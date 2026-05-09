1947થી બંગાળમાં કેટલા મુખ્યમંત્રી બન્યા? કેવું રહ્યું તેમનું શાસન, હવે સુવેન્દુ અધિકારી પર રહેશે નજર

પ્રફુલ્લ ચંદ્ર ઘોષ અને બિધાન ચંદ્ર રૉયથી લઈને જ્યોતિ બસુ, મમતા બેનર્જી સુધી- બંગાળમાં ઘણા દિગ્ગજોએ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સંભાળી છે.

1947થી બંગાળમાં કેટલા મુખ્યમંત્રીઓ રહ્યા અને તેમના શાસન કેવું રહ્યું? (ETV Bharat)
Published : May 9, 2026 at 7:25 PM IST

સુરજિત દત્તા

કોલકાતા: શનિવાર, 9 મેના રોજ, કોલકાતાના ઐતિહાસિક બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં ખરેખર એક અનોખા અને મહત્વપૂર્ણ ક્ષણનું સાક્ષી બન્યું. દાયકાઓના રાજકીય તણાવ, સત્તામાં પરિવર્તન અને ભીષણ સંઘર્ષો પછી, શનિવારે બંગાળની ગાદી પર એક નવો રાજકીય માહોલ બન્યો છે. બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે મોટી જનમેદની વચ્ચે, સુવેન્દુ અધિકારીએ પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.

આમ તો આ શપથ ગ્રહણ સમારોહ રાજભવન અથવા રેડ રોડ પર થાય છે, પરંતુ બ્રિગેડ ગ્રાઉન્ટનો સ્ટેજ હાલના રાજકીય માહોલમાં ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. આ ઐતિહાસિક દિવસે - જ્યારે બંગાળના શાસનની લગામ સંપૂર્ણપણે નવા નેતૃત્વને સોંપવામાં આવી છે - ત્યારે રાજકીય વર્તુળોમાં ભૂતકાળની યાદો ફરી તાજી થઈ જાય છે. સ્વતંત્રતા પછી, બંગાળમાં સત્તા પર કોણે કબ્જો કર્યો છે? 15 ઓગસ્ટ, 1947 થી, 2026 સુધી, બંગાળમાં સત્તાનો રાજદંડ કોણે સંભાળ્યો છે? આ નિર્ણાયક તબક્કે, પાછળ ફરીને જોવું અને આ ઇતિહાસને ફરીથી યાદ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે.

શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે પીએમ મોદી કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પહોંચ્યા, તેમની સાથે સુવેન્દુ અધિકારી પણ હતા. (ETV Bharat)

બંગાળના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી
1947 માં, દેશના ભાગલાની પીડા વચ્ચે, આજનું પશ્ચિમ બંગાળ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રફુલ્લ ચંદ્ર ઘોષે આ સ્વતંત્ર છતાં વિભાજિત બંગાળના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. જોકે, તેમનો કાર્યકાળ ખૂબ જ ટૂંકો હતો, ફક્ત થોડા મહિના જ ચાલ્યો.

આધુનિક પશ્ચિમ બંગાળના શિલ્પી
ત્યારબાદ, 1948 માં, પ્રખ્યાત ચિકિત્સક અને રાજકારણી ડૉ. બિધાન ચંદ્ર રોયે બંગાળના મુખ્યમંત્રીની જવાબદારી સંભાળી. તેમને આધુનિક પશ્ચિમ બંગાળના શિલ્પી તરીકે ગણવામાં આવે છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન દુર્ગાપુર, કલ્યાણી અને સોલ્ટ લેક જેવા ઉપનગરો - તેમજ દુર્ગાપુર સ્ટીલ પ્લાન્ટ જેવા ઔદ્યોગિક એકમો સ્થપાયા હતા. સતત 14 વર્ષ સુધી, તેમણે રાજ્ય પર ખૂબ જ કુશળતાથી શાસન કર્યું.

શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે ભાજપના સમર્થકો બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચ્યા. (ETV Bharat)

1962માં તેમના અવસાન પછી, કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રફુલ્લ ચંદ્ર સેન બંગાળના મુખ્યમંત્રી બન્યા. તેમણે 1967 સુધી આ પદ સંભાળ્યું.

બંગાળની રાજકારણમાં અસ્થિરતાનો સમયગાળો
1960ના દાયકાના અંતથી, બંગાળના રાજકારણમાં અસ્થિરતાનો સમયગાળો શરૂ થયો. 1967ની ચૂંટણીઓમાં, કોંગ્રેસ પક્ષનું એકછત્ર વર્ચસ્વ તૂટી ગયું, અને પ્રથમ વખત, બિન-કોંગ્રેસી સરકાર -સંયુક્ત મોરચો - સત્તામાં આવ્યો. આ સમયમાં, બાંગ્લા કોંગ્રેસના અજય કુમાર મુખર્જીએ ત્રણ અલગ અલગ પ્રસંગોએ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સંભાળી. દરમિયાન, પ્રફુલ્લ ચંદ્ર ઘોષે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળા માટે આ જવાબદારી સંભાળી. રાજકીય અસ્થિરતા એટલી ગંભીર બની ગઈ કે રાજ્યમાં ઘણી વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવું પડ્યું.

કોંગ્રેસનું ભારે બહુમતી સાથે કમબેક
ત્યારબાદ, 1972ની ચૂંટણીમાં, કોંગ્રેસ પક્ષ પ્રચંડ બહુમતી સાથે સત્તામાં પાછો ફર્યો, અને સિદ્ધાર્થ શંકર રે મુખ્યમંત્રી બન્યા. તેમનો કાર્યકાળ રાજકીય તણાવથી ભરેલો હતો. એક તરફ આતંકવાદી નક્સલવાદી ચળવળ અને બીજી તરફ ઇમરજન્સી સમયનો અશાંત રાજકીય માહોલના બેવડા પડકારોનો સામનો કરીને, તેમણે પાંચ વર્ષ સુધી રાજ્ય પર શાસન કર્યું.

શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે ભાજપના સમર્થકો બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચ્યા. (ETV Bharat)

ડાબેરી યુગનો પ્રારંભ
1977નું વર્ષ બંગાળના રાજકારણમાં એક ઐતિહાસિક હતું. તે વર્ષે યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં, ડાબેરી મોરચો ભારે જનસમર્થનના બળ પર સત્તામાં આવ્યો. સીપીઆઈ(એમ)ના અનુભવી નેતા જ્યોતિ બાસુ મુખ્યમંત્રી બન્યા. ત્યારબાદ જે બન્યું તે ભારતના સંસદીય લોકશાહીના ઇતિહાસમાં એક અનોખી મિસાલ તરીકે ઊભું છે: તેમણે 23 વર્ષ સુધી બંગાળના મુખ્યમંત્રી તરીકે સતત સેવા આપી. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, 'ઓપરેશન બરગા' અને 'પંચાયતી રાજ' પ્રણાલી જેવી પહેલોએ ગ્રામીણ બંગાળમાં ડાબેરીઓના પાયાના પગપેસારાને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવ્યો.

34 વર્ષના ડાબેરી શાસનનો અંત
વર્ષ 2000માં, વધતી ઉંમરને કારણે, જ્યોતિ બસુએ સ્વેચ્છાએ મુખ્યમંત્રી પદ છોડી દીધું, અને ત્યારબાદ બુદ્ધદેવ ભટ્ટાચાર્યજીએ જવાબદારી સંભાળી. રાજ્યમાં નવા ઔદ્યોગિકીકરણના નારાને સમર્થન આપતા, તેમણે ભવિષ્ય માટે એક નવું વિઝન રજૂ કર્યું. જોકે તેમણે માહિતી ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં વિકાસને વેગ આપ્યો, તેમના કાર્યકાળનો ઉત્તરાર્ધ સિંગુર અને નંદીગ્રામમાં જમીન સંપાદન અંગે ખેડૂતોના આંદોલનો થયા - એવી ઘટનાઓ જેણે રાજ્યમાં ભારે રાજકીય ઉથલપાથલ શરૂ કરી. આ મોટા આંદોલનોને કારણે જ ડાબેરી મોરચાના 34 વર્ષના અવિરત શાસનનો અંત આખરે 2011 માં આવ્યો.

