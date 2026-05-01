પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: બે વિધાનસભા બેઠકોના 15 બૂથ પર 2 મેના રોજ ફરીથી મતદાન થશે
જે બૂથ પર મતદાન રદ કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં 29 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ બીજા તબક્કાના મતદાન દરમિયાન ગેરરીતિઓ નોંધવામાં આવી હતી
Published : May 1, 2026 at 8:18 PM IST
કોલકાતા: ચૂંટણી પંચે 2 મેના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના બે વિધાનસભા મતવિસ્તારના 15 બૂથ પર ફરીથી મતદાન કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સ્ટ્રોંગરૂમ પર ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે, ચૂંટણી પંચે ઘણા મતદાન મથકો પર ફરીથી મતદાનની જાહેરાત કરી છે. દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં સ્થિત મગરહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા મતવિસ્તારના 11 બૂથ અને ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા મતવિસ્તારના ચાર બૂથ પર ફરીથી મતદાન થશે.
મગરહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા મતવિસ્તારના બૂથ નંબર 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231 અને 232 પર ફરીથી મતદાન થશે. ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા મતવિસ્તાર (મતવિસ્તાર નંબર 143) માં બૂથ નંબર 117, 179, 194 અને 243 પર પણ ફરીથી મતદાન થશે. મતદારોને માહિતગાર કરવા માટે પુનઃ મતદાન મથકો પર વ્યાપક પ્રચાર કરવામાં આવ્યો છે.
West Bengal Elections 2026 | Repolling to be held on 11 booths of Magrahat Paschim Assembly constituency and 4 booths of Diamond Harbour Assembly constituency in South 24 Parganas tomorrow, 2nd May. pic.twitter.com/VbtnepLWvG— ANI (@ANI) May 1, 2026
એક સત્તાવાર સૂચનામાં, ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે આ બૂથ પર 29 એપ્રિલના રોજ મતદાન થયું હતું. જોકે, રિટર્નિંગ ઓફિસર અને ખાસ નિરીક્ષકના અહેવાલ અને પુરાવાના આધારે, આ બૂથ પર મતદાન રદ કરવામાં આવ્યું છે. તેથી, મગરહાટ પશ્ચિમ અને ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા બેઠકોના કુલ 15 બૂથ પર શનિવારે ફરીથી મતદાન યોજાશે. ચૂંટણી પંચના આદેશમાં જણાવાયું છે કે મતદાન સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી થશે.
ભાજપે બંને બેઠકોના કેટલાક મતદાન મથકો પર વ્યાપક ચૂંટણી ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જે ટીએમસીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જી દ્વારા રજૂ કરાયેલા ડાયમંડ હાર્બર લોકસભા મતવિસ્તાર હેઠળ આવે છે. ચૂંટણી પંચે આરોપોની તપાસ માટે પોતાના ખાસ નિરીક્ષક સુબ્રત ગુપ્તાને મોકલ્યા હતા.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | On a question of re-polling, West Bengal LoP Suvendu Adhikari says, "Whatever happened at Magrahat West is welcomed. The re-polling should have happened in more booths in Diamond Harbour and in the whole of the Falta segment… There is a system and…
કમિશનના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યના ખાસ નિરીક્ષક સુબ્રત ગુપ્તાએ આ બાબતે કમિશનને એક અહેવાલ સુપરત કર્યો છે. તેમણે કુલ 23 બૂથ પર ફરીથી મતદાનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. જોકે, કમિશને આખરે જાહેરાત કરી છે કે આમાંથી 15 બૂથ પર ફરીથી મતદાન થશે.
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, બીજા તબક્કાના મતદાન પછી ઘણી ફરિયાદો મળી હતી, જેમાં EVM સાથે છેડછાડ, મતદારોને ધાકધમકી, વેબકાસ્ટ ફૂટેજ ગુમ થવા અને કેટલાક બૂથ પર ભાજપના ચૂંટણી પ્રતીક ટેપ અથવા બ્લોક કરવાના આરોપોનો સમાવેશ થાય છે. મગરાહાટ પશ્ચિમમાં છુપાયેલા કેમેરા લગાવીને મતદારોની પસંદગીઓની જાસૂસી કરવાનો ગંભીર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
