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TMCના 10 બળવાખોર ધારાસભ્યો સામે કાર્યવાહી, વિધાનસભા સચિવાલયે ફટકારી નોટિસ

સ્પીકરે આ નોટિસ એન્ટી-ડિફેક્શન કાયદા અંતર્ગત તેમની સભ્યતા રદ્દ કરવાની માગવાળી ફરિયાદના આધારે જારી કરી. સુરજીત દત્તાનો રિપોર્ટ...

પશ્ચિમ બંગાળ
પશ્ચિમ બંગાળ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 12:14 PM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાએ આખરે પક્ષ છોડીને ગયેલા તૃણમૂલના ૧૦ ધારાસભ્યો સામે કાર્યવાહી કરી છે. વિરોધ પક્ષના 'વચગાળાના' નેતા ઋતબ્રત બેનર્જી અને તેમના જૂથના અન્ય 9 સભ્યોને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. આ યાદીમાં ભૂતપૂર્વ મંત્રીઓ અરુપ રોય, ફિરહાદ હકીમ, સબીના યાસમીન, બિપ્લબ મિત્રા, જાવેદ ખાન અને રથિન ઘોષનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત સંદિપન સાહા, અક્રુઝ્ઝમાન અન્સારી અને શિઉલી સાહાને પણ નોટિસ મોકલવામાં આવી છે.

વિધાનસભા સ્પીકરે આ નોટિસ એન્ટી-ડિફેક્શન કાયદા અંતર્ગત તેમની સભ્યતા રદ્દ કરવાની માંગવાળી ફરિયાદોના આધારે જારી કરી છે. તેમને જવાબ આપવા માટે સાત દિવસની ડેડલાઈન આપવામા આવી છે. આ પગલાથી રાજ્યમાં નવી રાજનીતિક ચર્ચા છેડાઈ છે, જે રાજ્ય વિધાનસભા સ્પીકર રથિદ્ર બસુ વિરુદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ દાખલ થયાના ઠીક બાદ શરુ થઈ છે.

બંગાળના ભૂતપૂર્વ સત્તાધારી પક્ષે અગાઉ લોકસભામાં પક્ષપલટો કરનારાઓ સામેની કાનૂની લડાઈ અંગે આવી જ રણનીતિ અપનાવી હતી. આ પહેલાં, નીચલા ગૃહમાં પક્ષના નેતા અભિષેક બેનર્જીએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ છોડીને એનસીપી (NCP)માં જોડાયેલા સાંસદો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.

તે સમયે સ્પીકરને એક લેટર આપીને તેમની મેમ્બરશિપ કેન્સલ કરવાની માગ કરવમા આવી હતી. ત્યાર બાદ આ મામલે કેસ ફાઈલ થયા બાદ લોકસભા સ્પીકરે સંબંધિત સાંસદોને નોટિસ ફટકારી. આવું જ કંઈક હવે વિધાનસભામાં પણ થયું જ્યાં તૃણમૂલ તે ધારાસભ્યો વિરુદ્ધ પણ આ જ રસ્તો અપનાવી રહી છે જે પાર્ટી છોડીને વિરોધી દળમાં સામેલ થઈ ગયા.

અહેવાલ છે કે તૃણમૂલ લીડરશીપે આ વર્ષે જૂલાઈની શરુઆતમાં જ સ્પીકરને લેટર લખીને આ 'પક્ષપલટું' ધારાસભ્યોની સભ્યતા રદ્દ કરવાની માંગ કરી હતી. જો કે, આરોપ લાગ્યા કે ઘણો સમય વીતી જવા છતા સ્પીકરે કોઈ કાર્યવાહી ન કરી. પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર ન થવા પર મમતા જૂથે સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો.

આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક રિટ પિટિશન ફાઈલ કરવામા આવી. ખાસ વાત એ છે કે, 10 પક્ષપલટુ ધારાસભ્યો સાથે એસેમ્બલી સ્પીકરને પણ આ કેસમાં પક્ષકાર બનાવવામા આવ્યા. આ કેસના ફાઈલ થયાના થોડાક જ સમય બાદ ખબર આવી કે સ્પીકરે સાત દિવસની ડેડલાઈન આપતા એક નોટિસ જારી કરી.

સીનિયર તૃણમૂલ સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જી પહેલાથી જ સ્પીકરના આ અચાનક પગલા અને તેના ટાઈમિંગ પર સવાલ ઉઠાવી ચૂક્યા છે. તેમણે શંકા વ્યક્ત કરી કે નોટિસ અસલમાં જણાવાયેલા સમય પર જારી કરવામા આવી હતી કે તેને બૈકડેટથી જારી કરવામા આવી છે. આ મામલે કલ્યાણે કહ્યું, 'સ્પીકર આજે અચાનક એક્ટિવ થઈ ગયા છે.'

જો માની પણ લઈએ કે, નોટિસ 10 સપ્ટેમ્બરે જારી કરવામા આવી હતી, તો તે અત્યાર સુધી લોકોના ધ્યાનમાં કેમ ન આવ્યું? આ આજે અચાનક કેવી રીતે સામે આવ્યું? રિટ પિટીશન ફાઈલ થતા જ એક્શન લેવામા આવી રહી છે કે જે લોકસભામાં થયું, એ જ હવે વિધાનસભામાં થઈ રહ્યું છે. એ જ પેટર્ન ફૉલો કરવામા આવશે. તેઓ સમય માંગશે અને સ્પીકર તેમને આપી દેશે. આ જ રીતે સુવેન્દુ અધિકારીના સાથીઓને વધારે સમય આપવામા આવશે.

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