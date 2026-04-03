પશ્ચિમ બંગાળ: NIA એ માલદા ઘેરાબંધી અને આગચંપી કેસની તપાસ શરૂ કરી
ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) દ્વારા ઔપચારિક રીતે આ મામલો તેના મહાનિર્દેશકને સોંપવામાં આવ્યા બાદ આતંકવાદ વિરોધી એજન્સીએ ગુરુવારે મોડી રાત્રે પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી હતી.
By ANI
Published : April 3, 2026 at 2:57 PM IST
કોલકાતા: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ માલદા હિંસા કેસમાં "પ્રારંભિક તપાસ" નોંધી છે અને તપાસ શરૂ કરી છે. બુધવારે હજારો લોકોએ કાલિયાચક-2 બ્લોક ડેવલપમેન્ટ ઓફિસ (BDO) ના બે દરવાજા બંધ કરી દીધા હતા અને મધ્યરાત્રિ પછી સાત ન્યાયિક અધિકારીઓ સહિત કર્મચારીઓને કલાકો સુધી બંધક બનાવી રાખ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
NIA ને ECI નો નિર્દેશ ગુરુવારે જારી કરાયેલ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચૂંટણી પંચને "કોઈપણ કેન્દ્રીય એજન્સી, પછી ભલે તે CBI હોય કે NIA, દ્વારા" ઘટનાની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ હુમલો ન્યાયિક અધિકારીઓનું મનોબળ નીચું કરવા અને તેમને તેમની ફરજો બજાવવાથી રોકવા માટે "ઇરાદાપૂર્વકનું કાવતરું" હતું.
સુપ્રીમ કોર્ટે ખાસ કરીને એમ પણ કહ્યું હતું કે આ સહન કરી શકાતું નથી. અધિકારીઓ અને તેમના પરિવારોની સુરક્ષા માટે રાજ્યમાં કેન્દ્રીય દળો તૈનાત કરવા માટે ECI ને પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.
NIA ની એક ટીમ આજે ગમે ત્યારે માલદા પહોંચવાની અપેક્ષા છે. એજન્સીએ આ ઘટના અંગે મૌન સેવ્યું છે, પરંતુ સૂત્રો સૂચવે છે કે ગુરુવારે વહેલી સવારે NIA ની એક ટીમ કોલકાતા ઓફિસથી ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગઈ છે. પહોંચ્યા પછી, ટીમ પહેલા સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લેશે અને ઘટના સંબંધિત બધી ઉપલબ્ધ માહિતી એકત્રિત કરશે. પોલીસ હાલમાં આ કેસ સંભાળી રહી છે અને અત્યાર સુધીમાં આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા 20 લોકોની ધરપકડ કરી છે. આમાં મોથાબારીથી ઇન્ડિયન સેક્યુલર ફ્રન્ટ (ISF) ના ઉમેદવાર મૌલાના શાહજહાં અલી અને કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ વકીલ મોફકરુલ ઇસ્લામનો સમાવેશ થાય છે.
કાલિયાચક-II બ્લોક ઓફિસમાં હિંસા, આગચંપી અને સાત ન્યાયિક અધિકારીઓ (ત્રણ મહિલાઓ સહિત) ને આઠ કલાક ઘેરાબંધીના આરોપસર તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 19 આરોપીઓમાંથી, પોલીસે ગુરુવારે શાહજહાં અલી સહિત 18 લોકોની ધરપકડ કરી હતી અને કોર્ટે તેમને 10 દિવસ માટે પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા. પશ્ચિમ બંગાળ CID દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા મોફકરુલ ઇસ્લામ 19મા આરોપી છે. ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે બાગડોગરા એરપોર્ટ પર તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (ડીઆઈજી) રેન્કના અધિકારીની આગેવાની હેઠળની એક ખાસ ટીમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે અને તેનું નિરીક્ષણ ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ રેન્કના અધિકારી કરશે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે પણ ઘણા કલાકો સુધી પરિસ્થિતિ તંગ રહી હતી કારણ કે ભીડે તેમનો ઘેરો ચાલુ રાખ્યો હતો, સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને વિખેરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ઘેરો મોડી રાત સુધી ચાલુ રહ્યો હતો, અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓએ દરમિયાનગીરી કર્યા પછી બુધવારે મધ્યરાત્રિ પછી ફસાયેલા કર્મચારીઓને આખરે બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લેતા, NIA ને હિંસા પાછળ કોઈ મોટું કાવતરું છે કે સંગઠિત તત્વ છે તે નક્કી કરવા માટે તપાસ શરૂ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા અને આટલા મોટા મેળાવડાના સંભવિત પરિણામો અંગે ચિંતા વચ્ચે કેન્દ્રીય એજન્સીની સંડોવણી સામે આવી છે.
સ્થાનિક પોલીસે પહેલાથી જ આ મામલે પોતાની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે, અને પરિસ્થિતિ વધુ વણસતી અટકાવવા માટે વિસ્તારમાં વધારાના દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
અધિકારીઓ ઘેરાબંધી અને ત્યારબાદની હિંસામાં સામેલ લોકોની ઓળખ કરવા માટે વિડિયો ફૂટેજ અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના અહેવાલોની પણ સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.
ઉત્તર બંગાળમાં સ્થિત માલદા જિલ્લામાં ભૂતકાળમાં અશાંતિના પ્રસંગોપાત બનાવો બન્યા છે, જે ઘણીવાર સ્થાનિક ફરિયાદો અને વહીવટી મુદ્દાઓ સાથે સંબંધિત છે. જો કે, બુધવારના વિરોધના પ્રમાણ અને ન્યાયિક અધિકારીઓના કથિત બંધક બનાવવાની ઘટનાએ અધિકારીઓમાં ચિંતા ઉભી કરી છે.
આ ઘટનાએ રાજકીય પ્રતિક્રિયાઓ પણ ફેલાવી છે; કાયદો અને વ્યવસ્થાના બગાડ માટે વિપક્ષી પક્ષોએ રાજ્ય સરકારની ટીકા કરી છે, જ્યારે શાસક પક્ષે ઘટનાનું કારણ બનેલા સંજોગોમાં સંયમ રાખવા અને સંપૂર્ણ તપાસ કરવાની હાકલ કરી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે NIA ની પ્રાથમિક તપાસના પરિણામોના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. દરમિયાન, સામાન્યતા જાળવવા અને આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન અટકાવવા માટે કાલિયાચક વિસ્તારમાં અને તેની આસપાસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.
