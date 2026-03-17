પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી: CM મમતાએ CECને લખ્યો પત્ર, ટોચના અધિકારીઓને હટાવવાના આદેશ પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું
બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, આટલા મોટા ટ્રાન્સફરનો નિર્ણય કોઇ નિર્ણય વગર, કોઇ આરોપ અને કોઇ યોગ્ય કારણ વગર લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : March 17, 2026 at 1:46 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારને પત્ર લખીને રાજ્યના ટોચના અધિકારીઓને હટાવવાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. મમતા બેનરજીએ પોતાના પત્રમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત બાદ રાજ્યના ચાર ટોચના અધિકારીઓની ટ્રાન્સફર ચૂંટણી પંચના આદેશ પર ઊંડી ચિંતા અને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું છે.
પત્ર લખવાનું કારણ જણાવતા પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ જણાવ્યું કે, તે 15 અને 16 માર્ચે ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર આદેશ વિશે લખવા મજબૂર છે, જેમાં રાજ્યના વહીવટી તંત્ર (ખાસ કરીને મુખ્ય સચિવ, ગૃહ સચિવ અને DGP)ના કેટલાક સીનિયહર અધિકારીઓના ટ્રાન્સફર અને એક તરફથી હટાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
મમતા બેનરજીએ લખ્યુ, "હું 15 અને 16 માર્ચ, 2026માં ભારતીય ચૂંટણી પંચના તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા ઓર્ડર વિશે લખવા મજબૂર છું. આ ઓર્ડરમાં રાજ્યની વહીવટી સિસ્ટમના કેટલાક સીનિયર અધિકારીઓના ટ્રાન્સફર અને એક તરફી હટાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ આદેશમાં મુખ્ય સચિવ, સચિવ (ગૃહ અને પહાડી વિસ્તાર વિભાગ), પોલીસના DGP અને IGP અને રાજ્યના વહીવટી માળખાના અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓને તેમના પદ પરથી દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે."
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, આટલા મોટા ટ્રાન્સફરનો આ નિર્ણય ચૂંટણી દરમિયાન નિયમ તોડવા, ખોટુ કામ કરવા અથવા ફરજમાં બેદરકારીના કોઇ પણ આરોપ વગર અને વગર કોઇ યોગ્ય કારણસર લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.
મમતા બેનરજીએ લખ્યુ, "આ વાત બધા માને છે કે ભારતના બંધારણની કલમ 324ની સાથે સાથે લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1950ની કલમ 13CC અને લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951ની કલમ 28A અનુસાર, ચૂંટણીના સમય સાથે જોડાયેલા કામમાં લાગેલા અધિકારીઓને ચૂંટણી પંચ હેઠળ પ્રતિનિયુક્તિ પર કામ કરનારા માનવામાં આવે છે, તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ગત ચૂંટણી દરમિયાન ચૂંટણી પંચે આવા ટ્રાન્સફર ઓર્ડર લાગુ કરતા પહેલા રાજ્ય સરકાર પાસે સલાહ લેવાની જૂની પ્રથાનું પાલન કર્યું હતું.
મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ જણાવ્યું હતું કે, 'ભૂતકાળમાં, અગાઉની ચૂંટણીઓ દરમિયાન અને અમારા સંઘીય માળખાના દાયરામાં, પંચે આ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સતત રાજ્ય સરકાર સાથે સલાહ-સૂચન કર્યું છે - આયોગ રાજ્ય સરકારમાંથી ત્રણ અધિકારીઓની પેનલ માંગતું હતું અને તેમાંથી એક અધિકારીનું નામ પસંદ કરતું હતું. આ ઘણી ચિંતા અને આશ્ચર્યની વાત છે કે 2026ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાતના કેટલાક કલાક બાદ રાજ્યના ટોચના અધિકારીઓને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે."
મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ ચૂંટણી પંચને ભવિષ્યમાં આવા પગલા ભરતા બચવાનો અનુરોધ કર્યો છે. બંગાળના મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું, "ઉપર કહેવામાં આવેલી વાતોને ધ્યાનમાં રાખતા ચૂંટણી પંચને વિનમ્રતાપૂર્વક અનુરોધ કરૂં છું કે ભવિષ્યમાં આવા એક તરફી પગલા ભરતા બચો, કારણ કે આવા પગલાથી ભારતના ચૂંટણી પંચની લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા, વિશ્વસનીયતા અને ઇમાનદારીને નબળી કરવાનું જોખમ છે. સાથે જ આપણા બંધારણીય ઢાંચાના પાયાના સિદ્ધાતો પર પણ ખરાબ અસર પડશે."
આ પણ વાંચો: