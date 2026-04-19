પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: લગભગ 7 લાખ નવા મતદારો ઉમેરાતા કુલ સંખ્યા 6.82 કરોડને પાર
Published : April 19, 2026 at 1:36 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના મતદાનના થોડા દિવસો પહેલા જ ભારતીય ચૂંટણી પંચે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતા રાજ્યની મતદાર યાદીમાં આશરે સાત લાખ નવા મતદારોનો ઉમેરો કર્યો છે. આ ઉમેરા સાથે રાજ્યમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા વધીને 6,82,51,008 થઈ ગઈ છે, જોકે ટ્રિબ્યુનલના આદેશ બાદ આ આંકડો હજુ વધી શકે છે. ચૂંટણી પંચે આ નવા મતદારોની ઉંમર અને લિંગ અંગેની વિસ્તૃત માહિતી હાલ પૂરતી જાહેર કરી નથી. દરમિયાન રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ પોલીસ તંત્રને ચૂંટણી દરમિયાન કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવામાં કોઈપણ પ્રકારની ચૂક ન ચલાવવા અંગે કડક સૂચના આપી છે.
7 લાખ નવા મતદારોનો ઉમેરો, પરંતુ વિગતો ગુપ્ત
પીટીઆઈ સમાચાર એજન્સીએ શનિવારના રોજ ચૂંટણી પંચના એક વરિષ્ઠ અધિકારીના હવાલાથી જણાવ્યું હતું કે આ નવા ઉમેરાયેલા મતદારોમાંથી લગભગ 3.22 લાખ મતદારો આગામી ૨૩ એપ્રિલે યોજાનારા પ્રથમ તબક્કાના મતદાનમાં પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. જ્યારે બાકીના આશરે 3.88 લાખ મતદારો બીજા તબક્કાના મતદાનમાં મતદાન કરશે. ચૂંટણી પંચે એ વાતની સ્પષ્ટતા કરી નથી કે આ નવા ઉમેરાયેલા મતદારોમાંથી કેટલા એવા છે જેઓ પ્રથમ વખત મતદાન કરવા જઈ રહ્યા છે અને જેમની ઉંમર હમણાં જ 18 વર્ષ પૂર્ણ થઈ છે. આ ઉપરાંત, આયોગે મતદારોના લિંગ આધારિત આંકડા પણ જાહેર કર્યા નથી.
ફોર્મ-6ના અરજીઓ અંગે પણ અસ્પષ્ટતા
ચૂંટણી પંચે એ પણ જણાવ્યું નથી કે મતદાર યાદીમાં નામ સમાવવા માટે કેટલા 'ફોર્મ-6' ના અરજીઓ પ્રાપ્ત થયા હતા અથવા તેમાંથી કેટલા અરજીઓ રદ કરવામાં આવ્યા હતા. ચૂંટણી પંચના વરિષ્ઠ અધિકારીએ આ અંગે જણાવતા કહ્યું હતું કે, "કુલ આંકડા નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર જ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વિગતવાર માહિતી અલગથી રાખવામાં આવે છે અને જો જરૂર પડશે તો તે પછીથી શેર કરી શકાય છે."
પોલીસને કડક સૂચના: ચૂક થઈ તો સસ્પેન્શન
આ દરમિયાન, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) મનોજ કુમાર અગ્રવાલે શનિવારે રાજ્યના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે એક વર્ચ્યુઅલ સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે મતદાનના દિવસે કોઈપણ પ્રકારની ગડબડ કે અનિયમિતતા કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં આવશે નહીં. પ્રથમ તબક્કાના મતદાન પહેલા પોલીસ અધિક્ષકો અને પોલીસ કમિશનરોને સંબોધતા અગ્રવાલે કહ્યું કે, "ચૂંટણીના દિવસે કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના બનવાની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક અને નિર્ણાયક કાર્યવાહી થવી જ જોઈએ."
બેઠકમાં હાજર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ ચેતવણી આપી હતી કે, "કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં થોડી માત્રામાં પણ ચૂક થશે તો તેને ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે અને જવાબદાર અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ પણ કરી શકાય છે." તેમણે પોલીસ અધિકારીઓને એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે જો મતદાન દરમિયાન કોઈપણ વિસ્તારમાંથી હથિયારો, દારૂગોળો કે વિસ્ફોટક સામગ્રી મળી આવે છે તો તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આવા કિસ્સાઓમાં સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે. જો તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો ચૂંટણી પંચ દ્વારા સખત પગલાં લેવામાં આવશે." અગ્રવાલે પાછલી ચૂંટણીઓ દરમિયાન થયેલી હિંસાના આરોપીઓની ધરપકડમાં થયેલા વિલંબ અંગે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા અને જિલ્લા પોલીસ તંત્રને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તેઓ રીઢા ગુનેગારો અને ચૂંટણી સંબંધિત અપરાધોનો ઇતિહાસ ધરાવતા લોકોની ઓળખ કરી તેમના પર નજર રાખે.
23 એપ્રિલે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો પ્રથમ તબક્કો ૨૩ એપ્રિલના રોજ યોજાવા જઈ રહ્યો છે. આ તબક્કામાં કુલ 152 વિધાનસભા બેઠકો પર મતદાન થશે. જેમાં કૂચ બિહાર, અલીપુરદ્વાર, જલપાઈગુડી, દાર્જિલિંગ, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિનાજપુર, માલદા, મુર્શિદાબાદ, પુરુલિયા, બાંકુડા, ઝાડગ્રામ, પશ્ચિમ મેદિનીપુર, પશ્ચિમ બર્ધમાન, બીરભૂમ અને નદિયા જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે.
