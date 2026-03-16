પશ્ચિમ બંગાળમાં EDના દરોડા: ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ 10 સ્થળોએ તાબડતોબ કાર્યવાહી

પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણીના આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ થતાંની સાથે જ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એક્શનમાં, 10 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 11:59 AM IST

Updated : March 16, 2026 at 12:33 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ સોમવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરો સાથે સંકળાયેલા કેસમાં EDની ટીમોએ રાજ્યના 10 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, EDની ટીમો હાલમાં સિલિગુડી, હાવડા, વિધાનનગર અને દુર્ગાપુર સહિતના શહેરોમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. આ દરોડા ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરો ચલાવવાના આરોપો સંદર્ભે કરવામાં આવી રહ્યા છે.

જે લોકોના સ્થળોએ શોધખોળ ચાલી રહી છે તેમાં સુરશ્રી કર, સમ્રાટ ઘોષ, સુભાજીત ચક્રવર્તી અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે. EDની ટીમો આ સ્થળોએથી દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે.

આ કાર્યવાહી અંગે હજુ વધુ વિગતો સામે આવવાની બાકી છે. EDના અધિકારીઓ તપાસમાં વ્યસ્ત હોવાનું જાણવા મળેલ છે.

