પશ્ચિમ બંગાળ: અમિત શાહ 18 ફેબ્રુઆરીએ ઇસ્કોન મંદિરની મુલાકાત લેશે, રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવતાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 18 ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યની મુલાકાતે આવશે.
Published : February 16, 2026 at 5:31 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવતાં, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 18 ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યની મુલાકાતે આવશે. જોકે, તેઓ માયાપુરના ઇસ્કોન મંદિરમાં એક ખાસ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. ભાજપના નેતાઓ કહે છે કે આ વખતે કોઈ રાજકીય કાર્યક્રમ નથી.
કાર્યક્રમ મુજબ, અમિત શાહ બુધવારે બપોરે 1:35 વાગ્યે ખાસ વિમાન દ્વારા કોલકાતા એરપોર્ટ પર ઉતરશે. ત્યાંથી તેઓ સીધા બીએસએફ હેલિકોપ્ટર દ્વારા નાદિયાના માયાપુર જશે. શાહ બપોરે 2:25 થી 4:25 વાગ્યા સુધી ત્યાં ઇસ્કોન કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે.
અહેવાલ છે કે તેઓ પહેલા ઇસ્કોનના શંખ ભવન અને પછી પદ્મ ભવનની મુલાકાત લેશે. આ સમય દરમિયાન, તેઓ સંતો સાથે ખાસ મુલાકાત કરે તેવી અપેક્ષા છે. ગૃહમંત્રી શ્રીલ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરની 152મી જન્મજયંતિ ઉજવણીમાં હાજરી આપશે. કાર્યક્રમ પછી તેઓ દિલ્હી પાછા ફરવાના છે.
એ નોંધવું જોઇએ કે અમિત શાહે અગાઉ 31 જાન્યુઆરીએ રાજ્યની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ઉત્તર ૨૪ પરગણાના બરાકપોરમાં આનંદપુરી મેદાનમાં કાર્યકર્તા સંમેલનમાં હાજરી આપી હતી. માયાપુરની તેમની અચાનક મુલાકાત અંગે રાજકીય વર્તુળોમાં અટકળો ચાલુ છે. જોકે સત્તાવાર કાર્યક્રમમાં કોઈ પાર્ટીની બેઠક કે રાજકીય કાર્યક્રમનો ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ ચૂંટણી પહેલા આવી મુલાકાત અંગે ઉત્સુકતા વધુ છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીની મુલાકાત માટે નાદિયા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ પહેલાથી જ હાઇ એલર્ટ પર છે. મંદિર સંકુલમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે, અને અધિકારીઓએ અનેક રાઉન્ડની તપાસ પૂર્ણ કરી છે. દરમિયાન, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા ૨૨ ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતાની મુલાકાતે છે. ભાજપના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ સાયન્સ સિટી ઓડિટોરિયમમાં મહિલા મોરચા અને સામાન્ય મહિલાઓ સાથેના સંમેલનમાં મુખ્ય વક્તા હશે.
ભાજપે વારંવાર બંગાળમાં મહિલાઓની સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. આ સંદર્ભમાં, જાણકાર લોકો માને છે કે આ પરિષદ રાજકીય મહત્વ ધરાવે છે. કાર્યક્રમ પછી બપોરે તેઓ દિલ્હી પાછા ફરવાના છે. ફક્ત શાહ અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી જ નહીં, કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી પણ આ અઠવાડિયે બંગાળની મુલાકાતે આવવાના છે.
પરિણામે, ફેબ્રુઆરીના અંતમાં ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓનું આગમન રાજ્યમાં રાજકીય તાપમાનમાં વધારો કરશે. ચૂંટણીઓ પહેલા, રાજકીય વર્તુળો હવે ધાર્મિક પ્લેટફોર્મ અને મહિલા સુરક્ષા જેવા વિવિધ મુદ્દાઓ પર ભગવા છાવણીની શું અસર પડી શકે છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.
