'તમારી પાસે ભાજપ છે તો... અમારી પાસે જનતાનો પાવર', SIR પર CEC સાથે મુલાકાત બાદ બોલ્યા મમતા બેનરજી

મમતા બેનર્જી SIRથી પ્રભાવિત પરિવારો સાથે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને મળ્યા.
Published : February 2, 2026 at 7:31 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી વિરોધના પ્રતીક તરીકે કાળી શાલ પહેરીને SIR પ્રભાવિત પરિવાર અને પાર્ટીના નેતાઓ સાથે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને મળ્યા હતા.
ગયા અઠવાડિયે, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે મમતા બેનરજીને સોમવારે મુલાકાત માટે સમય આપ્યો હતો. મમતા બેનરજી ચૂંટણીવાળા રાજ્ય પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR)ને રોકવાની માંગ કરી રહ્યા છે. રવિવારે દિલ્હી પહોંચેલા મમતા બેનરજીની સાથે તૃણમૂલ સાંસદ અભિષેક બેનરજી અને કલ્યાણ બેનરજી પણ હાજર હતા.
અગાઉ, પત્રકારોને સંબોધતા, મમતા બેનરજીએ કહ્યું હતું કે બંગાળના લોકો તેમના મુદ્દાઓ ઉઠાવવા માટે ચૂંટણી પંચ પાસે આવ્યા છે, પરંતુ તેમને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે. તેમણે બંગા ભવન પરિસરની બહાર ભારે પોલીસ તૈનાત પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR)થી પ્રભાવિત લગભગ 50 પરિવારોને રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી લાવવામાં આવ્યા છે.
દિલ્હીમાં ચૂંટણી પંચના કાર્યાલયની બહાર, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "તેઓ કહે છે કે તેમણે જે કર્યું તે સાચું હતું. તેમણે કોઈ બહારના કેમેરામેનને અંદર આવવા દીધા નહતા. તેમણે કહ્યું કે આયોગ ભાજપના ઈશારે કામ કરી રહ્યું છે. મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે લગભગ 2 કરોડ લોકોના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે તેઓ અહીં લાખો લોકોને દિલ્હી લાવી શકે છે અને કોઈપણની સામે પરેડ કરાવી શકે છે.
ચૂંટણી પંચના કાર્યાલયની બહાર, મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "ચૂંટણી પંચ ચૂંટણી પહેલા સરકાર પસંદ કરશે...અમે જોઈ રહ્યા છીએ. મમતા બેનરજીએ કહ્યું, તમારી પાસે ભાજપનો પાવર છે અને તેમની પાસે લોકોનો પાવર છે." મમતા બેનરજીએ આ બેઠકનો બહિષ્કાર કર્યો હતો.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાઓએ દાવો કર્યો હતો કે ચૂંટણી પંચના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરનારા 12 પ્રતિનિધિઓ SIRથી પ્રભાવિત પરિવારોના હતા. તેમણે કહ્યું કે આમાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેમને ખોટી રીતે મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને SIRના કારણે મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારના સભ્યોનો પણ સમાવેશ થાય છે. પાર્ટીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મમતા બેનરજી અને અન્ય લોકોએ વિરોધના પ્રતીક તરીકે કાળી શાલ પહેરી હતી અને અભિષેક બેનરજીએ કાળો સ્વેટર પહેર્યો હતો.
મળતી માહિતી અનુસાર, સોમવારે દિલ્હીના ચાણક્યપુરીમાં બંગ ભવનની બહાર તૈનાત સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથે મમતા બેનરજીનો ઝઘડો થયો હતો અને તેમના રાજ્યમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR)થી પ્રભાવિત પરિવારોને હેરાન કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો. આ પછી, બંગ ભવનની આસપાસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી.
પત્રકારો સાથે વાત કરતા, મમતા બેનરજીએ દાવો કર્યો હતો કે બંગાળના લોકો ચૂંટણી પંચ સમક્ષ પોતાના મુદ્દાઓ ઉઠાવવા આવ્યા હતા પરંતુ તેમને ડરાવવામાં આવી રહ્યા હતા. તેમણે બંગ ભવન પરિસરની બહાર પોલીસ કર્મચારીઓની મોટી તૈનાતી પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. જોકે, મુખ્યમંત્રીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો ઉલ્લેખ કરતા એમ પણ કહ્યું કે તેઓ પોલીસને નહીં પણ ટોચ પર રહેલા લોકોને દોષી ઠેરવે છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં ખાસ ચૂંટણી સમીક્ષા (SIR) અંગે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સાથેની તેમની સુનિશ્ચિત બેઠક માટે મમતા બેનરજી રવિવારે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સંશોધન (SIR)થી પ્રભાવિત લગભગ 50 પરિવારોને રાષ્ટ્રીય રાજધાની લાવવામાં આવ્યા છે અને તેઓ ચાણક્યપુરીમાં બંગા ભવન સહિત વિવિધ રાજ્ય સરકારી મિલકતોમાં રહ્યા હતા. આમાંથી કેટલાક પરિવારોને સોમવારે ચૂંટણી પંચની બેઠકમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
સોમવારે સવારે નાટકીય વળાંક લેતા, મમતા બેનરજી દિલ્હીના ચાણક્યપુરીમાં આવેલા બંગા ભવન પહોંચ્યા, જ્યાં ભારે સુરક્ષા તૈનાતને લઈને તેમની દિલ્હી પોલીસ સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. તેઓ બિલ્ડિંગની બહાર સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથે સીધી દલીલ કરતા જોવા મળ્યા, તેમણે કહ્યું કે તેઓ દિલ્હી બંગા ભવન ખાતે SIRથી પ્રભાવિત પરિવારોને ન્યાય અપાવવા આવ્યા છે, આંદોલન શરૂ કરવા માટે નહીં.
CECને મળતા પહેલા, મમતા બેનરજીએ પત્રકારોને કહ્યું, "બંગા ભવન ખાતે બંગાળના લોકોને ધમકી આપવામાં આવી રહી છે... અમારો કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં છે, અમારી ચૂંટણી પંચમાં એક બેઠક છે. અમે અહીં સત્તાવાર રીતે મળવા આવ્યા છીએ... લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. શું તેમના પરિવારો મીડિયા સાથે વાત પણ કરી શકતા નથી?"
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "અહીં ઘણા પરિવારો છે જે SIR પ્રક્રિયાથી પ્રભાવિત થયા છે. SIRથી પ્રભાવિત પરિવારો જ્યાં પણ રહે છે ત્યાં દિલ્હી પોલીસ તૈનાત છે. દિલ્હીમાં વિસ્ફોટ થાય ત્યારે દિલ્હી પોલીસ ક્યાં હોય છે?"
મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, "પરંતુ હું દિલ્હી પોલીસને દોષ નથી આપતી, હું ટોચના હોદ્દા પર બેઠેલા લોકોને દોષ આપું છું. આ અક્ષમતા છે... તેઓ દેશનું રક્ષણ કરી શકતા નથી, તેઓ બંગાળ અને સામાન્ય લોકોને હેરાન કરે છે, અને તેઓ SIRના નામે અત્યાચાર કરી રહ્યા છે," મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "જ્યારે હું અહીં આવું છું, ત્યારે તેઓ ડરી જાય છે... હું લાખો લોકોને લાવી શકી હોત." મમતા બેનરજીએ દાવો કર્યો કે દિલ્હી એક "જમીનદારી" જેવું બની ગયું છે અને તેમાં ગરીબો માટે કોઈ સ્થાન નથી.