શપથ ગ્રહણ સમારોહ માટે ભાજપના સમર્થકો બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચ્યા. (ETV Bharat)

'પરિવર્તન'ની સરકારના 15 વર્ષ
2011 ની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી ઐતિહાસિક 'પરિવર્તન' (પરિવર્તન) ની શરૂઆત થઈ. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ મમતા બેનર્જીએ બંગાળના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. "મા, માટી, માનુષ" (માતા, માટી, લોકો) ના નારા હેઠળ પ્રચાર કરીને, તેમણે બંગાળના રાજકારણમાં એક નવા યુગની શરૂઆત કરી. 2011 થી 2026 સુધીના 15 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન તેમણે સતત ત્રણ કાર્યકાળ માટે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી છે. તેમના લાંબા કાર્યકાળ દરમિયાન, જ્યારે કન્યાશ્રી, સ્વાસ્થ્ય સાથી અને લક્ષ્મી ભંડાર જેવી અસંખ્ય કલ્યાણકારી યોજનાઓએ દેશ અને વિદેશમાં પ્રશંસા મેળવી હતી, ત્યારે સમય જતાં રાજકીય વિવાદ અને સત્તા વિરોધી લહેર વધુ તીવ્ર બની.

તે રાજકીય તોફાનના પરિણામ રૂપ 2026 માં, બંગાળના રાજકારણમાં ફરી એકવાર એક નવી સવાર પડી છે.

કોલકાતાના બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સુવેન્દુ અધિકારીએ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. (ETV Bharat)

ભાજપ પહેલી વાર સત્તામાં આવ્યો
આજે, બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પર ઉભરાતા જનમેદની વચ્ચે, વિદ્યાર્થી નેતામાંથી અનુભવી જન નેતા બનેલા સુવેન્દુ અધિકારીએ રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. પ્રફુલ્લ ચંદ્ર ઘોષ અને બિધાન ચંદ્ર રોયથી લઈને જ્યોતિ બાસુ, બુદ્ધદેવ ભટ્ટાચાર્ય અને મમતા બેનર્જી સુધી - બંગાળના ઘણા રાજકીય દિગ્ગજોએ મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સંભાળી છે, જે ઐતિહાસિક રાઈટર્સ બિલ્ડીંગથી નબન્ના સુધીના યુગમાં ફેલાયેલો છે. આજે, સુવેન્દુ અધિકારીનું નામ તે લાંબી અને ભવ્ય ઐતિહાસિક યાદીમાં ગર્વ સાથે ઉમેરાયું છે.

બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પીએમ મોદી અને સુવેન્દુ અધિકારી (ETV Bharat)

રાજકીય નિરીક્ષકોના મતે, આજનો શપથગ્રહણ સમારોહ ફક્ત સરકાર કે નેતૃત્વમાં પરિવર્તનનો સંકેત નથી, પરંતુ બંગાળના રાજકારણના ભવિષ્ય માટે એક સંપૂર્ણપણે નવી દિશાનો સંકેત છે. હવે, સમગ્ર બંગાળની નજર આ વાત પર ટકેલી છે કે નવા મુખ્યમંત્રી પોતાના પહેલાના લોકો દ્વારા અપાયેલી મોટી વહીવટી જવાબદારીઓ અને વારસાને કેવી રીતે સંભાળે છે અને આવનારા દિવસોમાં તેઓ રાજ્યને પ્રગતિના કયા માર્ગે લઈ જાય છે.

