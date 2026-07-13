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પશ્ચિમ બંગાળ: કાકદ્વીપમાંથી મળી ગુમ થયેલી માછીમારી બોટ, 9 મૃતદેહ મળ્યા; 6 હજુ પણ ગુમ

15 માછીમારો 2 જુલાઇના રોજ બંગાળના શંકરપુર બીચથી દરિયામાં માછલી પકડવા માટે નીકળ્યા હતા.

બંગાળમાં કાકદ્વીપમાંથી મળી ગુમ થયેલી માછીમારી બોટ
બંગાળમાં કાકદ્વીપમાંથી મળી ગુમ થયેલી માછીમારી બોટ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 11:04 AM IST

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કોલકાતા: હિલ્સા માછલી પકડવા માટે ઊંડા સમુદ્રમાં 15 માછીમારો ગુમ થયાના 10 દિવસ પછી બોટ (ટ્રોલર) 'જય મા કાલી' પશ્ચિમ બંગાળના કાકદ્વિપ નજીક મળી આવી છે. બોટ પાણીમાં ડૂબી ગયેલી મળી આવી હતી. શોધ અને બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. ટ્રોલરની અંદરથી નવ મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. બાકીના 6 માછીમારો હજુ પણ ગુમ છે.

પશ્ચિમ બંગાળના શંકરપુર બીચ પરથી 2 જુલાઈના રોજ ઊંડા સમુદ્રમાં માછીમારી કરવા જતા 15 માછીમારો ગુમ થઈ ગયા હતા. શોધખોળ છતાં છ ગુમ થયેલા માછીમારોનો કોઈ પત્તો મળ્યો નથી. ગુમ થયેલા માછીમારોમાં ઓડિશાના બાલાસોર જિલ્લાના ભોગરાઈ બ્લોકના ઉલુદા ગામના ત્રણનો સમાવેશ થાય છે.

ગુમ થયેલાઓમાં એક જ પરિવારના ત્રણ ભાઈઓ જયરામ માઝી, રવિન્દ્ર માઝી અને જગન્નાથ માઝીનો સમાવેશ થાય છે. 2 જુલાઈના રોજ, તે પશ્ચિમ બંગાળના શંકરપુર બીચ પરથી અન્ય માછીમારો સાથે ટ્રોલરમાં ઊંડા સમુદ્રમાં માછીમારી કરવા નીકળ્યા હતા. 5 જુલાઈ પછી, ટ્રોલર સાથેનો તમામ સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. આ પછી પરિવારોમાં ચિંતા વધવા લાગી. પત્નીઓ, બાળકો, માતા-પિતા અને સંબંધીઓ દરરોજ બંદર પર આવતા હતા અને તેમના પ્રિયજનો પાછા ફરવાની રાહ જોતા હતા. જેમ જેમ દિવસ પસાર થતો ગયો તેમ તેમ ચિંતા વધતી ગઈ હતી.

હજુ પણ દરિયામાં રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલુ છે. અન્ય ગુમ થયેલા માછીમારોને શોધવા માટે અધિકારીઓ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે. શનિવારથી, સુંદરબન ટાઈગર રિઝર્વના ડેપ્યુટી ફિલ્ડ ડાયરેક્ટર ચિત્રક ભટ્ટાચાર્યના નેતૃત્વમાં બચાવ કામગીરી વધારવામાં આવી હતી. રામગંગા રેન્જ ફોરેસ્ટ સ્ટાફ, સુંદરબન પોલીસ અને સ્થાનિક માછીમારોની મદદથી, પલટી ગયેલી ટ્રોલર રવિવારે બપોરે દક્ષિણ 24 પરગનામાં બકખલીના દરિયાકાંઠે લગભગ 35 કિમી દૂર બઘેરચર વિસ્તારમાં ચુલકાઠી જંગલ નજીક સ્થિત હતું.

તે બાદ ક્ષતિગ્રસ્ત ટ્રોલરને અન્ય ટ્રોલરની મદદથી પથ્થરપ્રતિમાના ગોબરધનપુરના સીતારામપુર ઘાટ પર લઇ જવામાં આવ્યું હતું. સાંજે જહાજ પિયર પર પહોંચતા જ જહાજની અંદર શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. મોડી રાત સુધીમાં એન્જિન પાસે ફસાયેલા માછીમારનો મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં જ્યારે ટ્રોલરની અંદર એકઠા થયેલા પાણીને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી ત્યારે વધુ મૃતદેહ બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. પાંચ મૃતદેહ મળી આવ્યા બાદ વધુ તપાસ કરતા ચાર અન્ય મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. આમ,મૃતકોની સંખ્યા 9 પર પહોંચી હતી.

વહીવટીતંત્રને આશંકા છે કે ટ્રોલરની અંદર અથવા અકસ્માત સ્થળની નજીક વધુ મૃતદેહો હોઈ શકે છે. તેથી જહાજના દરેક ભાગની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. દરમિયાન, છ ગુમ થયેલા માછીમારોને શોધવા માટે કોસ્ટ ગાર્ડ, વન વિભાગ અને સુંદરવન પોલીસ વચ્ચે સંયુક્ત સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.

ગુમ થયેલા લોકોમાંથી બે ઓડિશાના છે, જ્યારે બાકીના લોકો મુખ્યત્વે પૂર્વ મેદિનીપુરના શંકરપુર અને આસપાસના વિસ્તારોના છે. ટ્રોલર મળવાના સમાચાર ફેલાતા જ ગુમ થયેલા લોકોના સંબંધીઓ શંકરપુર, ફ્રેઝરગંજ અને સીતારામપુરમાં એકઠા થઈ ગયા હતા. મળેલા મૃતદેહોની ઓળખ ચાલી રહી છે. કેટલાક પરિવાર હજુ પણ એવી આશામાં રાહ જોઈ રહ્યા છે કે તેમના પ્રિયજનો કોઈક રીતે મળી જાય.

સુંદરબન વિકાસ મંત્રી દીપાંકર જાનાએ કહ્યું કે, 'રાજ્ય સરકાર માર્યા ગયેલા માછીમારોના પરિવારોની સાથે ઉભી રહેશે અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.' તેમજ તેમણે મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીને અપીલ કરી છે કે તેઓ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વહેલી તકે વળતરના ચેક આપવાની વ્યવસ્થા કરે.

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