મતદાન પહેલાં જ ચૂંટણી પંચની કડક કાર્યવાહી, નંદીગ્રામના પોલીસ નિરીક્ષકને હટાવાયા
નંદીગ્રામની સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે.
Published : April 22, 2026 at 12:15 PM IST
કોલકાતા: રાજ્યમાં બે તબક્કાની ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં આવતીકાલે 23 એપ્રિલે મતદાન થવાનું છે. ત્યારે ચૂંટણી પંચે મંગળવારે પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ મેદિનીપુર જિલ્લાના નંદીગ્રામ વિધાનસભા મતવિસ્તાર માટે પોલીસ નિરીક્ષક બદલી કરી હોવાની જાહેરાત કરી. આ મતવિસ્તાર પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીનો મતવિસ્તાર છે.
સુવેન્દુ અધિકારી નંદીગ્રામ અને દક્ષિણ કોલકાતાના ભવાનીપુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર બંનેમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, જ્યાં તેમનો મુકાબલો તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી સાથે છે.
ભવાનીપુર માટે બીજા તબક્કામાં 29 એપ્રિલે મતદાન થશે. ચૂંટણી પંચે શરૂઆતમાં હિતેશ ચૌધરીને નંદીગ્રામ માટે પોલીસ નિરીક્ષક તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. જો કે, મંગળવારે બપોરે ચૂંટણી પંચ દ્વારા જારી કરાયેલા નવા આદેશ મુજબ, ચૌધરીના સ્થાને અખિલેશ સિંહની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
પંચે એમ પણ કહ્યું કે આ ફેરફાર તાત્કાલિક અમલમાં આવશે. જોકે, ગુરુવારે નંદીગ્રામ ચૂંટણીના માત્ર બે દિવસ પહેલા આ ફેરફાર કેમ કરવામાં આવ્યો તે અંગે ચૂંટણી પંચ મૌન રહ્યું. જોકે, પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના કાર્યાલયના એક આંતરિક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે નંદીગ્રામની સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આકસ્મિક રીતે, સોમવારે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે નંદીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી અધિકારી વિરુદ્ધ ચૌધરીને ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. ફરિયાદમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો દ્વારા કેટલાક સ્થાનિક ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી ફરિયાદો પર કોઈ કાર્યવાહી ન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
ફરિયાદમાં, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ આ પોલીસ અધિકારીઓ પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી ફરિયાદો પર નિષ્ક્રિય રહેવાનો આરોપ લગાવે છે, જ્યારે સ્થાનિક તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાઓ વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલા કેસોમાં તેઓ ખૂબ સક્રિય છે. આ વર્ષે, નંદીગ્રામથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પવિત્રા છે. તેઓ અગાઉ આ જ મતવિસ્તારમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે અને એક સમયે સુવેન્દુ અધિકારીના નજીકના વિશ્વાસુ હતા.
આકસ્મિક રીતે, તેઓ શાસક પક્ષ દ્વારા પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે સત્તાવાર રીતે તેના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવે તેના એક કલાક પહેલા જ તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા.