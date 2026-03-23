'પશ્ચિમ એશિયાનું સંકટ પણ 'કોરોના' જેવું જ... પીએમ મોદીએ નાગરિકોમાં એકતાની અપીલ કરી
સોમવારે, વડાપ્રધાન મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને તેનાથી ભારત સામે ઉભા થતા પડકારો અંગે લોકસભામાં નિવેદન આપ્યું.
Published : March 23, 2026 at 4:35 PM IST|
Updated : March 23, 2026 at 4:54 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કોવિડ-૧૯ મહામારી જેવો "અણધાર્યો વૈશ્વિક સંકટ" ગણાવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સંઘર્ષની અસર લાંબા સમય સુધી રહેવાની શક્યતા છે, અને તેને દૂર કરવા માટે, દેશના નાગરિકોએ કોરોનાવાયરસનો સામનો કરતી વખતે જેટલા તૈયાર અને એક થયા હતા તેટલા જ તૈયાર અને એક થયા હોવા જોઈએ. વડા પ્રધાન મોદી સોમવારે લોકસભામાં પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને તેનાથી ભારત સામે ઉભા થયેલા પડકારો અંગે નિવેદન આપી રહ્યા હતા.
વડાપ્રધાને કહ્યું, "આ યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે જે પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે તેની લાંબા સમય સુધી અસર થવાની શક્યતા છે. તેથી, આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ; આપણે એક થવું જોઈએ. આપણે અગાઉ કોરોનાવાયરસ મહામારીના સમયમાં પણ એકતા સાથે આવા પડકારોનો સામનો કર્યો છે. હવે, આપણે ફરી એકવાર એ જ રીતે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે. આપણે દરેક પડકારનો સામનો ધીરજ, સંયમ અને શાંત મનથી કરવો જોઈએ. આ આપણી ઓળખ છે."
મોદીએ નોંધ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલ, ગેસ અને ખાતરોથી ભરેલા જહાજોની અવરજવર અંગેના પડકારો હોવા છતાં, સરકાર દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસનો પુરવઠો મોટાભાગે પ્રભાવિત ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે સ્થાનિક LPG ઉત્પાદનમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે, અને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો સતત અને સુગમ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. કૃષિ ક્ષેત્રને લગતા પડકારોને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રીએ ખાતરી આપી હતી કે સરકાર ખેડૂતોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડશે.
તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે જે પ્રદેશમાં સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે તે અન્ય રાષ્ટ્રો સાથે ભારતના વાણિજ્ય માટે એક મહત્વપૂર્ણ વેપાર માર્ગ તરીકે સેવા આપે છે અને દેશની ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસ આયાતનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી પ્રવર્તતી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓએ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને વિશ્વભરના લોકોના જીવન પર ગંભીર પ્રતિકૂળ અસર કરી છે. આ સંઘર્ષે ભારતને અણધાર્યા પડકારો પણ રજૂ કર્યા છે.
મોદીએ આ ક્ષેત્રના મહત્વ પર વધુ ભાર મૂક્યો હતો, નોંધ્યું હતું કે દસ મિલિયનથી વધુ ભારતીયો ખાડી દેશોમાં રહે છે અને કામ કરે છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે તે પ્રદેશના પાણીમાં કાર્યરત વાણિજ્યિક જહાજોમાં ફરજ બજાવતા ક્રૂ સભ્યોમાં ભારતીયોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો છે; પરિણામે, પરિસ્થિતિ અંગે ભારતની ચિંતાઓ સ્વાભાવિક રીતે વધી જાય છે. તેમણે કહ્યું, "તેથી, આ કટોકટી અંગે ભારતીય સંસદ દ્વારા સર્વસંમતિ અને સંયુક્ત અવાજ સાથે વિશ્વને સંદેશ પહોંચાડવો આવશ્યક છે." પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, કટોકટી ઉદ્ભવ્યા પછી, તેમણે બે અલગ અલગ પ્રસંગોએ પશ્ચિમ એશિયાના મોટાભાગના રાષ્ટ્રપ્રમુખો સાથે ફોન પર વ્યક્તિગત રીતે વાત કરી હતી. તે બધાએ પોતપોતાના દેશોમાં ભારતીયોની સલામતી અને સુરક્ષા અંગે સંપૂર્ણ ખાતરી આપી છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, કમનસીબે, આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલાક વ્યક્તિઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે અને અન્યને ઇજાઓ પહોંચી છે. શ્રી મોદીએ ખાતરી આપી હતી કે અસરગ્રસ્ત દેશોમાં ભારતના તમામ રાજદ્વારી મિશન ભારતીયોને મદદ કરવામાં સતત રોકાયેલા છે; તે પ્રદેશોમાં ભારતીય પ્રવાસી કામદારો અને પ્રવાસીઓને દરેક શક્ય પ્રકારની સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે, આવા કટોકટીના સમયમાં, ભારતીયોની સલામતી અને સુરક્ષા - ઘરે અને વિદેશમાં - ભારત માટે સતત પ્રાથમિકતા રહી છે. