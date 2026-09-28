પશ્ચિમ બંગાળના બોલપુરમાં ધોળાદિવસે ભાજપ નેતાની હત્યા, બાઈક સવાર શખ્સોએ નજીકથી મારી ગોળી
રાજ્યમાં ભાજપ સરકારના શાસનમાં થયેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લહેર ફેલાવી છે, તો બીજી તરફ પોલીસ તપાસમાં લાગી છે.
Published : September 28, 2026 at 11:21 AM IST
બોલપુર (પશ્ચિમ બંગાળ): બીરભૂમ જિલ્લામાં રવિવારે એક સનસનાટીભરી ઘટના સામે આવી. બોલપુરના ત્રિશુલાપટ્ટી વિસ્તારમાં મોટરસાઇકલ પર આવેલા બે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ ભાજપ મંડલ પ્રમુખ ચંદન ભલ્લાને નજીકથી ગોળી મારી, જેમાં તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું. રાજ્યમાં ભાજપ સત્તામાં હોવા છતાં, પાર્ટીના એક વરિષ્ઠ કાર્યકરની આ હત્યાથી રાજકીય વર્તુળો અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રમાં રોષ ફેલાયો છે.
- મળતી માહિતી અનુસાર, રવિવારની રાતે બોલપુરના વોર્ડ નંબર 12 ના ત્રિશૂલાપટ્ટી વિસ્તારમાં 47 વર્ષીય ચંદન ભલ્લાની નજીકથી ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. જ્યારે હુમલાખોરોને ખાતરી થઈ ગઈ કે ભલ્લા મૃત્યુ પામ્યા છે, ત્યારે બે બાઇક સવાર ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા. મૃતકના મોટા ભાઈને શંકા છે કે આ ઘટના પાછળ નાનુરના કેટલાક ભાજપ કાર્યકરોનો હાથ છે.
તેમની પત્ની શ્યામલી ભલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે, ચંદન જમીન લે-વેચનું કામ કરતા હતા. જ્યારે આ ઘટના બની ત્યારે તે કોઈને જમીન બતાવવા માટે પોતાની બાઇક પર ઘરેથી નીકળ્યા હતા.
આ રાજકીય નેતાની હત્યાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર અને ભયનો માહોલ પ્રસરી ગયો છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ પોલીસની મોટી ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી આવી હતી. આરોપીઓની ઓળખ માટે પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે. જોકે, હજુ સુધી કોઈ પોલીસ અધિકારીએ આ બાબતે કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી.
મૃતકના મોટા ભાઈ ગૌર ચંદ્ર ભલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે, "બદમાશોએ મારા ભાઈને બહાર બોલાવ્યો અને ગોળી મારી દીધી. બે શખ્સો બાઇક પર આવ્યા, ગોળી ચલાવી અને ભાગી ગયા. ગોળી સીધી તેના માથામાંથી પસાર થઈ ગઈ. મારો ભાઈ ભાજપનો બૂથ પ્રમુખ હતો. વહેલી સવારે, નાનુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કેટલાક ભાજપ સભ્યો અમારા ઘરે આવ્યા હતા. મને શંકા છે કે આ તેમનું કામ હોઈ શકે છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ગુનેગારોને સજા મળે."
જોકે, પરિવાર કે પોલીસ ચંદનને બોલાવવા કોણ આવ્યું હતું તે અંગે કોઈ માહિતી આપી શક્યા નથી. વહીવટી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં સરકાર બદલાયા પછી બીરભૂમ જિલ્લામાં રાજકીય હત્યાની કોઈ ઘટના બની નથી.
બોલપુર ભાજપના નેતા સુમિત મંડલે કહ્યું, "આ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના છે. તેઓ લાંબા સમયથી પાર્ટીના કાર્યકર હતા. અમે ઘણી રાજકીય ઘટનાઓમાં સાથે ભાગ લીધો હતો. જોકે, આ કૃત્ય કોણે કર્યું તે તપાસનો વિષય છે, તેથી સમય પહેલાં કંઈ કહી શકાય નહીં. રાજ્યમાં ભાજપ સરકાર છે, તો ફક્ત પાર્ટી સાથેના જોડાણને કારણે કોઈની હત્યા કેવી રીતે થઈ શકે? એટલા માટે તપાસ જરૂરી છે. હું પોલીસ વહીવટીતંત્ર પાસેથી યોગ્ય તપાસ કરાવવાની માંગ કરું છું."
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