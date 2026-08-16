પશ્ચિમ બંગાળ: ભૂતપૂર્વ નાયબ સ્પીકર આશિષ બેનર્જીનું શંકાસ્પદ મોત, TMC ઓફિસમાંથી લટકતી હાલતમાં મળ્યો મૃતદેહ
રામપુરહાટના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ડેપ્યુટી સ્પીકર આશિષ બેનર્જીનો મૃતદેહ પક્ષના કાર્યાલયમાંથી શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મળી આવ્યો હતો.
Published : August 16, 2026 at 10:09 AM IST
રામપુરહાટ, પશ્ચિમ બંગાળ: પશ્ચિમ બંગાળમાં પૂર્વ ટીએમસી ધારાસભ્ય અને ડેપ્યુટી સ્પીકર આશિષ બેનર્જીના રહસ્યમય મૃત્યુની એક ચકચારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. રવિવારે સવારે તેમના ઘર નજીક પાર્ટી ઓફિસમાં તેમનો મૃતદેહ લટકતી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. ઘટનાસ્થળેથી એક ચિઠ્ઠી પણ મળી આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
રામપુરહાટના પૂર્વ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ ડેપ્યુટી સ્પીકર/મંત્રી આશિષ બેનર્જીનો મૃતદેહ રવિવારે સવારે તેમના ઘર નજીક પાર્ટી ઓફિસમાં લટકતી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. સાથે એક ચિઠી પણ મળી આવી હતી. આ સમાચારથી વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ હતી. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ બાદ મૃતદેહને કસ્ટડીમાં લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો.
પરિવારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સૂતા પહેલા આશિષ તેના પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. સવારે ઉઠ્યા પછી, પરિવારના સભ્યો અને પડોશીઓએ જોયું કે ઘરની બાજુમાં આવેલી ઓફિસનો દરવાજો બંધ હતો. બારીની તિરાડમાંથી જોતાં, તેમને કંઈક અનર્થ થયો હોવાનો આભાસ થયો. રામપુરહાટ પોલીસ સ્ટેશનને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી. જોકે, તેમની પાસેથી મળી આવેલી ચીઠ્ઠીમાં હજુ સુધી કંઈ સ્પષ્ટ થયું નથી. પોલીસ ઘટનાની તમામ દ્રષ્ટિકોણથી તપાસ કરી રહી છે.