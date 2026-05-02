પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: સાઉથ 24 પરગણામાં ફેર મતદાન દરમિયાન TMC-BJP વચ્ચે ઘર્ષણ

દક્ષિણ 24 પરગણામાં ફેર મતદાન દરમિયાન ભાજપ અને ટીએમસી સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ થઈ. ભાજપ સમર્થકોનો આરોપ છે કે તેમને મતદાન કરતા અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે.

TMC-BJPના કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 2:54 PM IST

કોલકાત્તા: પશ્ચિમ બંગાળની બે વિધાનસભા બેઠકોના 15 બૂથ પર આજે પુનઃ મતદાન થઈ રહ્યું છે. દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં આવેલા મગરહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠકના 11 બૂથ અને ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા બેઠકના 4 બૂથ પર પુનઃ મતદાન થઈ રહ્યું છે.

દક્ષિણ 24 પરગણામાં મતદાન દરમિયાન ભાજપ અને ટીએમસી સમર્થકો વચ્ચે અથડામણ થઈ. ભાજપ સમર્થકોનો આરોપ છે કે તેમને મતદાન કરતા અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેના પગલે ભારે સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

મગરહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા બેઠકના બૂથ નંબર 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231 અને 232 પર પુનઃ મતદાન થઈ રહ્યું છે. ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા બેઠક (મતવિભાગ નંબર 143) ના બૂથ નંબર 117, 179, 194 અને 243 પર પણ પુનઃ મતદાન ચાલી રહ્યું છે. શાંતિપૂર્ણ અને ન્યાયી ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચૂંટણી પંચે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકી છે. મતદાન સવારે ૭ વાગ્યે શરૂ થયું અને સાંજે 06વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.

દક્ષિણ 24 પરગણામાં, 4 મેના રોજ યોજાનારી મત ગણતરી પહેલા ફાલતા વિસ્તારમાં CRPF અને RAF કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે TMC નેતાઓ તેમને ડરાવી રહ્યા છે.

