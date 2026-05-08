ETV Bharat / bharat

પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રીની આજે થશે જાહેરાત: અમિત શાહ કોલકાતા પહોંચ્યા, શુભેન્દુ અધિકારીએ સ્વાગત કર્યું

ભવાનીપુરમાં મમતા બેનર્જીને હરાવનારા ભાજપના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીને બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી માટે સૌથી આગળ માનવામાં આવે છે.

અમિત શાહનું કોલકાતા આગમન પર શુભેન્દુ અધિકારીએ સ્વાગત કર્યું
અમિત શાહનું કોલકાતા આગમન પર શુભેન્દુ અધિકારીએ સ્વાગત કર્યું (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 1:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા : પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રીની આજે જાહેરાત થશે. વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મળેલી જીત બાદ, ભાજપ પહેલીવાર રાજ્યમાં સરકાર બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ભાજપ ધારાસભ્ય દળની બેઠક પહેલા કોલકાતા પહોંચ્યા, જ્યાં સુવેન્દુ અધિકારી સહિત ભાજપના નેતાઓએ તેમનું સ્વાગત કર્યું.

ભાજપના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, શપથ ગ્રહણ સમારોહ પહેલા ધારાસભ્ય પક્ષના નેતાની પસંદગી કરવા માટે આજે સાંજે 4 વાગ્યે પાર્ટીના નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોની બેઠક યોજાશે. અમિત શાહની દેખરેખ હેઠળની આ બેઠકમાં ભાજપ ધારાસભ્ય પક્ષના નેતાની પસંદગી થવાની ધારણા છે, જે બંગાળના આગામી મુખ્યમંત્રી હશે.

ભાજપના નેતાઓના મતે, પશ્ચિમ બંગાળમાં નવી સરકાર 9 મેના રોજ શપથ લેશે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભવાનીપુર બેઠક પર ટીએમસીના વડા મમતા બેનર્જીને હરાવનારા ભાજપના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી મુખ્યમંત્રી પદ માટે સૌથી આગળ છે. તેઓ એક મજબૂત દાવેદાર છે. આ પદ માટે વિચારણા હેઠળના અન્ય નામોમાં ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સમિક ભટ્ટાચાર્ય, કેન્દ્રીય મંત્રી સુકાંત મજુમદાર અને ભૂતપૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ સ્વપ્ન દાસગુપ્તાનો સમાવેશ થાય છે.

વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામો પછી મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ ગેરરીતિઓનો આરોપ લગાવીને રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જોકે, રાજ્યપાલ આર.એન. રવિએ ગુરુવારે વિધાનસભાનું વિસર્જન કર્યું. રાજ્યપાલ કાર્યાલયે ગુરુવારે બંધારણની કલમ 174(2)(b) હેઠળ તેમને મળેલી સત્તાઓનો ઉલ્લેખ કરીને વિસર્જનની જાહેરાત કરી. લોક ભવન (અગાઉ રાજભવન) તરફથી એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ આદેશ બંધારણીય ધોરણો અનુસાર તાત્કાલિક અમલમાં આવ્યો છે. બંગાળમાં ટીએમસી સરકારનો અંત આવ્યો. વિધાનસભાના વિસર્જનથી પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની પ્રથમ સરકારનો માર્ગ મોકળો થયો.

મમતા બેનર્જીએ કહ્યું હતું કે તેઓ ઔપચારિક રીતે રાજીનામું આપશે નહીં અને દાવો કર્યો હતો કે ચૂંટણી પરિણામોમાં "સાચો જનાદેશ" દેખાતો નથી.

2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે 207 બેઠકો જીતીને પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો. જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) 15 વર્ષ સત્તામાં રહ્યા બાદ 80 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. પશ્ચિમ બંગાળ: મુસ્લિમ બહુમતીવાળા જિલ્લાઓમાં ભાજપનો દબદબો, મતોના વિભાજનથી TMCને નુકસાન
  2. વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીની હાર, સુવેન્દુ અધિકારી 15 હજારથી વધુની લીડથી જીત્યા

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
BJP LEGISLATIVE PARTY MEETING
ASSEMBLY ELECTION 2026
AMIT SHAH
WEST BENGAL NEW CM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.