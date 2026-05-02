પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: 15 બુથો પર સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 86.90 ટકા મતદાન

પશ્ચિમ બંગાળમાં 15 બુથો પર આજે પુન: મતદાન યોજાયું હતું.

મતદારોની તસવીર
મતદારોની તસવીર (ANI)
Published : May 2, 2026 at 7:25 PM IST

પશ્ચિમ બંગાળ: પશ્ચિમ બંગાળની બે વિધાનસભા બેઠકો પર 15 બુથો પર આજે ફરીથી મતદાન થયું. મગરાહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા સીટના 11 બુથ અને ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા સીટના 4 બુથો પર પુન:મતાન થયું. આ બંને દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં છે. મગરાહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા સીટના બુથ નંબર 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231 અને 232 પર પુન: મતદાન થયું. આ ઉપરાંત ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા સીટના બુથ નંબર 117, 179, 194 અને 243 પર ફરીથી મતદાન થયું હતું.

15 બુથો પર સાંજૈ 5 વાગ્યા સુધીમાં 86.89 ટકા મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શનિવારે 15 બુથો પર સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 86.90 ટકા મતદાન થયું હતું. જેમાં મગરાહાટ પશ્ચિમ વિધાનસભા વિસ્તારમાં લગભગ 86.11 ટકા અને ડાયમંડ હાર્બર વિધાનસભા વિસ્તારમાં 87.60 ટકા વોટિંગ થયું.

ASSEMBLY ELECTION 2026

