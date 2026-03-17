પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: TMCએ 191 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી, મમતા બેનર્જી નંદીગ્રામથી ચૂંટણી નહીં લડે
ભાજપને પગલે, ટીએમસીએ પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. પાર્ટીએ અનેક આશ્ચર્યજનક નિર્ણયો લીધા છે.
Published : March 17, 2026 at 4:58 PM IST
કોલકાતા: મંગળવારે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે 2026 ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી નંદીગ્રામથી ચૂંટણી નહીં લડે. તેઓ ભવાનીપુરથી ચૂંટણી લડશે. ભાજપે તેમની સામે સુવેન્દુ અધિકારીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. અધિકારી પણ નંદીગ્રામથી ચૂંટણી લડશે.
ટીએમસીએ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. મમતા બેનર્જી ભવાનીપુરથી ચૂંટણી લડશે. પાર્ટીએ 291 વિધાનસભા બેઠકો માટે ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે.
ચંદ્રિમા ભટ્ટાચાર્યને દમદમ ઉત્તર બેઠક પરથી, મદન મિત્રાને કામરહાટી બેઠક પરથી, ફિરહાદ હકીમને કોલકાતા પોર્ટ બેઠક પરથી, કુણાલ ઘોષને બેલેઘાટા બેઠક પરથી અને ડૉ. શશી પંજાને શ્યામપુકુર બેઠક પરથી મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે.
Voting for all 294 assembly seats in West Bengal will be held in two phases – on April 23 and 29 – with 152 and 142 seats going to polls, respectively. Counting of votes will take place on May 4. pic.twitter.com/235IbTGpwO
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા અને મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ જાહેરાત કરી છે કે પાર્ટી રાજ્યની 294 બેઠકોમાંથી 291 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે. કોલકાતામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે અનિત થાપાના નેતૃત્વ હેઠળનો ભારતીય ગોરખા પ્રજાતાંત્રિક મોરચો (BGPM) દાર્જિલિંગ હિલ્સમાં બાકીની ત્રણ બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે.
પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જી અને રાજ્ય પ્રમુખ સુબ્રત બક્ષી સાથે ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરતા બેનર્જીએ કહ્યું, "અમે 294 બેઠકોમાંથી 291 બેઠકો પર ચૂંટણી લડીશું. અમારા સાથી, અનિત થાપાના નેતૃત્વ હેઠળનો BGPM, દાર્જિલિંગ હિલ્સમાં બાકીની ત્રણ બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે."
મમતા બેનર્જીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં TMC આરામદાયક બહુમતી સાથે સત્તા જાળવી રાખશે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, "અમે 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 226 થી વધુ બેઠકો જીતીશું."
મુખ્યમંત્રીએ પક્ષના નેતાઓ અને કાર્યકરોને પણ ખાતરી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જેમને ઉમેદવાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. બેનર્જીએ કહ્યું કે આવા નેતાઓને સંગઠનમાં સ્થાન આપવામાં આવશે.
વિપક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પર નિશાન સાધતા બેનર્જીએ કહ્યું કે આગામી ચૂંટણીઓમાં પાર્ટીની બેઠકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થશે. "આ ચૂંટણીમાં ભાજપની બેઠકોની સંખ્યામાં ઘટાડો થશે. તેમને તેમની જનવિરોધી નીતિઓ માટે યોગ્ય જવાબ મળશે," તેણીએ કહ્યું.
પશ્ચિમ બંગાળની તમામ 294 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન બે તબક્કામાં - 23 અને 29 એપ્રિલે - અનુક્રમે 152 અને 142 બેઠકોને આવરી લેતા યોજાશે. મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.