પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: બીજા તબક્કા માટે આજે પ્રચારનો અંતિમ દિવસ; 29મીએ મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં 142 બેઠક માટે 29 એપ્રિલે મતદાન યોજાશે. 4 મેએ ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થશે.
Published : April 27, 2026 at 10:06 AM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં 29 એપ્રિલે વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા અને અંતિમ તબક્કા માટે મતદાન થવાનું છે. એવામાં ભારતના ચૂંટણી પંચે કડક સિક્યુરિટી પ્લાનની જાહેરાત કરી છે, જેમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે મતદાનમાં વિક્ષેપ પાડવા અથવા મતદારોને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આજે પ્રચારનો અંતિમ દિવસ છે જેમાં સત્તા પર રહેલ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે જોરદાર રાજકીય લડાઇ જોવા મળી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત ભાજપના ટોચના નેતાઓએ રાજ્યમાં અનેક રેલીનું આયોજન કર્યું છે અને TMC પર સીધા પ્રહાર કર્યા છે.
રવિવારે, મોદી અને શાહ બંનેએ રાજ્યમાં મુખ્ય ચૂંટણી કાર્યક્રમો અને રોડ શો કર્યા હતા જેને કારણે બીજા તબક્કામાં રાજકીય લડાઇની તૈયારીઓ થઇ ગઇ છે. મતની ગણતરી 4 મેએ થશે.
23 એપ્રિલે યોજાયેલી ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં રાજ્યમાં હિંસાના છૂટાછવાયા બનાવો બન્યા હતા. છેલ્લા 48 કલાકમાં પોલીસે દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના ભાંગરમાં TMC કાર્યકર્તાના ઘરેથી ડઝનબંધ ક્રૂડ બોમ્બ જપ્ત કર્યા છે. ચૂંટણી પંચે રવિવારે પોલીસને ચૂંટણીલક્ષી રાજ્યમાં ક્રૂડ બોમ્બના ગેરકાયદેસર ઉત્પાદનમાં સામેલ લોકોની ધરપકડ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો અને આ કેસની તપાસ NIAને સોપવામાં આવી છે.
ચૂંટણી પંચે સુરક્ષા કર્મચારીઓને મત વિસ્તારમાં તૈનાત કરવા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં એક્સરસાઇઝ વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જેથી મતદારો ભય વિના તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે.
કોલકાતા હેઠળના ત્રણ ચૂંટણી જિલ્લાઓના ચૂંટણી અધિકારીઓ, સીનિયર પોલીસ અધિકારીઓ અને કેન્દ્રીય દળોના કમાન્ડરોની હાજરીમાં ઉચ્ચ સ્તરીય સંકલન બેઠક દરમિયાન ચૂંટણી પંચે 29 એપ્રિલે 142 મતવિસ્તારમાં તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી.
અધિકારીએ જણાવ્યું, "યોજનાના ભાગરૂપે બે CAPF કર્મચારીઓને લઇને 160 મોટરસાયકલ મતવિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરશે. ફોર્સની તૈનાતી, મેપિંગ, નાગરિક અને પોલીસ વહીવટીતંત્ર વચ્ચે વાતચીત અને દરેક વિસ્તારમાં સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
