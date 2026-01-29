પશ્ચિમ બંગાળ: SIR સુનાવણી માટે POCSO આરોપીને હાથકડી પહેરાવીને લાવવામાં આવ્યો
લગભગ ચાર મહિનાથી બશીરહાટ સબ-સુધારણા ગૃહમાં રાખવામાં આવેલા શમીમ હસને તેના પડોશીઓને દાવો કર્યો હતો કે તેને ફસાવવામાં આવ્યો છે.
Published : January 29, 2026 at 6:13 PM IST
દેગંગા (પશ્ચિમ બંગાળ): સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવ્યૂ (SIR) સુનાવણી માટે લાઇનમાં ઉભા રહેલા નવપરિણીત યુગલો અને વરરાજા પશ્ચિમ બંગાળમાં એક પરિચિત દૃશ્ય છે. જોકે, પહેલીવાર, ઉત્તર 24 પરગણાના દેગંગા બ્લોકમાં એક સુનાવણી કેન્દ્રમાં એક અંડરટ્રાયલ કેદીને હાથકડી પહેરાવતા જોવા મળ્યો. બશીરહાટ સબ-સુધારણા ગૃહમાં રાખવામાં આવેલા POCSO આરોપી શમીમ હસન (26) ને બુધવારે સુનાવણીના સમયપત્રક મુજબ દેગંગા BDO ઓફિસમાં લાવવામાં આવ્યો હતો.
એવું જાણવા મળ્યું છે કે તે ઘણા મહિનાઓ પહેલા ચૌરાસી પંચાયતના માટીકુમરા ગામથી અચાનક ગાયબ થઈ ગયો હતો. જ્યારે તેનો સંપર્ક થઈ શક્યો નહીં, ત્યારે તેના પરિવારે શરૂઆતમાં ધાર્યું હતું કે તે કામ પર ગયો છે. પરંતુ દેગંગા બીડીઓ ઓફિસમાં સુનાવણી માટે તેને હાથકડી પહેરેલો જોઈને તેઓ ચોંકી ગયા. ફરજ પરના પોલીસ અધિકારીઓ પાસેથી તેમને ખબર પડી કે શમીમ એક સગીર બાળક પર જાતીય હુમલો કરવા બદલ લગભગ ચાર મહિનાથી જેલમાં છે.
તેના પડોશીઓ પણ તેને આ રીતે જોવાની અપેક્ષા રાખી શકતા ન હતા. "અમને ખબર હતી કે શમીમ બહાર કામ કરતો હતો," એક પાડોશીએ કહ્યું. શમીમની માતા, દાવતી બીબીએ કહ્યું કે તેમને તેમના પુત્રની જેલની સજા વિશે કોઈ અગાઉથી ખબર નહોતી. "થોડા દિવસો પહેલા, ચૂંટણી પંચ તરફથી સુનાવણી માટે નોટિસ અમારા ઘરે આવી.
"તે વિશે પૂછપરછ કરતી વખતે, અમને અચાનક ખબર પડી કે શમીમ ચાર મહિનાથી બશીરહાટ સબ-કરેક્શનલ સુવિધામાં કેદ છે. તે ખૂબ જ સારો છોકરો છે. ગામમાં દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે મારો પુત્ર કેવો વ્યક્તિ છે," તેણીએ કહ્યું. અમે માનીએ છીએ કે તેને ફસાવવામાં આવ્યો છે."
ઘણા પડોશીઓએ સમાન લાગણીઓ વ્યક્ત કરી. અબ્દુલ્લા મંડલે દાવો કર્યો હતો કે શમીમે સુનાવણી કેન્દ્રમાં તેમને કહ્યું હતું કે તેને ફસાવવામાં આવ્યો છે. જો કે, બશીરહાટ જિલ્લા પોલીસના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ આ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "યુવાનની બશીરહાટમાં POCSO કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે હાલમાં જેલમાં છે. બુધવારે સુનાવણી માટે તેને દેગંગા BDO ઓફિસમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો."
દરમિયાન, પરિવારના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે શમીમના નામમાં જોડણીની ભૂલ બદલ તેને સુનાવણીની નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી, અને તેની માતા તેના વતી જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે કેન્દ્રમાં હાજર થઈ હતી. પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, અંડરટ્રાયલને સબ-કરેક્શનલ સુવિધામાં પાછા લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
