પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2026: મુર્શિદાબાદમાં TMC સમર્થકોનો હોબાળો! બોમ્બમારો અને મતદારોને ધમકાવવાનો આરોપ
ચૂંટણી પંચે આ ઘટના પર રિપોર્ટ માંગ્યો છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ કુમારે અગ્રવાલે આ મામલે કડક પગલાં ભર્યા છે.
Published : April 23, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 2:38 PM IST
તાપસ ઘોષ
ડોમકલ (પશ્ચિમ બંગાળ): 2026 વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાના મતદાન દરમિયાન મુર્શિદાબાદથી અશાંતિના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. જિલ્લાના નાઓડા વિસ્તારમાં બોમ્બ ફેંકવાની ઘટનાઓ અંગે માહિતી મળ્યા બાદ ચૂંટણી પંચે રિપોર્ટ માંગ્યો છે. દરમિયાન, ડોમકલમાં પણ પરિસ્થિતિ તંગ છે. આરોપો સામે આવ્યા છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના સમર્થકોએ હથિયારો બતાવીને લોકોને ડરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બીજી તરફ, રાણીનગરમાં કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો પર પણ ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે.
ગુરુવારે મતદાન શરૂ થયા પછી તરત જ ડોમકલ સબડિવિઝનમાં તણાવ ફેલાયો હતો. ડોમકલમાં બૂથ નંબર 217 ની આસપાસનો વિસ્તાર બુધવાર રાતથી જ અશાંત હતો. એવો આરોપ છે કે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સમર્થકોએ હથિયારો બતાવીને મતદારોને ડરાવ્યા હતા અને ધમકાવ્યા હતા. વધુમાં, એવો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે CPI(M) ના સમર્થકોને તેમના ઘરોમાં બંધ કરવામાં આવ્યા હતા.
ડોમકલમાં રાયપુર હાઇસ્કૂલ મતદાન મથક પર મતદારોને ડરાવવામાં આવી રહ્યા હોવાના અહેવાલો મળતાં, તૃણમૂલ ઉમેદવાર ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. ચૂંટણી પંચે ડોમકલમાં થયેલી આ અશાંતિ અંગે "કાર્યવાહી અહેવાલ" માંગ્યો છે.
વધુમાં, મુર્શિદાબાદના રાણીનગર વિધાનસભા મતવિસ્તારના બૂથ નંબર 27 પર કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો સામે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. એવો આરોપ છે કે સુરક્ષા કર્મચારીઓ મતદારોને મતદાન મથકમાં પ્રવેશતા અટકાવી રહ્યા હતા. એવું પણ સામે આવ્યું છે કે ચૂંટણી અધિકારીએ વૃદ્ધ મતદારોને તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે પ્રવેશવાની પરવાનગી આપી હતી, પરંતુ કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો આ સંબંધીઓને વૃદ્ધો સાથે અંદર જવાથી રોકી રહ્યા હતા.
નાઓદામાં, બુધવારે રાત્રે તૃણમૂલ ઉમેદવાર પર બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. ચૂંટણી પંચે આ ઘટના અંગે પણ અહેવાલ માંગ્યો છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી મનોજ કુમાર અગ્રવાલે આ બાબતના સંદર્ભમાં કડક પગલાં લેવાનું શરૂ કર્યું છે.
ચૂંટણી શરૂ થાય તે પહેલાં, પંચે એવા સ્થળોની સંપૂર્ણ તપાસ કરવા માટે નિર્દેશો જારી કર્યા હતા જ્યાં બોમ્બ છુપાયેલા હોવાની શંકા હતી. વધુમાં, આ તપાસ દરમિયાન મળેલા કોઈપણ બોમ્બને તાત્કાલિક નિષ્ક્રિય કરવાના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ પગલાં હોવા છતાં, ચૂંટણીના દિવસે બોમ્બ મળી આવ્યા બાદ, પંચે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પાસેથી આ વિસ્ફોટકોના સ્ત્રોત અંગે જવાબ માંગ્યો છે.
