'હું 4 મે બાદ ભાજપના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પાછો આવીશ', PM મોદીએ બંગાળમાં જીતનો ભરોસો જીતાડ્યો
પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળની બેરકપુર રેલીમાં ભરોસો વ્યક્ત કર્યો કે રાજ્યમાં ભાજપ સરકાર બનશે.
Published : April 27, 2026 at 3:29 PM IST
બૈરકપોર (પશ્ચિમ બંગાળ): પશ્ચિમ બંગાળમાં બીજા તબક્કાના મતદાન પહેલા સોમવારે બૈરકપોરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વિજય સંકલ્પ રેલીને સંબોધિત કરી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, તેમણે રાજ્ય સાથેના તેમના લાંબા સમયથી જોડાયેલા સંબંધો પર પ્રકાશ પાડ્યો અને 4 મેના રોજ પરિણામો જાહેર થયા પછી ભાજપની જીતમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો.
તેમણે કહ્યું, "આ ચૂંટણી પ્રચારની મારી છેલ્લી રેલી છે, અને મેં પશ્ચિમ બંગાળમાં જ્યાં પણ પ્રવાસ કર્યો છે, ત્યાં લોકોના મૂડનો સાક્ષી બન્યો છું. હું આ દ્રઢ વિશ્વાસ સાથે પાછો ફરી રહ્યો છું કે, 4 મેના રોજ પરિણામો જાહેર થયા પછી, મારે ભાજપના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે પાછા ફરવું પડશે."
#WATCH | West Bengal Assembly Elections: Prime Minister Narendra Modi holds roadshow in Barrackpore
The second phase of elections here is scheduled for April 29, and the counting will take place on May 4
વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે, બૈરકપોરે 1857માં પ્રથમ સ્વતંત્રતા સંગ્રામને શક્તિ પ્રદાન કરી હતી, આજે, આ જ ભૂમિ બંગાળમાં પરિવર્તનનો માર્ગ મોકળો કરી રહી છે.
વડાપ્રધાનએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, ઓડિશા અને બિહાર પછી, આ વખતે પશ્ચિમ બંગાળમાં 'કમળ' ખીલશે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, પૂર્વી ભારતનો વિકાસ રાષ્ટ્રની પ્રગતિ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાસે બંગાળના વિકાસ માટે કોઈ દૂરદ્રષ્ટિ નથી. વધુમાં, તેમણે કહ્યું કે, તેઓ પોતાને બંગાળની સેવા કરવા, તેની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને રાજ્યનું રક્ષણ કરવા માટે સમર્પિત માને છે.
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " ... in this election, tmc leaders haven't even once mentioned 'maa, maati, and manush'. the slogan with which tmc formed the government in bengal, they've forgotten that slogan... they've done nothing for…
તેમણે નોંધ્યું હતું કે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં કલમ 370 ની મોટાભાગની જોગવાઈઓ રદ કરીને, ભાજપે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી દ્વારા આપવામાં આવેલા વચનોમાંથી એક પૂર્ણ કર્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, બંગાળમાં નવી ભાજપ સરકાર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના સમૃદ્ધ રાજ્યના સ્વપ્નને સાકાર કરશે અને શરણાર્થીઓની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવશે.
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " seeing the atmosphere here, it is certain that the lotus (bjp's symbol) will bloom in bengal this time."
બૈરકપુરની રેલીમાં બોલતા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું: "એક તરફ, મિલો બંધ થઈ રહી છે; બીજી તરફ, કાચા બોમ્બ બનાવવા માટેની ફેક્ટરીઓ ખુલી રહી છે. ગુંડાઓને નોકરીઓ મળી રહી છે, અને ટીએમસીનું સિન્ડિકેટ ફૂલીફાલી રહ્યું છે." તેમણે કહ્યું, ટીએમસીની ફોર્મ્યુલા છે ગાળો આપો, ધમકી આપો, ખોટું બોલો, તેમણે સેના, સંવૈધાનિક સંસ્થાઓ બધાને અપશબ્દો કહ્યા. તો રોજગારની અછતના કારણે બંગાળે દાયકા સુધી પલાયનની પીડા સહન કરી છે. ભાજપ સરકારની પ્રાથમિકતા યુવાઓને રોજગારી પ્રદાન કરવાની હશે. બીજા ચરણનું મતદાન 29 એપ્રિલે થશે અને મત ગણતરી 4 મેના રોજ થશે.
