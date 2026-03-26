બંગાળ ચૂંટણી: ભાજપે RG કર પીડિતાની માતાને આપી ટિકિટ, ત્રીજી યાદીમાં 19 ઉમેદવારોના નામ
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે 19 ઉમેદવારોના નામની ત્રીજી યાદી જાહેર કરી છે. RG કર પીડિતાની માતા પણ ચૂંટણી લડશે.
Published : March 26, 2026 at 7:31 AM IST
કોલકાતા: 275 બેઠકો ધરાવતી પશ્ચિમ બંગળ વિધાસભાની બે તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાનાર છે. જેમાં 23 એપ્રિલે પ્રથમ તબક્કામાં 152 બેઠક અને 29 એપ્રિલે 142 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાનાર છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)એ ચૂંટણીને લઈને બુધવારે ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં 19 ઉમેદવારોના નામ છે. જેમાં આરજી કર મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં બળાત્કાર અને હત્યાનો ભોગ બનેલી ટ્રેની ડૉક્ટરની માતાનો પણ સમાવેશ થાય છે. ભાજપે તેમને ઉત્તર 24 પરગણાના પાણીહાટીથી ઉમેદવાર બનાવ્યા છે તેમજ, પૂર્વ એનએસજી કમાન્ડો દીપાંજન ચક્રવર્તીને હુગલીના ઉત્તરપારા થી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.
ખાસ વાત એ છે કે ભારતીય ચૂંટણી પંચે 15 માર્ચે વિધાનસભા ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો હતો. બીજા જ દિવસે, ભાજપે તેના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, જેમાં 144 ઉમેદવારોના નામ હતા. થોડા દિવસો પછી, ભાજપે બીજી યાદી જાહેર કરી, જેમાં 111 ઉમેદવારો અને એક ભાજપ સમર્થિત ઉમેદવારનું નામ હતું. પ્રથમ અને બીજી યાદી મળીને ભાજપે કુલ 256 ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું હતું કે બાકીની 38 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત ક્યારે કરવામાં આવશે. આખરે, ભાજપે ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી બુધવારે સાંજે જાહેર કરી દીધી.
આ ત્રીજી યાદીમાં 19 ઉમેદવારોના નામ છે, જેમાં બે મહિલાઓ પણ સામેલ છે, જેમાંથી એક મધુમિતા ઘોષ છે, જે હુગલીના હરીપાલ બેઠકથી ચૂંટણી લડશે. બીજી RG કર પીડિતાની માતા છે, જેમને પાણીહાટી બેઠકથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. RG કર પીડિતાની માતાની ઉમેદવારીને લઈને છેલ્લાં ઘણા દિવસોથી અટકળો ચાલી રહી હતી. તેમણે પહેલાં ભાજપ ઉમેદવાર બનવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી અને આ સંદર્ભમાં તેમણે પાર્ટીને એક આવેદન પણ આપ્યું હતું. ત્યાર બાદ વિપક્ષના નેતા શુભેન્દુ અધિકારીએ જાહેરાત કરી કે RG કર પીડિતાના માતા પિતા ઔપચારિક રીતે ભાજપમાં જોડાયા છે. પરિણામે, પીડિતાની માતાને ઉમેદવાર બનાવવાની સંભાવનાને લઈને ચાલી રહેલી જોરદાર અટકળો પર બુધવારે સાંજે વિરામ લાગી ગયો.
ઉમેદવારોની યાદીમાં એક અન્ય ખાસ નામ પૂર્વ એનએસજી કમાન્ડર દીપાંજન ચક્રવર્તીનું છે, જે તાજેતરમાં ભાજપમાં જોડાયા છે. પાર્ટીએ હવે તેમને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે.તેમજ, ભાજપે માલદાની ઇંગ્લિશ બજાર બેઠકથી પોતાનો ઉમેદવાર બદલ્યો છે. 2021માં આ બેઠક શ્રીરૂપા મિત્રા ચૌધરી જીત્યા હતા, પરંતુ આ વખતે ભાજપે અમલન ભાદુડીને પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. તેમજ, ભાજપના જૂના નેતા સુબીર નાગને હુગલીની ચિનસુરાહ બેઠકથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્રણેય યાદી મળીને, ભાજપે 275 બેઠકો માટે ઉમેદવારોના નામોની જાહેરાત કરી દીધી છે. 19 બેઠકો પર ઉમેદવારોની જાહેરાત હજુ પણ બાકી છે—જેમાં ઘણી મુખ્ય બેઠકો સામેલ છે.