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "સંઘર્ષ ફાટી નીકળ્યા પછી, આશરે 3,75,000 ભારતીયો સુરક્ષિત રીતે દેશમાં પાછા ફર્યા છે. એકલા ઈરાનથી, અત્યાર સુધીમાં લગભગ 1000 ભારતીયો સુરક્ષિત રીતે પાછા ફર્યા છે; આ આંકડામાં 700 થી વધુ યુવાન વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે જેઓ તબીબી અભ્યાસ કરી રહ્યા છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, CBSE ખાડી દેશોમાં રહેતા ભારતીય બાળકોના અવિરત શિક્ષણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય પગલાં લઈ રહ્યું છે.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે, છેલ્લા એક દાયકામાં, ભારતે આવા કટોકટીના સમયને અસરકારક રીતે પાર પાડવા માટે ક્રૂડ ઓઇલ રિઝર્વ બનાવવાને પ્રાથમિકતા આપી છે. આજે, ભારત પાસે 5.3 મિલિયન મેટ્રિક ટનથી વધુ ક્રૂડ ઓઇલનો વ્યૂહાત્મક અનામત છે, જ્યારે હાલમાં 6.5 મિલિયન ટનથી વધુ વધારાની સંગ્રહ ક્ષમતા વિકસાવવા માટે કાર્ય ચાલી રહ્યું છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરના સમયમાં, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા ઘણા ભારતીય જહાજો ભારત પાછા ફર્યા છે. મોદીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, કટોકટીના આ સમયમાં, દેશમાં છેલ્લા 10-11 વર્ષોમાં ઇથેનોલ ઉત્પાદન અને મિશ્રણના ક્ષેત્રોમાં કરવામાં આવેલી તૈયારીઓ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહી છે. મોદીએ નોંધ્યું હતું કે જો આજે રેલ્વેનું આટલા મોટા પાયે વીજળીકરણ ન થયું હોત, તો દેશને વાર્ષિક 1.8 અબજ લિટર ડીઝલની જરૂર પડી હોત. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વૈકલ્પિક ઇંધણ અંગે ચાલી રહેલી પહેલ - જેમાં દેશભરમાં 1,100 કિલોમીટરના મેટ્રો નેટવર્કનો વિકાસ અને કેન્દ્ર દ્વારા વિવિધ રાજ્યોમાં 15,000 ઇલેક્ટ્રિક બસોની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે - ભારતના ભવિષ્યને વધુ સુરક્ષિત બનાવશે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં વર્તમાન કટોકટીથી વિશ્વભરના અર્થતંત્રો પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે, અને આ પરિસ્થિતિના ઓછામાં ઓછા પરિણામોનો સામનો કરવા માટે સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. મોદીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે કટોકટીની સમીક્ષા કરવા, આયાત-નિકાસ કામગીરીમાં ઉદ્ભવતી મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ લાવવા અને ઉકેલો શોધવા માટે કામ કરવા માટે એક આંતર-મંત્રી જૂથ દરરોજ બોલાવે છે. તેમણે ખાતરી આપી હતી કે, "મને વિશ્વાસ છે કે, સરકાર અને ઉદ્યોગના સહયોગી પ્રયાસો દ્વારા, આપણે આ પરિસ્થિતિઓને અસરકારક રીતે દૂર કરી શકીશું."
પ્રધાનમંત્રીએ ભાર મૂક્યો હતો કે, છેલ્લા દાયકામાં, સરકારે દેશના ખેડૂતોને આવી કટોકટીથી બચાવવા માટે ઘણા પગલાં લીધા છે; આ પગલાંમાં ખાતરોની પર્યાપ્ત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવી, નવા યુરિયા ઉત્પાદન પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવા અને DAP અને NPK જેવા ખાતરોના સ્થાનિક ઉત્પાદનને વધારવાનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું, "આજે, આપણા દેશના ખેડૂતોએ આપણા અનાજના ભંડારો ભરાઈ ગયા છે. આપણી પાસે ખાદ્ય અનાજનો પુષ્કળ ભંડાર છે. અમારું વર્તમાન ધ્યાન આગામી ખરીફ સિઝન માટે વાવણી સરળતાથી થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા પર છે."
