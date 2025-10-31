પશ્ચિમ બંગાળ: સાહેબના ડરથી ત્રણ લોકોએ આત્મહત્યા કરી, મમતા બેનર્જીએ ભાજપ પર લગાવ્યો આરોપ

ETV Bharat / bharat

મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે ભાજપના આદેશ પર આ બળજબરીથી લાદવામાં આવી રહ્યું છે. આ પાછળનો રાજકીય હેતુ શું છે?

October 31, 2025

કોલકાતા : ચૂંટણી પંચે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત 12 રાજ્યોમાં મતદાર યાદીઓ (SIR)ના સુધારા માટે એક કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. ખાસ સઘન સુધારણા (SIR) ને લઈને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભય, મૂંઝવણ અને ગભરાટ ફેલાયો છે. નવીનતમ માહિતી અનુસાર, છેલ્લા 72 કલાકમાં ત્રણ લોકોએ આત્મહત્યા કરી છે.

રાજ્યના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ આ આત્મહત્યાઓ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતા તેમણે લખ્યું, "આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાજપની ભય, વિભાજન અને નફરતની રાજનીતિના પરિણામો કેટલા દુ:ખદ હોઈ શકે છે. ભાજપના ઈશારે બંગાળ પર SIR બળજબરીથી લાદવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાતના 72 કલાકની અંદર, એક પછી એક આંચકા આવ્યા છે. જ્યારે એક ઘટનાનો સામનો કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે બીજી ઘટના બને છે."

તેમણે ત્રણ ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે 27 ઓક્ટોબરના રોજ, 57 વર્ષીય પ્રદીપ કરે ખડગપુરના પાનિહાટીમાં આત્મહત્યા કરી હતી. તેમણે એક નોંધમાં લખ્યું હતું કે તેમના મૃત્યુ માટે NRC જવાબદાર છે. 8 ઓક્ટોબરના રોજ, કૂચ બિહારના દિનહાટામાં 63 વર્ષીય વ્યક્તિએ NRCના ડરથી આવો જ કઠોર નિર્ણય લીધો. ગુરુવારે, પશ્ચિમ મિદનાપુરના કોતવાલીના રહેવાસી 95 વર્ષીય ક્ષિતિજ મજુમદારે પણ આત્મહત્યા કરી હતી. તેઓ તેમના પરિવાર સાથે બીરભૂમના ઇલામબાઝારમાં રહેતા હતા. તેમને ડર હતો કે NRC તેમની અને તેમના પરિવારની જમીન ગુમાવી શકે છે.

મમતા બેનર્જીએ આ બાબતે સીધો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, "આ બધી દુ:ખદ ઘટનાઓનો જવાબ કોણ આપશે? તેની પાછળ રાજકીય હેતુ છે. શું ગૃહમંત્રી જવાબદારી લેશે? શું ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષો, જેમની દેખરેખ હેઠળ આ ભયંકર આતંક ફેલાયો છે, તેઓ બોલવાની હિંમત કરશે?"

મુખ્યમંત્રીએ 95 વર્ષના વૃદ્ધના મૃત્યુ પર ભાવનાત્મક પોસ્ટમાં લખ્યું, "95 વર્ષના એક વૃદ્ધ નાગરિકે આ ભૂમિને પોતાના જીવથી પ્રેમ કર્યો. તે આ દેશનો નાગરિક છે. તેને સાબિત કરવા માટે, તેને મૃત્યુનો માર્ગ પસંદ કરવાની ફરજ પડી. રાષ્ટ્રની ભાવના પર આનાથી મોટો પ્રહાર કયો હોઈ શકે? આ માત્ર એક દુર્ઘટના નથી. તે માનવતા સાથે દગો છે. આજે, તે લોકોએ પોતાને પૂછવું જોઈએ કે શું તેઓ આ બંગાળના નાગરિક છે? આ ક્રૂરતા સહન કરી શકાતી નથી. આવું થવા દેવું જોઈએ નહીં."

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ નેશનલ રજિસ્ટર ઓફ સિટિઝન્સ (NRC)ની આડમાં બંગાળમાં NRC લાગુ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. તેઓ ભ્રમ ફેલાવવાનો અને રાજ્યની સામાજિક સમાનતાને નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. રાજ્યના લોકોને સંદેશ આપતા મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "હું દરેક નાગરિકને અપીલ કરું છું કે ઉશ્કેરશો નહીં. વિશ્વાસ ગુમાવશો નહીં અને કોઈ આત્યંતિક નિર્ણયો ન લો. અમારી સરકાર, માતૃભૂમિ અને લોકો, તમારી સાથે છે."

તેમણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે અમે NRC ને બંગાળમાં લાગુ થવા દઈશું નહીં, કોઈપણ આગળ કે પાછળના દરવાજેથી નહીં. કોઈપણ લાયક નાગરિકને "વિદેશી" અથવા "બહારના" તરીકે ઓળખવા દેવામાં આવશે નહીં. અમે બંગાળના લોકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા અને ભાજપ અને તેના સાથી પક્ષોની અસામાજિક નીતિઓને નિષ્ફળ બનાવવા માટે અમારા લોહીના છેલ્લા ટીપા સુધી લડીશું.

દરમિયાન, ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે SIR એ મતદાર યાદીમાં ખાસ સુધારા માટેની પ્રક્રિયા છે. તે વિવિધ રાજ્યોમાં નિયમિતપણે હાથ ધરવામાં આવે છે. ભાજપનો દાવો છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ધાકધમકી દ્વારા રાજકીય લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે SIR ની આડમાં, NRC લાગુ કરવાનો અને મતદાર યાદીમાંથી સામાન્ય લોકોના નામ દૂર કરીને તેમને ડરાવવાનો છુપાયેલો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, આ મુદ્દો ઝડપથી રાજ્યના રાજકારણમાં સૌથી વિવાદાસ્પદ બની ગયો છે. 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા તેની સંભવિત અસર અંગે રાજકીય વર્તુળોમાં ગંભીર ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

