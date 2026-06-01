પશ્ચિમ બંગાળ: સુવેન્દુ અધિકારી મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ, લોકભવનમાં 35 મંત્રીઓએ લીધા શપથ

લોકભવન ખાતે આયોજિત એક સમારોહમાં રાજ્યપાલ આર.એન. રવિએ તમામ મંત્રીઓને શપથ લેવડાવ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 1:27 PM IST

કોલકાતા : પશ્ચિમ બંગાળમાં સુવેન્દુ અધિકારી સરકારનું મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ આજે, સોમવાર, 1 જૂન, 2026ના રોજ થયું. લોકભવન ખાતે આયોજિત એક સાદા સમારંભમાં આશરે 35 મંત્રીઓએ શપથ લીધા. રાજ્યપાલ આર.એન. રવિએ તમામ મંત્રીઓને શપથ લેવડાવ્યા. અહેવાલો અનુસાર, પહેલા આઠ કેબિનેટ મંત્રીઓએ શપથ લીધા. ત્યારબાદ રાજ્યપાલે ત્રણ રાજ્યમંત્રીઓને શપથ લેવડાવ્યા.

શપથ લેનારા મંત્રીઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના અનેક અગ્રણી નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ વ્યક્તિઓને સુવેન્દુ સરકારમાં મહત્વપૂર્ણ વિભાગો સોંપવામાં આવશે. આ વખતે, ભાજપ સરકારમાં અનુભવી અને યુવા બંને નેતાઓનો સમાવેશ થશે. આમાં સરદારયોત મુખોપાધ્યાય, ઇન્દ્રનીલ ખાન, પૂર્ણિમા ચક્રવર્તી, તાપસ રોય, ગાર્ગી ઘોષ, અશોક ડિંડા, સ્વપ્ન દાસગુપ્તા અને રૂપા ગાંગુલીનો સમાવેશ થાય છે.

પશ્ચિમ બંગાળની સુવેન્દુ અધિકારી સરકારમાં 13 કેબિનેટ અને 22 રાજ્યમંત્રીઓ (3 સ્વતંત્ર હવાલો) એ શપથ લીધા

  1. દીપક બર્મન
  2. તપસ રોય
  3. ડૉ. શંકર ઘોષ
  4. મનોજ કુમાર ઓરાંવ
  5. અર્જુન સિંહ
  6. ગૌરી શંકર ઘોષ
  7. સ્વપ્ન દાસગુપ્તા
  8. જગન્નાથ ચટ્ટોપાધ્યા
  9. કલ્યાણ ચક્રવર્તી
  10. અજય પોદ્દાર
  11. સારદ્વત મુખર્જી
  12. દૂધ કુમાર મંડલ
  13. અનુપ કુમાર દાસ

રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો)

1) ડૉ. ઇન્દ્રનીલ ખાન

2) માલતી રવા રોય

3) રાજેશ મહતો

રાજ્ય મંત્રી

1) જોએલ મુર્મુ

2) હરે કૃષ્ણ બેરા

3) આનંદમય બર્મન

4) અશોક ડિંડા

5) નડિયાર ચંદ બૌરી

6) વિશાલ લામા

7) શાંતનુ પ્રામાણિક

8) મૌમિતા બિશ્વાસ મિશ્રા

9) ઉમેશ રે

10) પૂર્ણિમા ચક્રવર્તી

11) કૌશિક ચૌધરી

12) ભાસ્કર ભટ્ટાચાર્ય

13) દિબાકર ઘરામી

14) અમિયા કિસ્કુ

15) કાલિતા માઝી

16) ગાર્ગી દાસ ઘોષ

17) બિરાજ બિસ્વાસ

18) દીપાંકર જાના

19) સુમના સરકાર

