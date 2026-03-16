પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ની જાહેરાત થતાની સાથે જ ચૂંટણી પંચે કર્યા મોટા વહીવટી ફેરબદલ

ચૂંટણી પંચે IAS અધિકારી દુષ્યંત નરિયાલાને પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્ય સચિવ અને IAS અધિકારી સંઘમિત્રા ઘોષને ગૃહ સચિવ તરીકે નિયુક્ત કર્યા.

જ્ઞાનેશ કુમાર, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (ANI)
Published : March 16, 2026 at 10:04 AM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ની જાહેરાત થયા પછી તરત જ રાજ્યમાં મોટા વહીવટી ફેરબદલ કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચે મુખ્ય સચિવ નંદિની ચક્રવર્તી અને ગૃહ સચિવ જગદીશ પ્રસાદ મીણાને તેમના પદ પરથી હટાવી દીધા છે. આ પગલું મુક્ત અને શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા અને વહીવટી નિષ્પક્ષતા જાળવવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.

રવિવારે બપોરે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે વિધાનસભા ચૂંટણીનું સમયપત્રક જાહેર કર્યું હતું. તે જ દિવસે ચૂંટણી પંચના કડક નિર્દેશ મુજબ આ ફેરબદલ કરાયા છે. કમિશને 1993ની બેચના વરિષ્ઠ IAS અધિકારી દુષ્યંત નરિયાલાને રાજ્યના નવા મુખ્ય સચિવ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેમની સાથે 1997ની બેચના IAS અધિકારી સંઘમિત્રા ઘોષની ગૃહ સચિવ તરીકે નિમણૂક કરી છે. બંને અધિકારીઓ તાત્કાલિક તેમની ફરજો સંભાળી લેશે.

ચૂંટણી પંચનો પત્ર (ETV Bharat)

ચૂંટણી પંચે રાજ્ય સરકારને કડક સમયમર્યાદા આપી છે. આ બદલીઓનો તરત જ અમલ કરવો પડશે. રાજ્ય સરકારે આજે બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં કમિશનને અહેવાલ આપવો પડશે કે નવા અધિકારીઓએ ખરેખર ચાર્જ સંભાળ્યો છે કે નહીં. આદર્શ આચારસંહિતા તરત જ લાગુ થઈ ગઈ છે અને ચૂંટણી પંચે આ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને પહેલા જ દિવસે મજબૂત પગલું ભર્યું છે.

નિષ્પક્ષ ચૂંટણી માટે કમિશને દૂર કરાયેલા અધિકારીઓ પર પણ કડક શરતો લાદી છે. તેમને ચૂંટણી પૂરી થાય ત્યાં સુધી કોઈ પણ ચૂંટણી સંબંધિત પદ અથવા કામ આપી શકાશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે આ અધિકારીઓએ ચૂંટણી સમય દરમિયાન ચૂંટણી પ્રક્રિયાથી સંપૂર્ણ અલગ રહેવું પડશે.

પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ 294 વિધાનસભા બેઠકો છે. આ વખતે ચૂંટણી 2 તબક્કામાં યોજાશે. પહેલા તબક્કામાં 23 એપ્રિલે 152 બેઠકો અને બીજા તબક્કામાં 29 એપ્રિલે 142 બેઠકો માટે મતદાન થશે. મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.

