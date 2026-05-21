Falta REPOLLINGL: પશ્ચિમ બંગાળની ફાલ્ટા સીટ પર મતદાન શરૂ, કેન્દ્રિય દળોની 35 કંપનીઓ તૈનાત
બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા ચરણમાં 29 એપ્રિલે ફાલ્ટામાં મતદાન થયું હતું. ગરબડીની ફરિયાદ બાદ પુન:મતદાનના આદેશ અપાયા હતા.
Published : May 21, 2026 at 8:52 AM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના ફાલ્ટા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આજે ફરીથી મતદાન થઈ રહ્યું છે. મતદાન સવારે 7:00 વાગ્યે શરૂ થયું અને સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. મતદાન પ્રક્રિયા સરળ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે વિસ્તારમાં સુરક્ષા દળોની ભારે ટુકડી તૈનાત કરવામાં આવી છે. પુનઃ મતદાન બાદ, 24 મેના રોજ પરિણામો જાહેર થવાનું છે.
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) ના કાર્યાલયના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, મતદાન પ્રક્રિયા સરળતાથી પૂર્ણ થાય તે માટે સતત નજર રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ભયમુક્ત અને નિષ્પક્ષ મતદાનને સરળ બનાવવા માટે સુરક્ષા દળોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારમાં કેન્દ્રીય દળોની 35 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે, જે એક વિધાનસભા મતવિસ્તાર માટે નોંધપાત્ર રીતે મોટી સંખ્યા છે.
#WATCH | Re-polling underway in the Falta Assembly Constituency of South 24 Parganas district, West Bengal.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા દરમિયાન 29 એપ્રિલના રોજ ફાલ્ટામાં મતદાન થયું હતું. જો કે, મતદારોને ધાકધમકી આપવાના અહેવાલો બાદ, ચૂંટણી પંચે 2 મેના રોજ ફાલ્ટા મતવિસ્તારના કેટલાક બૂથ પર પુનઃ મતદાનનો આદેશ આપ્યો. ત્યારબાદ, ભાજપે અનેક બૂથ પર ગેરરીતિઓ અંગે ફરિયાદો નોંધાવી અને નવેસરથી ચૂંટણીની માંગ કરી. પરિણામે, ચૂંટણી પંચે 21 મેના રોજ ફાલ્ટા પ્રદેશના તમામ 285 મતદાન મથકો પર સંપૂર્ણ ફરીથી મતદાનનો આદેશ આપ્યો.
ભાજપે આરોપ લગાવ્યો હતો કે 2 મેના રોજ પુનઃમતદાન દરમિયાન, તેમના ઉમેદવારના નામ અને પ્રતીકને અનુરૂપ EVM બટનો કથિત રીતે ઘણા મતદાન મથકો પર સફેદ ટેપથી ઢંકાયેલા હતા. આ આરોપોની તપાસ કરવા માટે, ફાલ્ટા પ્રદેશમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા રદ કરવામાં આવી હતી, અને પંચે જાહેરાત કરી હતી કે નવેસરથી મતદાન કરવામાં આવશે.
બે દિવસ પહેલા જ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જહાંગીર ખાને ચૂંટણીમાંથી ખસી જવાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, CEO કાર્યાલયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ખાનની જાહેરાત છતાં, તેમનું નામ પુનઃમતદાન માટે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે મતપત્ર પર રહેશે અને EVM પર દેખાતું રહેશે.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ભાજપે 207 બેઠકો જીતીને જંગી વિજય મેળવ્યો હતો. 9 મેના રોજ, સુવેન્દુ અધિકારીએ બંગાળના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા, જે રાજ્યમાં પ્રથમ ભાજપની સરકાર બની.
