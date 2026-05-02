પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: સાઉથ 24 પરગણામાં ફેર મતદાન દરમિયાન TMC-BJP વચ્ચે ઘર્ષણ
દક્ષિણ 24 પરગણામાં ફેર મતદાન દરમિયાન ભાજપ અને ટીએમસી સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ થઈ. ભાજપ સમર્થકોનો આરોપ છે કે તેમને મતદાન કરતા અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે.
Published : May 2, 2026 at 2:54 PM IST
કોલકાત્તા: પશ્ચિમ બંગાળની બે વિધાનસભા બેઠકોના 15 બૂથ પર આજે પુનઃ મતદાન થઈ રહ્યું છે. દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં આવેલા મગરહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠકના 11 બૂથ અને ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા બેઠકના 4 બૂથ પર પુનઃ મતદાન થઈ રહ્યું છે.
દક્ષિણ 24 પરગણામાં મતદાન દરમિયાન ભાજપ અને ટીએમસી સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ થઈ. ભાજપ સમર્થકોનો આરોપ છે કે તેમને મતદાન કરતા અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેના પગલે ભારે સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | South 24 Parganas: Locals protest in Falta area, alleging that TMC leaders are threatening them. Security personnel are deployed here. pic.twitter.com/rHoeIP6GWx— ANI (@ANI) May 2, 2026
મગરહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠકના બૂથ નંબર 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231 અને 232 પર પુનઃ મતદાન થઈ રહ્યું છે. ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા બેઠક (મતવિભાગ નંબર 143) ના બૂથ નંબર 117, 179, 194 અને 243 પર પણ પુનઃ મતદાન ચાલી રહ્યું છે. શાંતિપૂર્ણ અને ન્યાયી ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચૂંટણી પંચે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકી છે. મતદાન સવારે ૭ વાગ્યે શરૂ થયું અને સાંજે 06વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | South 24 Parganas: Locals have a heated argument with security personnel in Falta area. They are alleging that TMC leaders are threatening them. pic.twitter.com/tZkariNAwo— ANI (@ANI) May 2, 2026
દક્ષિણ 24 પરગણામાં, 4 મેના રોજ યોજાનારી મત ગણતરી પહેલા ફાલતા વિસ્તારમાં CRPF અને RAF કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે TMC નેતાઓ તેમને ડરાવી રહ્યા છે.