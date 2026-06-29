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CMના PAની હત્યા કેસમાં બિહારના ખૂંખાર ગુનેગારનું નામ આવ્યું સામે, પકડવા માટે CBIએ બનાવ્યો મોટો પ્લાન

ચંદ્રનાથ રથ હત્યા કેસમાં બિહારના બક્સરના એક ખૂંખાર ગુનેગારનું નામ સામે આવ્યું છે. સીબીઆઈએ તેના પર ઈનામની જાહેરાત કરી છે. આગળ વાંચો...

CMના PAની હત્યા કેસમાં બિહારના ખૂંખાર ગુનેગારનું નામ આવ્યું સામે
CMના PAની હત્યા કેસમાં બિહારના ખૂંખાર ગુનેગારનું નામ આવ્યું સામે (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 12:57 PM IST

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બક્સર: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ બિહારના બક્સરના મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગાર કૃષ્ણ સિંહ ઉર્ફે અટલ સિંહ પર પકડ મજબૂત બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં એક હાઈ-પ્રોફાઇલ હત્યા કેસમાં તેની સંડોવણી બાદ, સીબીઆઈએ ફરાર આરોપી પર ₹50,000 નું ઈનામ જાહેર કર્યું છે.

મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગાર માટે ₹50,000 નું ઈનામ

સીબીઆઈએ અટલ સિંહને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પકડવા માટે ખાસ રણનીતિ અપનાવી છે. જિલ્લામાં મુખ્ય જાહેર સ્થળોએ આરોપીના ફોટાવાળા ઈનામી પોસ્ટરો ચોંટાડવામાં આવ્યા છે. આ પહેલ દ્વારા CBIનો ઉદ્દેશ્ય જાહેર જાગૃતિ લાવવાનો અને તેમની મદદથી આરોપીના છુપાયેલા સ્થળો શોધવાનો છે.

બક્સરમાં નોંધાયેલા ઘણા ગુનાહિત કેસ

કૃષ્ણ સિંહ ઉર્ફે અટલ સિંહનો લાંબો ગુનાહિત રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેના પર બક્સરમાં હત્યા, લૂંટ અને આર્મ્સ એક્ટના અનેક કેસો નોંધાયેલા છે. સ્થાનિક પોલીસ અને કેન્દ્રીય એજન્સીઓ બંને હવે સક્રિયપણે તેની શોધ કરી રહી છે. બક્સર પોલીસે તેની અગાઉ ધરપકડ કરી હતી અને જેલમાં ધકેલ્યો હતો, પરંતુ હાલમાં તે ફરાર છે.

સુવેન્દુ અધિકારીના પીએના હત્યા કેસમાં નામ સામે આવ્યું

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીના અંગત સહાયક (પીએ) ચંદ્રનાથ રથની હત્યાની તપાસ દરમિયાન કૃષ્ણ સિંહ ઉર્ફે અટલ સિંહનું નામ સામે આવ્યું છે. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસની CBI દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ દરમિયાન અનેક મહત્વપૂર્ણ તથ્યો બહાર આવ્યા છે, જેના કારણે એજન્સી અટલ સિંહને શોધી રહી છે. ઘટના પછી, આરોપી ફરાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, અને તપાસ એજન્સી તેની શોધમાં વિવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે.

બે આરોપીઓની ધરપકડ

પશ્ચિમ બંગાળ સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ આ કેસમાં બક્સરમાંથી અગાઉ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી, અને તેમને જેલમાં મોકલી દીધા હતા. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછ દરમિયાન ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી બહાર આવી હતી. બંને આરોપીઓએ કૃષ્ણ સિંહ ઉર્ફે અટલ સિંહને પણ શંકાસ્પદ તરીકે ઓળખી કાઢ્યો હતો. આ પછી, તપાસ એજન્સીએ તેને કેસમાં વોન્ટેડ આરોપી જાહેર કર્યો હતો અને તેની સામે કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવી હતી.

પોલીસ માહિતી આપનારનું નામ ગુપ્ત રાખશે

CBI દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, આરોપીની ધરપકડમાં મદદ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને ₹50,000 નું ઈનામ આપવામાં આવશે. એજન્સીએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે માહિતી આપનારની ઓળખ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવશે જેથી લોકો કોઈપણ ભય વિના તપાસ એજન્સીને માહિતી આપી શકે.

ભાગી છૂટવાના બધા રસ્તા બંધ

CBIની આ કાર્યવાહી બાદ, બક્સર જિલ્લામાં ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ઈનામની જાહેરાત અને પોસ્ટર જાહેર થવાથી આરોપી પર દબાણ વધુ વધી શકે છે. તપાસ એજન્સીને આશા છે કે લોકોના સહયોગ અને ચાલુ કાર્યવાહીથી આરોપીની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે. હાલમાં, સીબીઆઈ અને સ્થાનિક પોલીસ ટીમ આરોપીને શોધવામાં વ્યસ્ત છે અને તેના સંભવિત છુપાવાના સ્થળો પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

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TAGGED:

CM PA MURDER CASE CBI
BUXAR MOST WANTED CRIMINAL
SUVENDU ADHIKARI
ચંદ્રનાથ રથ હત્યાકાંડ
WEST BENGAL CM PA MURDER CASE

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