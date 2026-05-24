પશ્ચિમ બંગાળ: ભાજપના દેવાંગશુ પાંડાએ બંગાળની ફાલ્ટા વિધાનસભા બેઠક 1.09 લાખ વોટના માર્જિનથી જીતી
2011થી સતત TMCના કબજામાં રહેલી ફાલ્ટા બેઠક પર આ વખતે ભાજપે જોરદાર ઉલટફેર કર્યો, દેબાંશુ પાંડાને 1,49,666 મત મળતા 1.09 લાખના રેકોર્ડ અંતરથી વિજય.
Published : May 24, 2026 at 7:30 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળની ફાલ્ટા વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર દેબાંશુ પાંડાએ રવિવારે 1.09 લાખ મતોના જંગી અંતરથી વિજય મેળવ્યો છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના ઉમેદવાર જહાંગીર ખાન ચોથા સ્થાને રહ્યા, જે પક્ષ માટે મોટો ઝટકો છે.
પાંડાને કુલ 1,49,666 મત મળ્યા, જ્યારે માર્ક્સવાદી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માકપા)ના શંભુનાથ કુર્મી 40,645 મત સાથે બીજા અને કોંગ્રેસના અબ્દુર રઝ્ઝાક મોલ્લા 10,084 મત સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યા. TMCના જહાંગીર ખાનને માત્ર 7,783 મત મળ્યા. નોંધનીય છે કે ખાને પુનઃમતદાનના થોડા દિવસો પહેલા જ ચૂંટણી ન લડવાની જાહેરાત કરી હતી, જેને TMCએ તેમનો અંગત નિર્ણય ગણાવ્યો હતો.
Bengal: BJP's Debangshu Panda wins Falta assembly repoll by a margin of 1,09,021 votes— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026
ફાલ્ટા બેઠક પર 2011થી સતત TMCનો કબજો હતો અને 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પક્ષે લગભગ 57 ટકા મત સાથે જીત મેળવી હતી. આ વખતે 29 એપ્રિલે યોજાયેલા મતદાન દરમિયાન કેટલાક બૂથ પર EVM પર ઈત્તર, શાહી અને ચીકણી ટેપ લગાવવાના આરોપો થયા હતા. તપાસમાં વેબકેમરા ફૂટેજ સાથે ચેડાંના કથિત પ્રયાસો પણ બહાર આવતા ચૂંટણી પંચે તમામ 285 બૂથ પર પુનઃમતદાનનો આદેશ આપ્યો હતો.
21 મેએ કેન્દ્રીય બળોની લગભગ 35 કંપનીઓની કડક સુરક્ષા વચ્ચે પુનઃમતદાન યોજાયું, જેમાં કુલ 2.36 લાખ મતદારોમાંથી 87 ટકાથી વધુ લોકોએ મતદાન કર્યું. રવિવારે મતગણતરી સ્થળે પણ સુરક્ષાના કડક બંદોબસ્ત રાખવામાં આવ્યા હતા. દેબાંશુ પાંડાની આ જીત સાથે ભાજપે TMCના ગઢમાં મોટી સફળતા મેળવી છે.
આ પણ વાંચો...