પશ્ચિમ બંગાળમાં EDના દરોડા: ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ 10 સ્થળોએ તાબડતોબ કાર્યવાહી
પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણીના આદર્શ આચારસંહિતા લાગુ થતાંની સાથે જ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એક્શનમાં, 10 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ.
Published : March 16, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 12:33 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ સોમવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરો સાથે સંકળાયેલા કેસમાં EDની ટીમોએ રાજ્યના 10 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, EDની ટીમો હાલમાં સિલિગુડી, હાવડા, વિધાનનગર અને દુર્ગાપુર સહિતના શહેરોમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. આ દરોડા ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરો ચલાવવાના આરોપો સંદર્ભે કરવામાં આવી રહ્યા છે.
सिद्ध नाथ गुप्ता (IPS -1992) को DG और IGP, पश्चिम बंगाल सरकार (इंचार्ज) के तौर पर पोस्ट किया गया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
अजय कुमार नंद (IPS -1996) को कमिश्नर, कोलकाता पुलिस के तौर पर पोस्ट किया गया।
नटराजन रमेश बाबू (IPS -1991) को DG, करेक्शनल सर्विसेज़ के तौर पर पोस्ट किया गया।
अजय मुकुंद रानाडे…
જે લોકોના સ્થળોએ શોધખોળ ચાલી રહી છે તેમાં સુરશ્રી કર, સમ્રાટ ઘોષ, સુભાજીત ચક્રવર્તી અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે. EDની ટીમો આ સ્થળોએથી દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે.
આ કાર્યવાહી અંગે હજુ વધુ વિગતો સામે આવવાની બાકી છે. EDના અધિકારીઓ તપાસમાં વ્યસ્ત હોવાનું જાણવા મળેલ છે.
આ પણ વાંચો: