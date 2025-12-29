જમ્મુ-કાશ્મીરમાં હાડ થીજવતી ઠંડી, ગુલમર્ગમાં માઈનસ 2 ડિગ્રી તાપમાન
Published : December 29, 2025 at 12:14 PM IST
શ્રીનગર: કાશ્મીરના ઘણા ભાગમાં તાપમાન શૂન્યથી નીચે રહ્યું, ગુલમર્ગમાં સૌથી ઓછું લઘુત્તમ તાપમાન માઈનસ 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું, જ્યારે હવામાન વિભાગે 30 ડિસેમ્બરથી ખીણમાં નવેસરથી બરફવર્ષાની આગાહી કરી છે.
શ્રીનગર હવામાન કેન્દ્રના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરના મોટાભાગના ભાગોમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું છે, ઘણી જગ્યાએ વાદળછાયું વાતાવરણ રહ્યું . ઉત્તર કાશ્મીરમાં પ્રખ્યાત સ્કી રિસોર્ટ ગુલમર્ગ સૌથી ઠંડુ સ્થળ રહ્યું છે, જ્યારે પહેલગામમાં લઘુત્તમ તાપમાન 0.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું. શ્રીનગર શહેરમાં લઘુત્તમ તાપમાન 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું, જે વર્ષના આ સમય માટે સામાન્ય કરતાં વધુ હતું.
ખીણના અન્ય ભાગોમાં પણ હાડ થીજવતી ઠંડી રાતોનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, કુપવાડામાં 1.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને કાઝીગુંડમાં 1.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું. જમ્મુ ક્ષેત્રમાં, લઘુત્તમ તાપમાન પ્રમાણમાં વધારે હતું, જમ્મુ શહેરમાં 9.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને કટરા 9.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું.
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે 29 ડિસેમ્બરે હવામાન મોટે ભાગે શુષ્ક અને વાદળછાયું રહેવાની ધારણા છે, ઝોજીલા અને દ્રાસ વિસ્તારોમાં ખૂબ જ હળવી હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે. 30 થી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન એક નવી પશ્ચિમી વિક્ષેપ આ પ્રદેશને અસર કરશે, જેના કારણે મુખ્યત્વે કાશ્મીર ખીણમાં હળવીથી મધ્યમ હિમવર્ષા થશે.
હવામાનશાસ્ત્રીઓએ જણાવ્યું હતું કે, હિમવર્ષા 30 ડિસેમ્બર, મંગળવાર બપોરે શરૂ થવાની ધારણા છે અને 31 ડિસેમ્બરની સવાર સુધી ચાલુ રહી શકે છે. મેદાની વિસ્તારોમાં હિમવર્ષાની શક્યતા મર્યાદિત છે, પરંતુ જો રાત્રિ દરમિયાન વરસાદ ચાલુ રહે તો કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હળવી બરફ પડવાની શક્યતા લગભગ 40 ટકા છે.
31 ડિસેમ્બરથી 1 જાન્યુઆરી સુધી, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની ધારણા છે, સાથે છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ અથવા બરફ પડવાની શક્યતા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સિસ્ટમ નબળી રહેવાની ધારણા છે, પરંતુ તાપમાનમાં ઘટાડો થવાથી બરફ પડવાની શક્યતા વધી શકે છે, અને કેટલાક મેદાની વિસ્તારોમાં હળવો બરફ પડવાની શક્યતા નકારી શકાતી નથી. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે 2 જાન્યુઆરીથી હવામાન ફરી સુકું રહેવાની શક્યતા છે અને ઓછામાં ઓછા ૫ જાન્યુઆરી સુધી આ પ્રકારનું હવામાન રહેવાની ધારણા છે.