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નંદીગ્રામ પેટાચૂંટણી: મમતાએ કોંગ્રેસ ઉમેદવારનું સમર્થન કર્યુ અને પોલીસે કરી ધરપકડ, રાજકારણ ગરમાયું

નંદીગ્રામ પેટાચૂંટણી પહેલાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મિલન પ્રધાનની એક જૂના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મિલન પ્રધાન
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મિલન પ્રધાન (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 6:43 AM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં નંદીગ્રામ વિધાનસભા પેટાચૂંટણીના મતદાન પહેલાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કોંગ્રેસને સમર્થન જાહેર કર્યાના થોડા સમય બાદ જ, કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મિલન પ્રધાનની હત્યાના એક જૂના કેસના સંબંધમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મિલન વિરુદ્ધ હત્યાના જૂના કેસમાં અગાઉથી જ ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. તે વોરંટના આધારે શુક્રવારે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમને શનિવારે હલ્દિયા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

ઉમેદવારીપત્ર ભરવાની પ્રક્રિયા સમયે આ ઘટનાએ રાજકીય ગરમાવો લાવી દીધો છે. આજે શનિવારે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો અંતિમ દિવસ છે, આ સમય મર્યાદાના એક દિવસ પહેલા નંદીગ્રામમાં વિપક્ષી ઉમેદવારની ધરપકડથી રાજકીય ચર્ચા અને આરોપ-પ્રતિઆરોપ શરૂ થયાં છે.

કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે, ચૂંટણી પહેલાં એક સુનિયોજિત ષડયંત્ર ભાગરૂપે તેમના ઉમેદવારની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય કોંગ્રેસના પ્રમુખ શુભંકર સરકારે કહ્યું, "આ ધરપકડ જૂના કેસને અચાનક આગળ લાવીને કરવામાં આવી છે." તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વિપક્ષી રાજકારણને નબળું પાડવાનો અને એક-પક્ષીય રાજકીય વાતાવરણ ઊભું કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જોકે, ભાજપે આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. સ્થાનિક પક્ષના નેતાઓનું કહેવું છે કે, પોલીસે કાયદા મુજબ કાર્યવાહી કરી છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે જૂના કેસમાં અસ્તિત્વમાં રહેલા કોર્ટ વોરંટના આધારે કોઈ વ્યક્તિની ધરપકડ કરવી એ પ્રમાણભૂત કાનૂની પ્રક્રિયાનો ભાગ છે, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનાને રાજકારણ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.

નંદીગ્રામ હંમેશાં રાજ્યના રાજકારણનું મુખ્ય કેન્દ્ર રહ્યું છે. ઘટનાક્રમની આ શ્રેણી તૃણમૂલ ઉમેદવાર દ્વારા ઉમેદવારી પાછી ખેંચવી, ત્યારબાદ કોંગ્રેસના ઉમેદવારને સમર્થન જાહેર કરવું અને માત્ર થોડા કલાકોમાં જ ઉમેદવારની ધરપકડ, આ ઘટનાએ રાજકીય વર્તુળોમાં અટકળો જગાવી છે. હવે સૌની નજર આજે શનિવારની કોર્ટની કાર્યવાહી અને ઉમેદવારી પ્રક્રિયા અંગેના ઘટનાક્રમ પર ટકેલી છે.

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