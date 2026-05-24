પશ્ચિમ બંગાળના ફાલ્ટામાં ફેર મતદાનની મતગણતરી, ભાજપના ઉમેદવાર આગળ

ફાલ્ટા વિધાનસભા બેઠક પર થયેલા પુનઃ મતદાનમાં લગભગ 87 ટકા મતદાન થયું હતું.

Published : May 24, 2026 at 1:20 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળની ફાલ્ટા વિધાનસભા બેઠક પર રવિવારે સવારે કડક સુરક્ષા વચ્ચે મતદાન ગણતરી શરૂ થઈ રહી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત 29 એપ્રિલના રોજ દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના આ મતવિસ્તારમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનું મતદાન દરમિયાન EVM સાથે ચેડા અને અનિયમિતતાના આરોપોને પગલે મતદાન રદ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે 21 મેના રોજ તમામ 285 મતદાન મથકો પર ફરીથી મતદાન કરવામાં આવ્યું હતું.

ચૂંટણી પંચના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, મતગણતરી શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહી છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર દેવાંગશુ પાંડા ફાલ્ટા વિધાનસભા બેઠક પર આગળ છે. તેમની લીડ અંગે, ભાજપના એક કાર્યકર્તાએ કહ્યું, "અમને ખૂબ સારું લાગે છે, અને અમારા અંદાજ મુજબ, અહીં લગભગ 2,36,000 મતદારો છે. અમે ઓછામાં ઓછા 2,10,000 થી 2,10,000 મતોથી જીતીશું. વધુમાં, હમણાં જ થયેલી ચૂંટણી ખૂબ જ નિષ્પક્ષ ચૂંટણી હતી. આજે, તે પાર્ટી (TMC) પૂર્ણ થઈ ગઈ છે." વાસ્તવિક જીવનમાં, સામાન્ય લોકો નક્કી કરશે કે શું થાય છે. ભયનું વાતાવરણ હતું, ભયનું રાજકારણ. જહાંગીર ખાન અપ્રસ્તુત છે. તેમને કાયદા દ્વારા સજા થશે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ફાલ્ટામાં મતગણતરીના ત્રણ રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા છે, અને ભાજપના ઉમેદવાર દેવાંશુ પાંડાએ નોંધપાત્ર લીડ મેળવી છે. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, દેવાંશુ તેમના હરીફ કરતાં 21,000 થી વધુ મતોથી આગળ છે.

મતગણતરી સ્થળ પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. 2.36 લાખ મતદારોમાંથી 87% થી વધુ મતદારોએ મતદાનમાં મતદાન કર્યું. ચૂંટણી પંચે મતદાન માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા બમણી કરી અને મતદાનના દિવસે કેન્દ્રીય દળોની લગભગ 35 કંપનીઓ તૈનાત કરી.

જોકે છ ઉમેદવારો આ બેઠક પરથી સત્તાવાર રીતે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જહાંગીર ખાને મતદાનના થોડા દિવસો પહેલા જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ ચૂંટણી નહીં લડે. પાર્ટીએ આ નિર્ણયને વ્યક્તિગત મામલો ગણાવ્યો. 29 એપ્રિલના મતદાનથી આ વિસ્તારમાં તણાવ વધી રહ્યો હતો, જ્યારે ઘણા બૂથ પરથી ફરિયાદો આવી હતી કે EVM પર પરફ્યુમ જેવા પદાર્થો અને એડહેસિવ ટેપ લગાવવામાં આવી છે.

ત્યારબાદની તપાસમાં ઘણા મતદાન મથકો પર સ્થાપિત વેબ કેમેરા દ્વારા કેદ કરાયેલા ફૂટેજ સાથે છેડછાડ કરવાના કથિત પ્રયાસો પણ બહાર આવ્યા, જેનાથી બૂથ-સ્તરના અધિકારીઓ, પ્રિસાઇડિંગ અધિકારીઓ, મતદાન કર્મચારીઓ અને ચૂંટણી નિરીક્ષકોની ભૂમિકા પર પ્રશ્નો ઉભા થયા. પરિણામો બાદ, કમિશને તમામ બૂથ પર ફરીથી મતદાન કરવાનો આદેશ આપ્યો.

