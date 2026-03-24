પશ્ચિમ બંગાળ: ચૂંટણી પંચે મોડી રાત્રે પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદારોની પૂરક યાદી જાહેર કરી

પંચે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ યાદી જાહેર થયાના 15 દિવસની અંદર અપીલ કરી શકે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 1:50 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં બાકી રહેલા SIR પ્રક્રિયા હેઠળ મુકાયેલા મતદારોની અપીલની સુનાવણી કર્યા પછી ચૂંટણી પંચે ગઈકાલે મોડી રાત્રે પૂરક યાદી જાહેર કરી. આ પહેલી પૂરક યાદી છે, અથવા વધારાની યાદી છે. ચૂંટણી પંચે અગાઉ જાહેરાત કરી હતી કે આ યાદી સોમવારે જાહેર કરવામાં આવશે.

શરૂઆતમાં, એવા અહેવાલો હતા કે આ યાદી બપોરે જાહેર થઈ શકે છે. જોકે, આવું થયું નહીં. સોમવારે સાંજે, બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ અગ્રવાલે જાહેરાત કરી હતી કે આ યાદી તે રાત્રે મોડી રાત્રે જાહેર કરવામાં આવશે. તે મુજબ, આ યાદી સોમવારે બપોરે 12:00 વાગ્યાની આસપાસ જાહેર કરવામાં આવી હતી.

અંતિમ મતદાર યાદી 28 ફેબ્રુઆરીએ જાહેર કરવામાં આવી હતી. પૂરક યાદી લગભગ 23 દિવસ પછી જાહેર કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સોમવારે સાંજે 4:00 વાગ્યા સુધીમાં, 2.9 મિલિયન નામો અંગેના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ પ્રારંભિક યાદીમાં 2.9 મિલિયન લોકોના નામ છે.

અંતિમ યાદીના પ્રકાશન પછી, એવું જાણવા મળ્યું કે 6 મિલિયન નામો હજુ પણ બાકી છે. આમાંથી લગભગ અડધા નામો હવે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે, જે નક્કી કરે છે કે તેમના નામ યાદીમાં સમાવવામાં આવશે કે નહીં. કમિશને જાહેરાત કરી છે કે પૂરક યાદીઓ બે વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.

પ્રથમ યાદીમાં એવા લોકોના નામનો ઉલ્લેખ છે જેમને પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી સમાવવામાં આવ્યા છે. તેથી, 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કરાયેલ યાદીમાં જેમના નામ "પેન્ડિંગ" (અથવા "સમીક્ષા હેઠળ") સ્થિતિ સાથે દેખાયા હતા, તેઓએ પહેલા "પૂરક યાદી નંબર 1" તપાસવાની જરૂર પડશે જેથી નક્કી કરી શકાય કે તેમના નામ હવે સત્તાવાર રીતે નોંધાયેલા છે કે નહીં.

જો આ યાદીમાં કોઈ નામ દેખાય છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિને મતદાનનો અધિકાર પાછો મળી ગયો છે. તેનાથી વિપરીત, જો આ યાદીમાંથી કોઈ નામ ખૂટે છે, તો વ્યક્તિએ પછીની યાદીઓમાં - ખાસ કરીને, "કાઢી નાખવાની યાદી" માં તેમનું નામ શોધવું પડશે.

કમિશને જણાવ્યું છે કે જો કોઈ મતદારનું નામ કાઢી નાખવામાં આવે અથવા કાઢી નાખવામાં આવે, તો તેઓ પૂરક યાદી પ્રકાશિત થયાના 15 દિવસની અંદર અપીલ ટ્રિબ્યુનલમાં ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન અપીલ દાખલ કરી શકે છે. વધુમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે એક નિર્દેશ જારી કર્યો છે જેમાં જણાવાયું છે કે કમિશન મતદાર યાદીમાં વ્યક્તિનું નામ જાળવી રાખવા અંગે અપીલ ટ્રિબ્યુનલના કોઈપણ નિર્ણયનું પાલન કરવા માટે બંધાયેલ છે.

શુક્રવારે સાંજે, યાદી પ્રકાશિત થયાના લગભગ ત્રણ દિવસ પહેલા, કમિશને અપીલ ટ્રિબ્યુનલની રચના કરી. એક સૂચનામાં, કમિશને જાહેરાત કરી હતી કે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અને કોલકાતા હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશની ભલામણોના આધારે ટ્રિબ્યુનલની રચના કરવામાં આવી છે.

રાજ્યભરના વિવિધ જિલ્લાઓ માટે ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશોને અપીલ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કોલકાતા હાઈકોર્ટના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ, ટી.એસ. શિવગ્નમ પણ અપીલ અધિકારી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેઓ ઉત્તર 24 પરગણા અને કોલકાતા સંબંધિત અપીલોની સુનાવણી કરશે.

દરમિયાન, રાજ્ય વહીવટીતંત્રે પહેલાથી જ આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે પૂરક મતદાર યાદી પ્રકાશિત થયા પછી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ બગડી શકે છે. યાદી જાહેર થયા પછી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે, નબન્નાએ દરેક જિલ્લાના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને ચેતવણી પત્રો જારી કર્યા.

આ વિવિધ વિકાસની પૃષ્ઠભૂમિ સામે, પૂરક યાદી આખરે મોડી રાત્રે, નિર્ધારિત સમય પછી, બહાર પાડવામાં આવી. હવે જોવાનું એ છે કે આ યાદી બંગાળના રાજકારણ પર શું અસર કરશે, જે હાલમાં ચૂંટણીની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