કોવિડ-19 રોગચાળાના સમયગાળાને યાદ કરતાં, મોદીએ નોંધ્યું હતું કે સરકારે સતત ખાતરી કરી છે કે વૈશ્વિક કટોકટી દેશના ખેડૂતો પર અનુચિત બોજ ન નાખે. તેમણે જાહેર કર્યું, "હું આ દેશના ખેડૂતોને ખાતરી આપવા માંગુ છું કે સરકાર તેમને શક્ય તેટલી દરેક સહાય પૂરી પાડતી રહેશે." પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં અવલોકન કર્યું કે, ઉનાળાની ઋતુની શરૂઆત સાથે, દેશ સમક્ષ વીજળીની માંગમાં અંદાજિત વધારાને પહોંચી વળવાનો પડકાર છે; જોકે, તેમણે નોંધ્યું કે હાલમાં દેશના તમામ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ્સને વીજળી આપવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં કોલસાના ભંડાર ઉપલબ્ધ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષેત્રમાં સરકારની પહેલથી દેશની તૈયારીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
પ્રધાનમંત્રીએ એમ કહીને સમાપન કર્યું કે, ભવિષ્યની તૈયારી વધારવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે, સરકારે પરમાણુ ઉર્જા ઉત્પાદનને પણ સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "જ્યાં સુધી રાજદ્વારીનો સંબંધ છે, ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ છે. શરૂઆતથી જ, અમે આ સંઘર્ષ અંગે અમારી ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. મેં પોતે પશ્ચિમ એશિયાના સંબંધિત નેતાઓ સાથે વાત કરી છે, તેમને તણાવ ઓછો કરવા અને સંઘર્ષનો અંત લાવવા વિનંતી કરી છે."
પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું કે, આ સંઘર્ષ દરમિયાન, ભારતે નાગરિકો અને પરિવહન માર્ગોને નિશાન બનાવીને હુમલાઓનો વિરોધ કર્યો છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં કોઈપણ વિક્ષેપ અને વાણિજ્યિક જહાજો પર હુમલા અસ્વીકાર્ય છે. આ અસ્થિર પરિસ્થિતિ અને સંઘર્ષના પ્રવર્તમાન વાતાવરણ વચ્ચે, ભારત રાજદ્વારી માધ્યમો દ્વારા ભારતીય જહાજોની અવરજવર ચાલુ રાખવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. ભારતે માનવતાના હિતમાં અને શાંતિના સમર્થનમાં સતત પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો છે. હું પુનરોચ્ચાર કરું છું કે આ મુદ્દાનો ઉકેલ ફક્ત રાજદ્વારી અને વાતચીત દ્વારા જ શક્ય છે."
મોદીએ ઉમેર્યું, "આ સંઘર્ષ દરમિયાન માનવ જીવન માટેનો કોઈપણ ખતરો માનવતાના હિતોની વિરુદ્ધ છે. તેથી, ભારતનો પ્રયાસ એ છે કે સંડોવાયેલા તમામ પક્ષોને શક્ય તેટલી ઝડપથી શાંતિપૂર્ણ ઉકેલો મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે." તેમણે વધુમાં નોંધ્યું કે કેટલાક તત્વો ઘણીવાર પોતાના ફાયદા માટે આવી કટોકટીનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે; પરિણામે, કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જવાબદાર તમામ એજન્સીઓને ઉચ્ચ ચેતવણી પર રાખવામાં આવી છે.
પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે દરિયાકાંઠાની સુરક્ષા, સરહદ સુરક્ષા, સાયબર સુરક્ષા અને વ્યૂહાત્મક સ્થાપનોની સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે રાજ્ય સરકારોને કાળાબજાર અને સંગ્રહખોરીમાં સામેલ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. શ્રી મોદીએ સમાપન કર્યું, "જ્યારે રાષ્ટ્રની બધી રાજ્ય સરકારો અને નાગરિકો એક થાય છે, ત્યારે આપણે કોઈપણ પડકારને અસરકારક રીતે પાર કરી શકીએ છીએ."