજરાતના ચાર લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
બિધાનનગર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે સુરત અને અમદાવાદમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં મની લોન્ડરિંગ અને ઉપાડ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા અનેક બેંક ખાતાઓનો પર્દાફાશ થયો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓની ઓળખ અમદાવાદના રવાણી વિશાલ પ્રશોતમભાઈ (35), લુણાગરિયા મેહુલભાઈ ભાનુભાઈ (35), અને ચૌહાણ ઉદય કુમાર ભરતભા (38) અને આશિષ કાંતિલાલ પટેલ (47) તરીકે થઈ છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેઓ છેતરપિંડી ભંડોળના રૂટિંગ અને ઉપાડ જેવા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં સામેલ હતા. પોલીસે અનેક ઓળખ દસ્તાવેજો, મોબાઇલ ઉપકરણો, સિમ કાર્ડ, ચેકબુક અને સ્ટેમ્પ પણ જપ્ત કર્યા હતા. ધરપકડ બાદ, પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસે આરોપીને તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં લાવવા માટે સંબંધિત સ્થાનિક કોર્ટ પાસેથી ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, જે મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
બિધાનનગર પહોંચ્યા પછી, આરોપીઓને ACJM બિધાનનગર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા.
