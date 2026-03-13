પીએમ મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફોન પર વાત કરી; નાગરિક જાનહાનિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાન સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શાંતિ અને સ્થિરતા પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો.
Published : March 13, 2026 at 8:56 AM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે રાત્રે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે ફોન પર વાત કરી અને પશ્ચિમ એશિયામાં "ગંભીર પરિસ્થિતિ" પર ચર્ચા કરી. પીએમ મોદીએ મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ, તેમજ નાગરિકોના જીવ ગુમાવવા અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને થયેલા નુકસાન અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિને જણાવ્યું કે ભારતીય નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા - માલસામાન અને ઉર્જા પુરવઠાની અવરજવરની અવરજવરની જરૂરિયાત સાથે - ભારતની પ્રાથમિકતાઓ છે. 'X' પરની એક પોસ્ટમાં, મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે પ્રદેશની ગંભીર પરિસ્થિતિ અંગે વાત કરી. વધતા તણાવ, નાગરિકોના જીવ ગુમાવવા અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને થયેલા નુકસાન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી."
વડા પ્રધાન મોદીએ શાંતિ અને સ્થિરતા પ્રત્યે ભારતની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો, અને કટોકટીના ઉકેલ માટે સંવાદ અને રાજદ્વારી નીતિ અપનાવવાની હાકલ કરી.
એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાને ઈરાનની વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે પ્રધાનમંત્રી મોદીને માહિતી આપી અને પ્રદેશમાં તાજેતરના વિકાસ પર પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ શેર કર્યો. નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે બંને નેતાઓ સંપર્કમાં રહેવા સંમત થયા હતા.
નોંધનીય છે કે, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે બંધ કરી દીધો છે - એક મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેન જેના દ્વારા ભારતની ઉર્જા આયાતનો નોંધપાત્ર ભાગ પસાર થાય છે.
માત્ર બે દિવસ પહેલા, ઈરાની દળોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી નેવિગેટ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ભારત તરફ જતી એક બલ્ક ઓઇલ કેરિયર પર ગોળીબાર કર્યો હતો. અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પર કરવામાં આવેલા હુમલાઓને પગલે, પીએમ મોદીએ છેલ્લા 10 દિવસમાં અનેક પશ્ચિમ એશિયાઈ દેશો - ઓમાન, કુવૈત, બહેરીન, સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ, જોર્ડન, ઇઝરાયલ અને કતાર - ના નેતાઓ સાથે વાત કરી છે. તેમણે તેમના દેશો સામે થઈ રહેલા હુમલાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને કેટલાક દેશોની સાર્વભૌમત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાના ઉલ્લંઘનની નિંદા કરી. તેમણે ગલ્ફ દેશોમાં રહેતા ભારતીય સમુદાયના કલ્યાણ અને સુરક્ષા અંગે પણ ચર્ચા કરી.
28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા કરવામાં આવેલા સંયુક્ત હુમલામાં માર્યા ગયા. બદલામાં, ઇરાને દુબઈ અને દોહાના વૈશ્વિક વ્યાપાર અને ઉડ્ડયન કેન્દ્રો સહિત, ગલ્ફ દેશોમાં સ્થિત ઇઝરાયલી લક્ષ્યો અને યુએસ લશ્કરી થાણાઓ પર ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓ શરૂ કર્યા.
