પશ્ચિમ બંગાળ: NIAએ ભાંગર બ્લાસ્ટ કેસમાં TMCના પૂર્વ ધારાસભ્ય શૌકત મોલ્લાની ધરપકડ કરી
NIAએ બંગાળમાં ભાંગર બ્લાસ્ટ કેસના મુખ્ય શકમંદ TMCના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય શૌકત મોલ્લાની ધરપકડ કરી છે.
Published : June 6, 2026 at 10:47 AM IST
કોલકાતા: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ શુક્રવારે રાત્રે પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાંથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય સૌકત મોલ્લાની ધરપકડ કરી. તેમને "ભાગેડુ" જાહેર કર્યાના થોડા કલાકો પછી જ આ ધરપકડ કરવામાં આવી. ભાંગર બ્લાસ્ટ કેસમાં તે મુખ્ય શંકાસ્પદ છે.
19 માર્ચે દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના દક્ષિણ બામુનિયા ગામમાં થયેલા ક્રૂડ બોમ્બ વિસ્ફોટમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને ત્રણ અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ત્યાં બોમ્બ બનાવવામાં આવી રહ્યા હોવાના અહેવાલ છે. NIA ના એક અધિકારીએ PTI ને જણાવ્યું હતું કે, "અમે ભાંગર બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે સૌકત મોલ્લાની ધરપકડ કરી છે. તેને આવતીકાલે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને વધુ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
The National Investigation Agency (NIA) has arrested absconding former MLA Saokot Molla, the prime suspect in West Bengal’s Bhangar bomb blast case.— ANI (@ANI) June 6, 2026
Molla, who had been on the run, was picked up from the state’s South 24 Parganas district following continued searches by NIA…
TMC નેતાની ધરપકડ સાથે, આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા ચાર થઈ ગઈ છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે કેનિંગ પૂર્વના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય મોલ્લાને ધરપકડ બાદ પૂછપરછ માટે NIA ઓફિસમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આરોપીની બાઇક પર પાછળ સવાર બાઇક સવારને પણ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, મુલ્લાના પરિવારના સભ્યોનો દાવો છે કે તેને કોલકાતાના ચિંગરીઘાટા વિસ્તારમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો અને તેણે એજન્સી અધિકારીઓ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. મુલ્લાની પુત્રીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "મારા પિતા ઘરે નહોતા. તેઓ કોઈ અંગત કામ માટે બહાર ગયા હતા. તેમણે અધિકારીઓ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. અમે (પરિવારના સભ્યો અને મારા પિતા) ચિંગરીઘાટા નજીક એક હોટલમાં હતા, કમલગાઝી નજીક ક્યાંય નહીં."
કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં મોલ્લાના ઘર અને તેની સાથે જોડાયેલા અન્ય ઘણા સ્થળોએ મોટા પાયે શોધખોળ હાથ ધર્યાના એક દિવસ પછી આ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસના ભાગ રૂપે, NIA ટીમોએ ગુરુવારે મોખાલી, બરુઈપુર અને સોનારપુરમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
ગુરુવારે, NIA એ બોમ્બ બનાવનારાઓને પરિવહન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ફોર વ્હીલરના ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી હતી. નોંધનીય છે કે રાજ્ય સરકારે તાજેતરમાં કેનિંગ પૂર્વ વિધાનસભા મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અને 2016 અને 2021 માં ચૂંટણી જીતનારા મોલ્લા માટે સુરક્ષા કવચ પાછું ખેંચી લીધું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે NIA એ અગાઉ મોલ્લાને તેના પરિવારના સભ્યો દ્વારા સમન્સ પાઠવ્યું હતું અને તપાસ દરમિયાન તેના પુત્રની પણ પૂછપરછ કરી હતી.
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