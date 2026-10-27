સગીરા સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યાનો વધુ એક આરોપી ઠાર, પોલીસ પર ફાયરિંગ બાદ એન્કાઉન્ટરમાં થયું મોત
ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવવા માટે પોલીસ તેને ઘટનાસ્થળ પર લઈ ગઈ હતી, જ્યાં આરોપીએ હથિયાર છીનવીને પોલીસ પર ફાયરિંગ કર્યુ હતું.
Published : October 27, 2026 at 1:21 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના ગાયઘાટામાં બળાત્કાર અને હત્યાના કેસમાં એક આરોપી પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયો છે. તપાસના ભાગ રૂપે, પોલીસ આરોપીને ઘટનાસ્થળે લઈ ગઈ, જ્યાં તેણે પોલીસ અધિકારીનું સરકારી હથિયાર છીનવી લીધું અને પોલીસ પર ફાયરિંગ કર્યું. જોકે, પોલીસે સ્વબચાવમાં કાર્યવાહી કરતી તેનું મોત નીપજ્યું.
બરુઈપુર બાદ, ઉત્તર 24 પરગણાના ગાયઘાટામાં પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં વધુ એક આરોપીનું મૃત્યું થયું છે. ગાઈઘાટામાં એક સગીર વિદ્યાર્થિની પર બળાત્કાર અને હત્યાના આરોપમાં ધરપકડ કરાયેલા એક યુવાન પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં મોતને ભેટ્યો છે.
ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવવા માટે પોલીસ રાતે આરોપીને ઘટના સ્થળે લઈ ગઈ હતી. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ એક અધિકારીનું સરકારી હથિયાર છીનવી લીધું અને ફાયરિંગ કર્યું. પોલીસે સ્વબચાવમાં જવાબી કાર્યવાહી કરતા આરોપી પ્રહલાદ દાસને ગોળી મારી દીધી. તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો.
પોલીસ કાર્યવાહીમાં મોતને ભેટેલા આરોપી ઉપર પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં 17 વર્ષની સગીરા પર બળાત્કાર અને હત્યાનો આરોપ છે. અધિકારીઓએ સોમવારે (26 ઓક્ટોબર, 2026) જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે આ ગુનાના સંબંધમાં એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 11મા ધોરણની વિદ્યાર્થિની શનિવાર (24 ઓક્ટોબર) રાત્રે ગાઈઘાટાના બજાર નજીક એક સંગીત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપ્યા બાદ ગુમ થઈ ગઈ હતી.
રવિવાર (25 ઓક્ટોબર) સવારે, નજીકના રહેવાસીઓએ પાડોશમાં એક દૂરના સંબંધીના ઘરની પાછળથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આ સંદર્ભમાં કેસ નોંધ્યો હતો. અધિકારીઓએ સોમવારે (26 ઓક્ટોબર, 2026) જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે ગુનાના સંબંધમાં એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી.
પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, સગીરા તેના દાદા દાદી સાથે રહેતી હતી અને રાત્રે આશરે 10:30 વાગ્યાની આસપાસ કાર્યક્રમમાંથી નીકળી હતી. એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, શનિવારે (24 ઓક્ટોબર) ફોન કોલ મળ્યા બાદ તે વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું, "સગીરાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. પ્રારંભિક તપાસમાં માથા અને ચહેરા પર અનેક ઈજાઓ જોવા મળી છે."
બોગાંવના પોલીસ અધિક્ષક બિદિશા કલિતાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં બળાત્કાર અને હત્યાની આશંકા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, "પરિવારની ફરિયાદના આધારે, અમે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે. તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, અને અમે ગુનાના સંજોગો સ્થાપિત કરવાનો અને સંડોવાયેલા અન્ય લોકોની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ."
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