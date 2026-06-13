પશ્ચિમ બંગાળ: અભિષેક બેનર્જીના ઘરે દરોડા, પોલીસે કલાકો સુધી કરી તપાસ
ટીએમસીએ આરોપ લગાવ્યો કે પોલીસ ટીમે બેનર્જીના ઘરમાં પ્રવેશવા માટે તાળું તોડ્યું હતું.
By PTI
Published : June 13, 2026 at 9:40 AM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય ઉથલપાથલ સર્જનારા નાટકીય ઓપરેશનમાં, પોલીસ અને કેન્દ્રીય દળોની એક મોટી ટીમે શનિવારે વહેલી સવારે પશ્ચિમ મિદનાપુર જિલ્લાના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસના સંદર્ભમાં ટીએમસીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીના કાલીઘાટ નિવાસસ્થાને દરોડો પાડ્યો હતો, એમ એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
રાજ્ય વિધાનસભા સંબંધિત કથિત બનાવટી સહી કેસના સંદર્ભમાં અને અનેક તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા વારંવાર સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા બાદ પશ્ચિમ બંગાળ સીઆઈડી દ્વારા બેનર્જીની પૂછપરછ કરવામાં આવ્યાના બે દિવસ પછી આ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે.
સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ મિદનાપુરના શાલ્બોની પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને કોલકાતા પોલીસ સહિતની પોલીસ ટીમો સવારે 3 વાગ્યા પછી બેનર્જીના પટુઆપારા નિવાસસ્થાનની બહાર પહોંચી હતી.
કેન્દ્રીય દળના કર્મચારીઓ ઘરની બહાર તૈનાત હતા, જ્યારે પોલીસ અધિકારીઓએ પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ટીએમસીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પોલીસ ટીમે તાળું તોડીને બેનર્જીના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
આ કામગીરી ચાર કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલી હતી, અને પોલીસકર્મીઓ વહેલી સવાર સુધી અંદર જ રહ્યા હતા. આજે સવારે ઘણા અધિકારીઓ ઘરની બહાર નીકળતા અને ફરીથી પ્રવેશતા પહેલા બહાર સલાહ લેતા જોવા મળ્યા હતા.
ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો કે પોલીસે તાળું તોડીને આખા ઘરની તપાસ કરી.